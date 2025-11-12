Perú

Latin Grammy 2025: Los artistas peruanos que aspiran ganar un galardón de este jueves 13 de noviembre

Desde la leyenda Susana Baca hasta la joven Nicole Zignago, el talento peruano brilla en las principales categorías de los premios más importantes de la música latina que se realizarán en Las Vegas.

Guardar
Peruanos en los Latin Grammy
Peruanos en los Latin Grammy 2025.

La música peruana vuelve a decir presente en la prestigiosa ceremonia de los Latin Grammy 2025, que se celebrará este jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Este año, el Perú tendrá una representación especial encabezada por la maestra Susana Baca, Nicole Zignago, el dúo Alejandro y María Laura, el productor Renzo Bravo y la cantautora Lourdes Carhuas, quienes aspiran llevarse a casa un codiciado gramófono dorado.

La Academia Latina de la Grabación anunció una edición que busca celebrar la diversidad de la música iberoamericana con nuevas categorías y una gala de tres horas de duración. El evento contará con la conducción de Maluma y Roselyn Sánchez, y tendrá presentaciones de artistas como Alejandro Sanz, Carlos Santana, Aitana, Gloria Estefan, Raphael, Carín León y Rauw Alejandro, entre otros.

Pero más allá del brillo internacional, la atención peruana está puesta en sus representantes, quienes compiten en importantes categorías que confirman el crecimiento y la proyección del talento nacional.

Latin Grammy 2025: Susana Baca,
Latin Grammy 2025: Susana Baca, Nicole Zignago y Alejandro y María Laura destacan entre los nominados peruanos

Susana Baca: una leyenda que conquista escenarios

A sus 80 años, Susana Baca continúa dejando huella en la música latinoamericana. La tres veces ganadora del Latin Grammy vuelve a estar nominada en la categoría Mejor Álbum Folclórico por su producción Conjuros, una obra que celebra las raíces afroperuanas y el poder de la palabra como símbolo de resistencia cultural.

“Conjuros” comparte nominación con discos de artistas como Daniela Padrón, Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú, Julieta Rada y Voces del Bullerengue, lo que convierte la competencia en una de las más ricas en diversidad y tradición musical.

Susana Baca rumbo a los
Susana Baca rumbo a los Grammy Latino. Infobae Perú / Captura: IG

Nicole Zignago

Hija de Gian Marco y una de las jóvenes cantautoras más destacadas de la región, Nicole Zignago buscará su primer Latin Grammy con su nominación a Mejor Canción Pop por Te quiero. La canción, compuesta junto a Juan Ariza y Covi Quintana, ha tenido gran repercusión en plataformas digitales y representa la madurez artística de la intérprete.

Zignago comparte la categoría con artistas de renombre como Shakira, Andrés Cepeda, Camilo y CA7RIEL & Paco Amoroso, lo que convierte su nominación en un logro importante para la música pop peruana.

Nicole Zignago nominada una vez
Nicole Zignago nominada una vez más. REUTERS/Marco Bello

Alejandro y María Laura

El dúo conformado por Alejandro Rivas y María Laura Bustamante continúa consolidando su espacio en la música de autor con su disco Dos hemisferios, nominado a Mejor Álbum Cantautor.

Con un sonido intimista, letras poéticas y una producción cuidada, el álbum refleja la madurez artística del dúo, que lleva más de una década compartiendo su propuesta en escenarios de América Latina y Europa. Compiten en una categoría donde también figuran nombres como Natalia Lafourcade, Vivir Quintana y Valeria Castro.

Latin Grammy 2025: Alejandro y
Latin Grammy 2025: Alejandro y María Laura.IG

Renzo Bravo

El músico y productor Renzo Bravo, exintegrante de la banda Ádammo, celebra una doble nominación: a Mejor Canción Pop/Rock por Lucifer, tema interpretado por Lasso, y a Mejor Álbum Pop/Rock por su trabajo como productor en Malcriado, también del artista venezolano.

Su aporte confirma el peso creciente de los productores peruanos en la industria latina, no solo desde el escenario, sino también detrás de las consolas.

Latin Grammy 2025: Renzo Bravo.
Latin Grammy 2025: Renzo Bravo. IG

Lourdes Carhuas y el arte visual en los Latin Grammy

El talento peruano también brilla en el aspecto visual. El álbum Por Esas Trenzas, de Lourdes Carhuas, fue nominado a Mejor Diseño de Empaque gracias al trabajo artístico de Daniela Tomás. Esta categoría reconoce la creatividad y el diseño gráfico aplicado a la presentación física de los discos, un arte que mantiene viva la conexión entre la música y lo visual.

