Fiscalía investiga a la golpista Betssy Chávez y su abogado por presunto certificado médico falso en juicio

Betssy Chávez investigada por certificado médico falso. Video: Justicia TV

Una Fiscalía provincial investiga a la golpista expremier Betssy Chávez y su abogado Raúl Noblecilla por el certificado médico presuntamente falso que presentaron en el juicio oral por el golpe de Estado de Pedro Castillo. Así lo informó el fiscal adjunto supremo William Rabanal Palacios en la audiencia donde se evaluó el pedido para dictar prisión preventiva contra la exjefa del gabinete que se encuentra atrincherada en la Embajada de México en Perú.

Rabanal dijo al juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley que Chávez fue incorporada el 6 de noviembre en la investigación por presunta falsedad ideológica y falsedad genérica.

Como se recuerda, en la sesión del 21 de octubre del juicio oral, Noblecilla presentó un certificado médico supuestamente de la Clínica Chorrillos para acreditar que la expremier estaba delicada de salud y pedir que se suspenda la audiencia. Sin embargo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema advirtió “incongruencias” en el documento, como el número de días de descanso y el sello del Ministerio de Salud a pesar de que se trataba de una clínica privada.

Betssy Chávez y su abogado Raúl Noblecilla investigados por falsedad. Foto: Poder Judicial

Por ello los jueces supremos solicitaron información a la Clínica Chorrillos. La respuesta se conoció una semana después, en la sesión del 28 de octubre. Reconocieron que la Betssy Chávez acudió a su local, se le indicó los exámenes a los que tenía que someterse, pero no regresó. También negaron tener alguna relación vigente con el médico que firmó el certificado médico.

Esta situación llevó al tribunal supremo a expulsar a Raúl Noblecilla del juicio por 6 sesiones, suspenderlo por 2 meses del ejercicio de la profesión y notificar a la fiscalía penal de turno sobre el hecho.

Raúl Noblecilla protagonizó diversos espectáculos en el juicio por el golpe de Estado.

Piden prisión preventiva para Betssy Chávez

El fiscal William Rabanal Palacios solicitó que se revoque la comparecencia con restricciones de Betssy Chávez y en su lugar se impongan 5 meses de prisión preventiva. Esto por el incumplimiento de las reglas de conducta. Dio cuenta de que Chávez no acudió al control biométrico y se ausentó de Lima sin permiso judicial al asilarse en la Embajada de México.

El abogado Raúl Noblecilla nuevamente protagonizó un lamentable espectáculo en audiencia. No negó que su patrocinada haya incumplido las reglas de conducta. En su lugar optó por dar un discurso político.

Por ejemplo, Noblecilla dijo que Chávez “ya es una asilada política”, por lo que, dice, “ya no es alcanzable” por la justicia peruana. “¿Qué importa si la dictadura rompe relaciones con el Estado libre y soberano de México", dijo. También faltó el respeto al juez y al fiscal al dejar entrever que “apoyan a la dictadura” y que responderían cuando “vuelva la democracia”.

Betssy Chávez en una camioneta negra que usaba para sus traslados cuando era presidenta del Consejo de Ministros.

“Hoy quieren seguir contra el presidente Pedro Castillo y Betssy Chávez. Pues lo siento mucho porque México ha otorgado asilo político a Betssy Chávez, por lo tanto, señor fiscal, retuerzanse en la dictadura, porque ya es inalcanzable Betssy Chávez”, arguyó.

El fiscal William Rabanal alegó que el conocimiento de Noblecilla sobre asilo político es “básico” y que está “reprobado” en derecho constitucional. “Se quedó en el siglo XVIII”, dijo.

El representante del Ministerio Público también cuestionó que se hable de una “dictadura”. “Una dictadura donde el Tribunal Constitucional le ha dado libertad a su patrocinada. ¿Esa es una dictadura, señor abogado? No, no es una dictadura. También se le ha dado restricciones de la libertad para que la respete; sin embargo,no la respeta", apuntó.

El juez Checkley dijo que notificaría su resolución a través de las casillas electrónicas.