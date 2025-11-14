Perú

Pamela López confirma que ya tiene partido político para postular al Congreso: “Tengo el instinto de servir al prójimo”

La empresaria señaló que busca servir a la ciudadanía y que recibe asesoría directa mientras mantiene en reserva el nombre de su agrupación

La empresaria y activista confirmó que ya forma parte de una agrupación política, aunque mantiene en secreto el nombre, y analiza seriamente la posibilidad de lanzarse como candidata en las próximas elecciones parlamentarias (Panamericana TV)

Pamela López anunció que cuenta con una organización política que la respalda y que evalúa seriamente presentarse al Congreso. La exesposa del futbolista Christian Cueva explicó que la motivación que la impulsa proviene de su deseo de apoyar a otros y de la comunidad de mujeres que, según dijo, se identificó con su historia.

Señaló que dialoga con miembros de su agrupación y que mantiene reuniones para recibir orientación sobre su eventual ingreso al ámbito legislativo. También comentó que recibió propuestas adicionales, aunque prefiere reservar los nombres de las organizaciones interesadas.

Sus declaraciones generaron reacciones inmediatas en redes y en espacios digitales donde se comentan temas de actualidad.

Más de una invitación<b> </b>

Pamela López reveló que pertenece
Pamela López reveló que pertenece a un partido y estudia postular al Congreso con apoyo de su entorno político, aunque evita mencionar el nombre de la agrupación mientras analiza propuestas adicionales. (Panamericana TV)

Pamela López confirmó que participa en conversaciones con su partido para definir su camino hacia una posible candidatura. Afirmó que la política le interesa desde hace tiempo y que siente una inclinación por colaborar de forma directa con distintos sectores.

Siempre he tenido ese instinto de servir al prójimo”, indicó en ‘La noche habla’ al explicar por qué considera asumir un rol público. Comentó que recibe asesoría de integrantes de su agrupación, a quienes describió como personas que la acompañan en este proceso.

La figura mediática sostuvo que ya tiene un liderazgo dentro del partido, aunque evitó revelar detalles sobre la estructura interna. Indicó que prefiere mantener en reserva el nombre de la organización, por prudencia y por respetar las decisiones colectivas.

También confirmó que recibió entre dos y tres invitaciones adicionales de otras fuerzas políticas interesadas en sumar su presencia. Señaló que analiza cada planteamiento y que tomará una decisión en función de su vocación.

En su intervención expresó que el interés por la vida pública no surgió de un momento aislado, sino de experiencias personales que la impulsaron a evaluar formas de apoyo social. Explicó que sus vivencias complicadas, expuestas en distintos momentos, la llevaron a mirar de otro modo la relación entre ciudadanía y representación. Consideró que ese proceso fortaleció su convicción para explorar un camino dentro del Congreso.

La comunidad que la respalda

El apoyo de mujeres que
El apoyo de mujeres que se identificaron con su historia motivó a Pamela López a considerar un rol político, decisión que acompaña con asesorías internas mientras define su eventual candidatura legislativa. (Instagram)

López comentó que, después de atravesar episodios difíciles, notó la presencia de una comunidad de mujeres que se acercó a su historia. Describió ese respaldo como un punto de inflexión que la hizo reflexionar sobre la responsabilidad de responder a ese apoyo. “Ahí me di cuenta que tenía una comunidad de mujeres empoderadas, mujeres que de repente se identifican con mi caso”, afirmó al detallar por qué se siente comprometida con ese grupo.

Sostuvo que esa red de apoyo reforzó su idea de que podía desarrollar un trabajo con enfoque en servicio y acompañamiento. Explicó que la vocación de colaborar con quienes atraviesan problemas similares se convirtió en un eje que orienta sus decisiones. Reiteró que su posible candidatura tiene relación con ese propósito y no con intereses personales. Comentó que intenta comprender de manera cercana las necesidades de quienes la siguen y que ese vínculo influye en cada paso que da hacia la política.

También mencionó que conversa con personas de su partido que la orientan en aspectos técnicos y en los procedimientos que deberá seguir si oficializa su postulación.