Los hermanos peruanos sorprenden en
Los hermanos peruanos sorprenden en Las Vegas con su innovador diseño para el disco de Lourdes Carhuas, fusionando tradición y modernidad en una propuesta que celebra la identidad afroperuana y criolla (Difusión)

¿Dónde ver los Latin Grammy 2025?

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 se transmitirá en vivo por TNT y HBO Max desde las 8 p.m. (hora peruana). Con múltiples nominaciones en géneros que van del folclore al pop, el Perú llega con una representación diversa y potente.

¿Dónde ver en vivo los
¿Dónde ver en vivo los Latin Grammy 2025 desde Perú? Canal TV y streaming de la ceremonia de premiación

Temas Relacionados

Latin Grammy 2025peru-entretenimientoSusana BacaNicole Zignago

Más Noticias

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Adrián Ugarriza es el ‘9′ de la selección peruana, mientras que Alex Valera esperará su turno en el banco de suplentes. También destacan los regresos de Pedro Gallese y Marcos López. Sigue las incidencias del cotejo

Perú vs Rusia EN VIVO

BCP cobrará nueva comisión en pagos adelantados del préstamo para tu negocio: Desde cuándo

El Banco de Crédito del Perú cobrará el 2% cuando canceles tu préstamo de una sola o adelantes pagos. Solo para el préstamo de Capital de Trabajo

BCP cobrará nueva comisión en

Demora en fondos para el JNE y ONPE podría acarrear en una denuncia contra José Jerí, advierte experto electoral

A menos de seis meses de las elecciones 2026, el sistema electoral carece de presupuesto completo. José Villalobos advirtió que demorar los fondos puede interpretarse como intento de impedir los comicios

Demora en fondos para el

Clamoroso blooper de Pedro Gallese provocó gol de Rusia ante Perú en amistoso FIFA 2025

El capitán de la ‘bicolor’ se equivocó al querer salir jugando y Aleksandr Golovin anotó el 1-0 en el Gazprom Arena de San Petersburgo

Clamoroso blooper de Pedro Gallese

Migraciones anuncia nuevos módulos de autoservicio para tramitar pasaportes: desde cuándo y cómo funcionarán

La Superintendencia Nacional de Migraciones planea iniciar una fase piloto de autoservicio para la obtención de pasaportes, con validación biométrica y reducción de colas, antes de finalizar el año

Migraciones anuncia nuevos módulos de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Demora en fondos para el

Demora en fondos para el JNE y ONPE podría acarrear en una denuncia contra José Jerí, advierte experto electoral

Expresidenta del PJ en contra de reforma de justicia elaborada por el Congreso: alerta que amenaza la independencia judicial

José Jerí designa como embajador de Perú en Francia a exalcalde de Pueblo Libre que contrató a Nicanor Boluarte

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los aspirantes al Senado peruano? Los nombres que ya se han anunciado

Quién es Carlos Zamora y las razones por las que dieron por culminadas sus labores como Embajador de Cuba en el Perú

ENTRETENIMIENTO

Madre de la hija de

Madre de la hija de Paco Bazán lo demanda por incumplir pensión de alimentos: “No se ha puesto al día”

¿Dónde ver en vivo los Latin Grammy 2025 desde Perú? Canal TV y streaming de la ceremonia de premiación

Productor de Esto es Guerra celebra nominación a los Premios Martín Fierro Latino: “Seguiremos con la internacionalizacion”

El valiente testimonio de Daniela Sarfati sobre su adopción inspira mensajes de amor y gratitud en redes sociales

¿A qué hora es el Miss Universo 2025, certamen en el que Karla Bacigalupo aspira a la corona internacional?

DEPORTES

Perú vs Rusia EN VIVO

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Clamoroso blooper de Pedro Gallese provocó gol de Rusia ante Perú en amistoso FIFA 2025

“Me corrige hasta lo que respiro”: ‘Zezé’ Rojas destacó el rol de Elena Keldibekova en su progreso como armadora de Atenea

Pedro García minimizó el interés de clubes de Liga MX por Jorge Fossati y le recomendó seguir en Universitario: “En México dirige cualquiera”

Dónde ver Perú vs Rusia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025