Perú

Christian Cueva maneja con brevete vencido en video en el que deja entrever posible candidatura por Fuerza y Libertad

Pese al video difundido en redes sociales, ni el partido político ni el exfutbolista han emitido un comunicado oficial que confirme su candidatura a la Cámara de Diputados

Guardar
Video de Fiorella Molinelli muestra
Video de Fiorella Molinelli muestra a Christian Cueva manejando con licencia vencida en medio de rumores de una postulación al Parlamento. (Foto composición: Infobae Perú/TikTok:@fiorellamolinelli)

Los posibles candidatos para las elecciones generales de 2026 comienzan a ganar notoriedad en la escena pública, aunque la definición de postulantes a la futura Cámara de Diputados aún no ha sido formalizada por la mayoría de partidos políticos. Pese a ello, diversas figuras del espectáculo y del deporte han manifestado su interés por incursionar en la vida política y aspirar a un cargo legislativo en el próximo proceso electoral.

En ese contexto, la precandidata presidencial de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, difundió en su cuenta de TikTok un video en el que aparece acompañada del exfutbolista Christian Cueva. La grabación ha generado atención debido a que su contenido deja entrever la posibilidad de que el popular “Aladino” evalúe postular al Parlamento con esa agrupación política. La presencia de ambos en el vehículo, así como el mensaje implícito del encuentro, fue interpretada como un acercamiento con fines electorales.

Sin embargo, un detalle del video generó controversia: Cueva aparece conduciendo un automóvil pese a tener el brevete vencido. La escena muestra a Molinelli a bordo del vehículo mientras el exfutbolista maneja por la vía pública, lo que constituye una infracción de tránsito debido a la falta de vigencia de su licencia de conducir. De acuerdo con el portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la licencia A-1 de Christian Cueva se encuentra vencida desde el 24 de mayo de 2024, es decir, desde hace más de un año.

Christian Cueva maneja vehículo con
Christian Cueva maneja vehículo con brevete vencido en video junto a Fiorella Molinelli. (Foto: MTC)

Christian Cueva podría postular al Parlamento

En el video compartido en redes sociales se observa a Fiorella Molinelli y Christian Cueva a bordo de un vehículo, acompañados por una botarga de caballo, mascota y símbolo del partido político. Durante la grabación, el exfutbolista lanza una frase dirigida a la precandidata presidencial: “Me he enterado que está lanzándose a la presidencia. ¿No habrá un espacio, doctora, por ahí?”, comentario que fue interpretado como un primer guiño a una posible postulación al Parlamento. Aunque ni el partido ni el propio Cueva han emitido un comunicado oficial que confirme su candidatura, la escena avivó las especulaciones sobre su incursión en la política.

El material difundido también muestra la reacción de Molinelli, quien luce sorprendida ante la pregunta de Cueva, mientras el video añade el texto: “¿Qué crees que sucederá?”. El mensaje no brinda una respuesta concreta, pero tampoco descarta la posibilidad de que el exfutbolista evalúe una candidatura.

Christian Cueva deja entrever posible candidatura al Parlamento con el partido político Fuerza y Libertad. (Crédito: TikTok/@fiorellamolinelli)

Pamela López desea incursionar en la política

La expareja de Christian Cueva, Pamela López, también ha manifestado su interés por la política, aunque aclaró que no contempla una postulación inmediata. En una entrevista con el programa ‘La Noche Habla’, López reveló que actualmente forma parte de un partido político, luego de haber recibido invitaciones de otras agrupaciones.

“Si es algo que me interesa, siempre he tenido ese instinto de servir al prójimo. Sí, obviamente estoy asesorándome con personas del partido que son muy lindas. Tengo un líder, ya pertenezco a un partido y por ahora quiero mantenerlo ahí en secreto, he recibido dos o tres propuestas de otros partidos, es vocación de servicio”, reveló.

Pamela López incursiona en la política y revela que ya forma parte de una agrupación. Video: La noche habla

Según informó el portal Mostrito y Pirañas, Pamela López figura en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) como afiliada al partido Perú Primero, liderado por el expresidente Martín Vizcarra. Pese a ello, su nombre no aparece en la lista de candidatos presentada por dicha agrupación para las próximas elecciones.

Asimismo, se indicó que López no podría postular por otro partido, debido a que la fecha límite de desafiliación venció el 23 de diciembre de 2024. En ese contexto, su única opción para participar en el proceso electoral sería hacerlo como invitada de Perú Primero.

Pamela López está inscrita en
Pamela López está inscrita en el partido Perú Primero. (Foto: ROP/X@roropizzino)

Temas Relacionados

Christian CuevaFiorella MolinelliElecciones 2026Diputadosperu-noticias

Más Noticias

“Forjar profesionales con visión implica cultivar el arte y la resiliencia”: Una gala sinfónica celebra la integración de cultura y educación

La Universidad César Vallejo celebró su 34.º aniversario con un concierto sinfónico de gala que reunió arte, historia y emoción

“Forjar profesionales con visión implica

Ricardo Gareca opinó sobre la postulación de Christian Cueva como diputado del Perú: “Si tiene esa vocación, está bien”

El extécnico de la selección peruana se refirió a la precandidatura parlamentaria de ‘Aladino’ como parte del partido Fuerza y Libertad

Ricardo Gareca opinó sobre la

¿Qué es el overbooking? Matemático explica el cálculo que usan las aerolíneas para la sobreventa de pasajes

La explicación del Dr. Ricardo Ramos, docente de la PUCP, junto con las recomendaciones del Indecopi, permite a los usuarios comprender cómo funciona la sobreventa de pasajes en vuelos comerciales y estar más atentos a sus derechos al viajar

¿Qué es el overbooking? Matemático

Conoce el pronóstico del clima de Tarapoto para Mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Conoce el pronóstico del clima

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Clima en Trujillo: el pronóstico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía investiga a Keiko Fujimori

Fiscalía investiga a Keiko Fujimori por presuntos aportes falsos y manejo irregular de fondos públicos

César Zumaeta defiende bicameralidad y critica modelo actual del Congreso: “Sacan leyes absolutamente inconstitucionales”

Estos son los montos que tienen que aportar los precandidatos para postular en las elecciones 2026

Delia Espinoza denuncia desacato de la JNJ ante el PJ: Proceso disciplinario sigue pese a suspensión

Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ estarán en el streaming argentino Luzu TV

Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público peruano

Fans de Shakira acampan y duermen en los alrededores del Estadio Nacional antes de su concierto

El top de las mejores series de Netflix en Perú

Drake Bell sorprende a fans en Barranco: actor de Nickelodeon estará en Geek Festival 2025

DEPORTES

Ricardo Gareca opinó sobre la

Ricardo Gareca opinó sobre la postulación de Christian Cueva como diputado del Perú: “Si tiene esa vocación, está bien”

Ricardo Gareca le respondió a Agustín Lozano tras decir que hizo lo imposible para que se quede en Perú: “Tengo todas las conversaciones”

Selección peruana cayó 5-1 en amistoso ante penúltimo de la liga rusa: Manuel Barreto alineó a futbolistas sin rodaje y sparrings

Franco Velazco desmintió mala relación con Jorge Fossati y anunció si el DT se queda o se va de Universitario: “Buscan desestabilizar”

Se agrava el riesgo de retraso de los Juegos Bolivarianos 2025 tras el cambio de presidente del IPD a solo ocho días de su inicio