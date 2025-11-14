Perú

Doble crimen en Chimbote: asesinan a payaso ‘Farolito’ cuando cenaba junto a su amigo en un restaurante

De acuerdo con las autoridades, ambos eran amigos, el artista laboraba como payaso, pero también trabajó como seguridad y en los últimos meses apoyaba en un negocio de piñatería que era administrado por la pareja de Haro Alarcón

Crimen en Chimbote: asesinan a payaso del norte cuando comía con su amigo en un restaurante

Un ataque armado en el centro de Chimbote terminó con la vida de Jeason Alexis Pacherres Sánchez, conocido en el ambiente artístico como ‘Farolito’, y de Hugo Alexander Haro Alarcón. Ambos fueron asesinados a quemarropa mientras cenaban en un restaurante, durante la madrugada de este viernes.

Según informó Latina Noticias, el crimen ocurrió cerca de la 1.00 de la mañana en el restaurante La Carpa, ubicado entre la avenida José Gálvez y el jirón Alfonso Ugarte, frente a la Caja Municipal. Las víctimas se encontraban en una mesa cuando fueron abordadas por sujetos armados que dispararon sin dar oportunidad de reacción.

Doble crimen en el corazón
Doble crimen en el corazón de Chimbote: asesinan a payaso conocido como "Farolito" y a empresario de piñatería| Latina

Cámaras de seguridad registran el crimen

De acuerdo con los videos difundidos por Latina Noticias, cámaras de seguridad registraron la secuencia del ataque. Uno de los agresores estuvo esperando a las víctimas sentado en una mesa cercana.

El atacante se levantó y disparó en la cabeza a Pacherres Sánchez y luego contra su acompañante, antes de despojarlos de sus pertenencias.

De acuerdo con las autoridades, ambos eran amigos, el artista laboraba como payaso, pero también trabajó como seguridad y en los últimos meses apoyaba en un negocio de piñatería que era administrado por la pareja de Haro Alarcón.

Ataque en restaurante de Chimbote
Ataque en restaurante de Chimbote deja dos muertos, investigan ajuste de cuentas| Poder Público

Podría tratarse de un ajuste de cuentas

Personal de la Policía Nacional y expertos de Criminalística, junto a fiscales y representantes de Medicina Legal, acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento de los cuerpos. Autoridades señalaron que el ataque se ejecutó con extrema frialdad, y una de las líneas de investigación apunta a un presunto ajuste de cuentas vinculado con extorsión.

El citado medio precisó que Hugo Haro Alarcón tenía antecedentes por robo agravado y delitos de extorsión.

Por su parte, el entorno artístico de Chimbote manifestó en redes sociales su pesar por el fallecimiento de ‘Farolito’, quien contaba con 29 años y era una figura reconocida en espectáculos infantiles locales.

Las pesquisas se centran en la identificación de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos, en una zona considerada transitada de la ciudad.

Ambos cuerpos fueron llevados a la morgue central de Chimbote para la ejecución de los exámenes forenses correspondientes. Las autoridades continúan recogiendo pruebas para esclarecer el móvil y dar con el paradero de los autores del doble homicidio.

