Perú

Hincha rusa, que se impresionó con el gol de Alex Valera, quedó enamorada de los jugadores peruanos: “Quiero marido latino”

La joven no pudo ocultar su emoción durante el partido entre Rusia y Perú. En redes sociales mostró cada uno de los momentos que vivió en el estadio

Hincha rusa, que se impresionó con el gol de Alex Valera, quedó enamorada de los jugadores peruanos: "Quiero marido latino"

El entusiasmo y la espontaneidad de los aficionados muchas veces logran eclipsar lo que sucede dentro de la cancha. En el reciente amistoso entre Perú y Rusia, jugado el 12 de noviembre en el Gazprom Arena, una joven rusa se volvió viral en redes sociales por su reacción ante el equipo peruano.

El foco noticioso giró en torno a Masha, conocida en TikTok como lamashagoryacheva, quien documentó todo lo vivido en el estadio y desató un furor inesperado entre peruanos y rusos.

En la previa y durante el partido, Masha registró minuto a minuto sus impresiones del encuentro. Compartió videos desde su llegada hasta el final del evento, mostrando sin filtro la alegría de un encuentro internacional. El video que terminó por viralizarla mostró el ingreso de los jugadores de Perú al campo, donde la joven no solo los alentó, sino que evidenció una mezcla festiva de sorpresa y gusto por cada uno de los futbolistas.

Hincha rusa, que se impresionó con el gol de Alex Valera, quedó enamorada de los jugadores peruanos: “Quiero marido latino”
Con tono divertido y natural, Masha lanzó una frase que despertó cientos de reacciones: “Ese es el equipo de Perú. Quiero marido latinoamericano”. Los comentarios llegaron rápidamente, llenos de humor y propuestas inesperadas.

Entre ellos, usuarios peruanos preguntaron “¿alguien sabe qué documentos se necesitan para viajar a Rusia?”, mientras otros bromeaban con frases como “acá en Perú tengo 2 hermanos solteros y guapos” o “donde se manda CV?”. Algunas respuestas advertían con humor: “sal de ahí amiga, con los de la selección no”.

El alcance de la interacción trascendió a comunidades que comentaban tanto aspectos deportivos como anécdotas familiares y culturales, reforzando el vínculo entre ambos países a través de la espontaneidad en redes.

Rusa gritó gol de Alex Valera y se tomó foto con la bandera peruana

La experiencia en el estadio no se detuvo solo en los comentarios iniciales. En otro de los videos compartidos, Masha celebró el gol de Alex Valera, delantero de la selección peruana. Su reacción ante el empate de Perú quedó registrada mientras la voz de un relator anunciaba la jugada: “Gol, gol, gol, gooool Peruuuuu, no no, no, no, Alex Valera, Alex Valera anotando el del empate”. La emoción fue plena y genuina, contagiando a quienes seguían la transmisión desde otros rincones del mundo.

Hincha rusa, que se impresionó con el gol de Alex Valera, quedó enamorada de los jugadores peruanos: “Quiero marido latino”

Después del gol, la hincha rusa tuvo otro gesto que conquistó a los seguidores de ambas selecciones. Se acercó a un grupo de peruanos presentes en el estadio y aceptó la invitación para tomarse una fotografía con la bandera de Perú.

El instante fue compartido en su cuenta de TikTok, acompañado del mensaje: “Muy feliz cuando un país latino viene a Rusia. Gracias Perú”.

El post no solo recibió elogios, también generó respuestas de agradecimiento y simpatía tanto de peruanos como rusos. Comentarios como “viva Perú y Rusia!”, “Perú en Rusia es bien querido”, “hermosa mi bandera ARRIBA PERÚ” y “amo la ensalada rusa” reflejaron el buen ambiente generado tras la inesperada interacción global.

Hincha rusa, que se impresionó con el gol de Alex Valera, quedó enamorada de los jugadores peruanos: “Quiero marido latino”

Durante el desarrollo de la jornada, el protagonismo de la joven rusa terminó por convertirse en uno de los momentos más comentados fuera de lo puramente futbolístico. La conexión entre fanáticos, el buen humor desplegado y la posibilidad de migrar culturas mediante redes sociales potenciaron una cobertura digital fresca y entretenida.

La vivencia de Masha en el partido entre Rusia y Perú evidenció la capacidad que tienen las plataformas digitales para conectar y crear nuevas historias en torno al fútbol. Los videos subidos por la aficionada lograron tender puentes entre ambas nacionalidades, en un ambiente marcado por el respeto, la curiosidad y el entusiasmo por el deporte y la cultura del otro.

