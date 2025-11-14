Christian Cueva maneja con brevete vencido en video en el que deja entrever posible candidatura por Fuerza y Libertad

Video de Fiorella Molinelli muestra a Christian Cueva manejando con licencia vencida en medio de rumores de una postulación al Parlamento. (Foto composición: Infobae Perú/TikTok:@fiorellamolinelli)

Los posibles candidatos para las elecciones generales de 2026 comienzan a ganar notoriedad en la escena pública, aunque la definición de postulantes a la futura Cámara de Diputados aún no ha sido formalizada por la mayoría de partidos políticos. Pese a ello, diversas figuras del espectáculo y del deporte han manifestado su interés por incursionar en la vida política y aspirar a un cargo legislativo en el próximo proceso electoral.

En ese contexto, la precandidata presidencial de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, difundió en su cuenta de TikTok un video en el que aparece acompañada del exfutbolista Christian Cueva. La grabación ha generado atención debido a que su contenido deja entrever la posibilidad de que el popular “Aladino” evalúe postular al Parlamento con esa agrupación política. La presencia de ambos en el vehículo, así como el mensaje implícito del encuentro, fue interpretada como un acercamiento con fines electorales.

Sin embargo, un detalle del video generó controversia: Cueva aparece conduciendo un automóvil pese a tener el brevete vencido. La escena muestra a Molinelli a bordo del vehículo mientras el exfutbolista maneja por la vía pública, lo que constituye una infracción de tránsito debido a la falta de vigencia de su licencia de conducir. De acuerdo con el portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la licencia A-1 de Christian Cueva se encuentra vencida desde el 24 de mayo de 2024, es decir, desde hace más de un año.

Christian Cueva maneja vehículo con brevete vencido en video junto a Fiorella Molinelli. (Foto: MTC)

Christian Cueva podría postular al Parlamento

En el video compartido en redes sociales se observa a Fiorella Molinelli y Christian Cueva a bordo de un vehículo, acompañados por una botarga de caballo, mascota y símbolo del partido político. Durante la grabación, el exfutbolista lanza una frase dirigida a la precandidata presidencial: “Me he enterado que está lanzándose a la presidencia. ¿No habrá un espacio, doctora, por ahí?”, comentario que fue interpretado como un primer guiño a una posible postulación al Parlamento. Aunque ni el partido ni el propio Cueva han emitido un comunicado oficial que confirme su candidatura, la escena avivó las especulaciones sobre su incursión en la política.

El material difundido también muestra la reacción de Molinelli, quien luce sorprendida ante la pregunta de Cueva, mientras el video añade el texto: “¿Qué crees que sucederá?”. El mensaje no brinda una respuesta concreta, pero tampoco descarta la posibilidad de que el exfutbolista evalúe una candidatura.

Christian Cueva deja entrever posible candidatura al Parlamento con el partido político Fuerza y Libertad. (Crédito: TikTok/@fiorellamolinelli)

Pamela López desea incursionar en la política

La expareja de Christian Cueva, Pamela López, también ha manifestado su interés por la política, aunque aclaró que no contempla una postulación inmediata. En una entrevista con el programa ‘La Noche Habla’, López reveló que actualmente forma parte de un partido político, luego de haber recibido invitaciones de otras agrupaciones.

“Si es algo que me interesa, siempre he tenido ese instinto de servir al prójimo. Sí, obviamente estoy asesorándome con personas del partido que son muy lindas. Tengo un líder, ya pertenezco a un partido y por ahora quiero mantenerlo ahí en secreto, he recibido dos o tres propuestas de otros partidos, es vocación de servicio”, reveló.

Pamela López incursiona en la política y revela que ya forma parte de una agrupación. Video: La noche habla

Según informó el portal Mostrito y Pirañas, Pamela López figura en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) como afiliada al partido Perú Primero, liderado por el expresidente Martín Vizcarra. Pese a ello, su nombre no aparece en la lista de candidatos presentada por dicha agrupación para las próximas elecciones.

Asimismo, se indicó que López no podría postular por otro partido, debido a que la fecha límite de desafiliación venció el 23 de diciembre de 2024. En ese contexto, su única opción para participar en el proceso electoral sería hacerlo como invitada de Perú Primero.

Pamela López está inscrita en el partido Perú Primero. (Foto: ROP/X@roropizzino)