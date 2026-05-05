Cobre vuelve a subir impulsado por la fuerte demanda de China pese al ruido global

De acuerdo con el último reporte semanal del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, el mercado del cobre ha recuperado dinamismo luego de una fase de ajustes. Foto: Indeco

El precio del cobre retomó su trayectoria ascendente en medio de un entorno internacional marcado por la incertidumbre, apoyado principalmente por la recuperación de la demanda en China. Así lo señala el más reciente informe semanal del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, que destaca el renovado dinamismo del mercado del metal rojo tras un periodo de correcciones.

Luego de caer durante la segunda quincena de marzo por factores vinculados al deterioro de las perspectivas económicas globales —en particular por la prolongación del conflicto en Medio Oriente—, el cobre ha logrado volver a niveles cercanos a los registrados a inicios de año. Este repunte lo posiciona nuevamente en su rango de consolidación observado durante el primer bimestre.

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Recuperación tras la caída de marzo

Durante marzo, el precio del cobre descendió hasta los USD 5,40 por libra, su nivel más bajo en lo que va del año. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en las semanas posteriores, con una recuperación que lo llevó nuevamente hacia valores próximos a los USD 6 por libra. Este rebote coincide con una reactivación de la demanda china, que volvió a mostrar señales de fortaleza.

“Esta recuperación se reflejó en la caída de los inventarios en Shanghái, que aumentaron en marzo ante los altos precios, así como un repunte de sus importaciones de cobre, las cuales se habían reducido en enero y febrero debido a la menor demanda interna china”, señaló.

El comportamiento del mercado confirma un patrón recurrente: China incrementa sus compras cuando los precios caen, anticipando mayores necesidades futuras. Esta estrategia contribuye a estabilizar el mercado e impulsar nuevas alzas en los precios internacionales del metal.

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La evolución del mercado ratifica una dinámica habitual: China aprovecha las caídas de precios para reforzar sus adquisiciones, previendo una mayor demanda en el futuro. Foto: ProActivo

Restricciones de oferta y presión logística

A la recuperación de la demanda se suma un factor clave por el lado de la oferta. El cierre del estrecho de Ormuz ha comenzado a afectar el suministro de insumos esenciales como el azufre y el ácido sulfúrico, fundamentales para la producción de cobre. Esta situación genera restricciones que limitan una caída más pronunciada en los precios.

En términos globales, cerca del 50% del comercio marítimo de azufre transita por esta vía estratégica, mientras que el Medio Oriente concentra alrededor del 24% de su producción. La mayoría de estas exportaciones depende del paso por Ormuz, lo que amplifica el impacto de cualquier interrupción.

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En este contexto, China decidió suspender sus exportaciones de ácido sulfúrico desde el 1 de mayo, como medida preventiva ante posibles escenarios de escasez. Esta decisión añade presión sobre el mercado internacional y podría generar disrupciones en la cadena de suministro del cobre.

Impacto en productores y mercado global

Las restricciones logísticas y comerciales también tienen implicaciones directas para países productores. “Chile aparece como uno de los países más expuestos a este escenario, pues importa alrededor del 15% de la oferta mundial de ácido sulfúrico, de la cual aproximadamente un 37% proviene de China. Chile es el mayor productor mundial de cobre”, aseveró.

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Asimismo, se advierte que las limitaciones en el suministro de insumos, junto con las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, podrían afectar el mercado físico del cobre. Esto introduce un nuevo nivel de incertidumbre en un contexto ya complejo para la economía global.

Se señala que las restricciones en el abastecimiento de insumos, sumadas a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, podrían impactar el mercado físico del cobre. Foto: International Copper Association

Perspectivas técnicas y cautela en el mercado

Desde el análisis técnico, el cobre ha retomado una tendencia alcista en la Bolsa de Metales de Londres, ubicándose nuevamente alrededor de los USD 6 por libra. El primer nivel de soporte se sitúa en USD 5,77, seguido por un piso más bajo en USD 5,37, que corresponde a mínimos recientes.

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El metal aún tiene margen para retroceder hasta USD 5,19 sin comprometer su tendencia positiva de largo plazo. No obstante, el escenario alcista dependerá de que el precio se mantenga por encima de los USD 5,80. De no lograr consolidarse en ese nivel, podrían registrarse correcciones hacia el rango de USD 5,70–5,65.

En el corto plazo, el mercado se mantendría en un estado de cautela. La persistencia del conflicto en Medio Oriente y las restricciones en rutas clave como el estrecho de Ormuz continúan elevando la incertidumbre. A ello se suman presiones inflacionarias derivadas del encarecimiento energético, que podrían afectar las decisiones de consumo e inversión industrial a nivel global.

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