Aseguró que el acompañamiento de ese entorno es fundamental para estructurar una ruta estable, sobre todo porque reconoce que el Congreso demanda preparación y conocimiento sobre normas. Precisó que la asesoría que recibe se enfoca en informarla de forma clara sobre responsabilidades legislativas y dinámicas internas.

Durante la entrevista evitó responder de manera directa cuando le preguntaron por el nombre de la agrupación. Expresó que prefiere mantener ciertos detalles bajo reserva mientras analiza propuestas y define la manera en que comunicará los siguientes pasos. Destacó que el proceso es gradual y que prefiere manejarlo con cautela.

Congreso: Fujimorista Fernando Rospigliosi pide represión policial “con toda energía para manifestantes violentos” previo a paro

El presidente del Legislativo llamó a responder con fuerza ante eventuales actos de violencia durante el paro de transportistas “No se puede tolerar que la Policía vaya inerme a recibir pedradas”, dijo

Los anticonceptivos no son solo para mujeres: Minsa lanza campaña de vasectomía gratis y desmiente mitos sobre sexualidad

La campaña se realizará del 17 al 21 de noviembre en 70 hospitales de 23 regiones, ofreciendo el procedimiento rápido, seguro y gratuito para todos los hombres

Sorteo de La Tinka del miércoles 12 de noviembre de 2025: resultados y verifica si ganaste

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

La Victoria: Madre finge la muerte de su hija y hace funeral para no devolver dinero de promoción escolar

Padres del Instituto Educativo Inicial N.º 056 ‘Nuestra Señora María Auxiliadora’, denunciaron que la mujer simuló la muerte de su hija para no devolver S/6.000 soles destinados a la fiesta de promoción

Pamela López le recuerda a Franco que le pidió perdón a nivel nacional y le dijo ‘error’ a Christian Cueva: “Cometiste horrores”

La todavía esposa de Christian Cueva arremetió con todo contra su tocaya, lanzándole fuertes frases tras su nueva declaración, y le recordó que pidió perdón públicamente en televisión nacional y que incluso como denominó a su actual pareja

Congreso: Fujimorista Fernando Rospigliosi pide represión policial “con toda energía para manifestantes violentos” previo a paro

José Jerí celebra sus 39 años con torta regalada por policías, el viral ‘La Máquina’ y show del alcalde Ulises Villegas

“Dame una semana y Vladimir Cerrón va a caer, te lo apuesto”: difunden nuevo audio atribuido a Juan José Santiváñez

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Álex Kouri fuera de las elecciones 2026: PJ confirma su inhabilitación por no pagar reparación civil

Pamela López le recuerda a Franco que le pidió perdón a nivel nacional y le dijo ‘error’ a Christian Cueva: “Cometiste horrores”

Magaly Medina en contra de postulación de figuras de la farándula: “Creen que llegar al Congreso es para hacerse ricos”

Christian Ysla y Mónica Cabrejos salen en defensa de Yiddá Eslava ante las críticas y el fracaso de ‘La habitación negra’

Gigi Mitre y Rodrigo González cuestionan explicación de Paco Bazán sobre pensión de alimentos:“Un cuentazo”

Extrabajador revela experiencias incómodas con Ethel Pozo y detalla episodios que, según dice, “no todo es como se ve en TV”

Hernán Barcos reflexiona tras el tenso desencuentro con Álex Valera en el último clásico: “Sirve de experiencia para el futuro”

El desahogo de Ignacio Buse en Montevideo: apeó por primera vez a Vilius Gaubas y accedió a cuartos de final del Uruguay Open

Hernán Barcos ofreció disculpas a Carlos Zambrano por quitarle la cinta de capitán en Andahuaylas: “Estaba con la cabeza un poco caliente”

GOLPERU se despide de la Liga 1 tras 10 años: transmitirá su último partido en el Callao y pondrá fin a su ciclo

Paolo Guerrero felicita a Alex Valera por el golazo ante Rusia en amistoso: “Es importante que esté anotando goles con la selección peruana”