Pamela López confirma que ya tiene partido político para postular al Congreso: “Tengo el instinto de servir al prójimo”

La empresaria y activista confirmó que ya forma parte de una agrupación política, aunque mantiene en secreto el nombre, y analiza seriamente la posibilidad de lanzarse como candidata en las próximas elecciones parlamentarias (Panamericana TV)

Pamela López anunció que cuenta con una organización política que la respalda y que evalúa seriamente presentarse al Congreso. La exesposa del futbolista Christian Cueva explicó que la motivación que la impulsa proviene de su deseo de apoyar a otros y de la comunidad de mujeres que, según dijo, se identificó con su historia.

Señaló que dialoga con miembros de su agrupación y que mantiene reuniones para recibir orientación sobre su eventual ingreso al ámbito legislativo. También comentó que recibió propuestas adicionales, aunque prefiere reservar los nombres de las organizaciones interesadas.

Sus declaraciones generaron reacciones inmediatas en redes y en espacios digitales donde se comentan temas de actualidad.

Más de una invitación<b> </b>

Pamela López reveló que pertenece a un partido y estudia postular al Congreso con apoyo de su entorno político, aunque evita mencionar el nombre de la agrupación mientras analiza propuestas adicionales. (Panamericana TV)

Pamela López confirmó que participa en conversaciones con su partido para definir su camino hacia una posible candidatura. Afirmó que la política le interesa desde hace tiempo y que siente una inclinación por colaborar de forma directa con distintos sectores.

“Siempre he tenido ese instinto de servir al prójimo”, indicó en ‘La noche habla’ al explicar por qué considera asumir un rol público. Comentó que recibe asesoría de integrantes de su agrupación, a quienes describió como personas que la acompañan en este proceso.

La figura mediática sostuvo que ya tiene un liderazgo dentro del partido, aunque evitó revelar detalles sobre la estructura interna. Indicó que prefiere mantener en reserva el nombre de la organización, por prudencia y por respetar las decisiones colectivas.

También confirmó que recibió entre dos y tres invitaciones adicionales de otras fuerzas políticas interesadas en sumar su presencia. Señaló que analiza cada planteamiento y que tomará una decisión en función de su vocación.

En su intervención expresó que el interés por la vida pública no surgió de un momento aislado, sino de experiencias personales que la impulsaron a evaluar formas de apoyo social. Explicó que sus vivencias complicadas, expuestas en distintos momentos, la llevaron a mirar de otro modo la relación entre ciudadanía y representación. Consideró que ese proceso fortaleció su convicción para explorar un camino dentro del Congreso.

La comunidad que la respalda

El apoyo de mujeres que se identificaron con su historia motivó a Pamela López a considerar un rol político, decisión que acompaña con asesorías internas mientras define su eventual candidatura legislativa. (Instagram)

López comentó que, después de atravesar episodios difíciles, notó la presencia de una comunidad de mujeres que se acercó a su historia. Describió ese respaldo como un punto de inflexión que la hizo reflexionar sobre la responsabilidad de responder a ese apoyo. “Ahí me di cuenta que tenía una comunidad de mujeres empoderadas, mujeres que de repente se identifican con mi caso”, afirmó al detallar por qué se siente comprometida con ese grupo.

Sostuvo que esa red de apoyo reforzó su idea de que podía desarrollar un trabajo con enfoque en servicio y acompañamiento. Explicó que la vocación de colaborar con quienes atraviesan problemas similares se convirtió en un eje que orienta sus decisiones. Reiteró que su posible candidatura tiene relación con ese propósito y no con intereses personales. Comentó que intenta comprender de manera cercana las necesidades de quienes la siguen y que ese vínculo influye en cada paso que da hacia la política.

También mencionó que conversa con personas de su partido que la orientan en aspectos técnicos y en los procedimientos que deberá seguir si oficializa su postulación.

Aseguró que el acompañamiento de ese entorno es fundamental para estructurar una ruta estable, sobre todo porque reconoce que el Congreso demanda preparación y conocimiento sobre normas. Precisó que la asesoría que recibe se enfoca en informarla de forma clara sobre responsabilidades legislativas y dinámicas internas.

Durante la entrevista evitó responder de manera directa cuando le preguntaron por el nombre de la agrupación. Expresó que prefiere mantener ciertos detalles bajo reserva mientras analiza propuestas y define la manera en que comunicará los siguientes pasos. Destacó que el proceso es gradual y que prefiere manejarlo con cautela.