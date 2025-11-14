Reviven discursos de Nodal a Belinda y Cazzu tras no mencionar a Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025

El sonorense ha sido acompañado a sus premiaciones por sus parejas. (Captura de pantalla / Reuters)

La ausencia de agradecimiento a Ángela Aguilar en el discurso de Christian Nodal tras obtener el Latin Grammy 2025 provocó en redes sociales comparaciones inmediatas con gestos anteriores dedicados por el cantante a sus exparejas Belinda y Cazzu. En la vigésimo sexta edición del evento, celebrada en Las Vegas, la omisión ganó protagonismo ante la reacción de la audiencia y la familia Aguilar, que acompañó a Nodal desde la audiencia.

Durante el discurso en el que celebró el galardón por el álbum “¿Quién + Como Yo?”, el intérprete de mariacheño manifestó: “Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rebeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!”.

Otro de los momentos que captó la atención en redes, fue que Nodal habría evitado un beso de Ángela durante la alfombra roja. REUTERS/Ronda Churchill

Esta declaración motivó comentarios por la ausencia de cualquier mención a su actual esposa, Ángela Aguilar, quien lo acompañó durante la ceremonia. La prensa recogió el gesto de la joven cantante, que felicitó a su esposo con un beso en medio de la audiencia.

Christian Nodal dedica galardón de Billboard Latin Music Award 2021 a Belinda: “el amor de mi vida”

La atención cobró otra dimensión porque, en ediciones previas y en otros eventos, Christian Nodal había mostrado un enfoque distinto para referirse a sus parejas en público. El antecedente más recordado remonta a los Billboard Latin Music Awards 2021, donde acompañado de Belinda, el artista, subió al escenario para agradecer el premio al “Artista regional mexicano del año”. Al tomar el podio, expresó: “Me siento bien agradecido con Dios por darme vida, por darme energía y a todas las personas que amo por estar esta noche aquí conmigo, al amor de mi vida, a mi mamá, a mi papá, a todos mis fans que siempre están presentes, los amo con toda mi vida...”. Aquella noche, la cámara enfocó a Belinda, quien aplaudió emocionada junto a la familia del cantante.

Aquella noche de Billboard, ambos cantantes se veían sumamente emocionados. (Foto: Captura de pantalla)

Así agradeció Nodal a Cazzu con una dedicatoria especial durante los Latin Grammy 2022: “A mi amor, Julieta”

El patrón se repitió en los Latin Grammy 2022, cuando la relación con Cazzu todavía era reciente. Tras recibir el premio al Mejor álbum de Música Ranchera-Mariachi por el EP #1 Forajido, Nodal subrayó en su discurso: “Muchísimas gracias a todos mis fans que son mi principal motivo por el cual me dedico a hacer música. A mi amor, a Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios”. Minutos después, agradeció el apoyo de su equipo y su sello discográfico, y se refirió nuevamente a su entorno cercano.

Estos antecedentes resurgieron en plataformas como TikTok tras la edición 2025, en la que la ceremonia estuvo marcada por la destacada participación mexicana y la competencia directa con Pepe Aguilar. Las cámaras documentaron escenas en las que Ángela y su familia compartieron el entusiasmo por las nominaciones familiares —“estamos súper emocionados de hoy, disfrutar”—, pero el momento central ocurrió cuando la joven acercó al ganador para felicitarlo tras el anuncio del triunfo.

Tras recibir el premio en 2021, Christian agradeció a Cazzu. REUTERS/Steve Marcus

A diferencia de ocasiones anteriores, cuando evitó encuentros públicos, Nodal ingresó junto a Ángela Aguilar al evento, posando ante los medios y manteniéndose unidos a lo largo de la gala. No obstante durante la alfombra roja, un gesto del sonorense hacia la cantante generó polémica en redes. Pues durante su llegada, las cámaras captaron cuando Ángela Aguilar intentó besar a Christian, quien evitó la acción al mantener la atención hacia los fotógrafos y limitó el contacto a un abrazo.

La reacción de Aguilar, una sonrisa, sumó al debate, impulsando que usuarios recordaran un episodio similar del cantante con Julieta Cazzuchelli en 2023, haciendo evidente la comparación en el comportamiento del artista en premiaciones anteriores.