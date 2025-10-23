Perú

Arena de Lima en San Miguel avanza como el primer espacio insonorizado para megaconciertos, según APDAYC

El nuevo recinto incluirá camerinos de alto nivel, áreas técnicas y servicios especializados, consolidando a Lima como un destino competitivo para conciertos internacionales

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Arena de Lima en San
Arena de Lima en San Miguel avanza como el primer espacio insonorizado para grandes espectáculos. (Foto composición: infobae Perú/Difusión/Referencial)

El futuro Arena de Lima, que se construirá en el distrito de San Miguel, se perfila como el primer recinto permanente e insonorizado para grandes espectáculos en el país. Así lo dio a conocer Marlon Castro, director de Megaconciertos de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), durante una entrevista con RPP.

De acuerdo con el funcionario, este proyecto marca un hito en la infraestructura de entretenimiento en el Perú, al ofrecer un espacio diseñado especialmente para conciertos de gran escala con estándares acústicos, de seguridad y confort internacional. “El proyecto que muestra mayor avance es el del Arena de Lima, que estará cerca del Parque de las Leyendas, en San Miguel”, afirmó Castro.

El representante de APDAYC explicó que la iniciativa está a cargo de una empresa con experiencia en la gestión de recintos de alto nivel en la región. “Hemos tenido un contacto muy respetuoso y profesional con los responsables del proyecto, que están relacionados con el formato de los Movistar Arena de Santiago y Buenos Aires. Eso nos hace pensar que se trata de una propuesta sólida y tangible”, agregó.

Imagen: Difusión
Imagen: Difusión

Espacio insonorizado

Uno de los puntos más innovadores del Arena de Lima es su diseño acústico. Según Castro, el espacio será totalmente insonorizado, con estudios técnicos que buscan cumplir y superar los límites legales de ruido, a fin de garantizar la convivencia con los vecinos.

“La propuesta incluye estudios de impacto social y sonoro. Se está pensando en encapsular el sonido, reducir el nivel de decibeles e incluso mejorar la calidad acústica general de la zona”, detalló. Agregó que esta tecnología permitirá disfrutar de conciertos de alto volumen sin afectar el entorno urbano.

El recinto, que ocupará varias hectáreas, también contará con infraestructura de primer nivel para artistas internacionales, como camerinos amplios, zonas de descanso, espacios de producción y accesos logísticos adecuados. Según Castro, la construcción de un lugar de estas características no solo beneficiará a los organizadores, sino que profesionalizará la industria del entretenimiento en el Perú.

Imagen: Difusión
Imagen: Difusión

Seguridad y coordinación con el Mininter

Durante la entrevista, el director de Megaconciertos de APDAYC se refirió también a las preocupaciones por la seguridad en los eventos masivos, especialmente en el contexto del estado de emergencia vigente en Lima y Callao. En ese sentido, aseguró que no se han producido cancelaciones de conciertos debido a esta medida.

“Los empresarios están a la altura de las circunstancias. Todos los espectáculos que superan los 3.000 asistentes cuentan con protocolos adicionales de seguridad y coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior”, indicó Castro para el citado medio.

Asimismo, adelantó que APDAYC sostendrá una reunión con el Mininter para abordar temas vinculados a la protección del público y los artistas. “Buscamos colaborar proporcionando información útil para que las decisiones del Gobierno sean más eficientes y eficaces. Nuestra prioridad es garantizar que los espectáculos sean seguros y sostenibles”.

Arena de Lima en San
Arena de Lima en San Miguel marca un hito en la infraestructura cultural y de entretenimiento del país. (Foto: Captura video: RPP)

Mercado que mantiene su dinamismo

A pesar de las preocupaciones por la seguridad y las restricciones en algunos distritos, el mercado del entretenimiento en vivo mantiene un desempeño estable, según cifras de APDAYC. Castro precisó que la cantidad de licencias de espectáculos gestionadas para octubre —mes que incluye celebraciones por Halloween y el Día de la Canción Criolla— es “muy similar” a la del año pasado.

“El 2024 cerró con un promedio de 360 licencias, y este año esperamos terminar entre 330 y 340. No hay una contracción natural en el sector, lo cual demuestra la confianza del público y de los empresarios”, afirmó.

Finalmente, Castro expresó que la asociación proyecta un crecimiento sostenido hacia 2026, con un impacto directo en los autores, compositores y artistas nacionales. “Este tipo de proyectos, como el Arena de Lima, nos permitirán dar un salto cualitativo. Apostar por infraestructura moderna es apostar por la cultura y la música peruana”, concluyó.

Temas Relacionados

Arena de LimaSan MiguelAPDAYCConciertosperu-noticias

Más Noticias

¿Qué pasará con los conciertos de Myriam Hernández, Cristian Castro y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Conciertos bajo revisión: el estado de emergencia en Lima obliga a los organizadores de estos eventos musicales a pedir nuevos permisos.

¿Qué pasará con los conciertos

Suheyn Cipriani rompe en llanto tras ser excluida del chat familiar: “Te pido que por favor te retires del grupo”

La ex Miss Perú compartió con sus seguidores el emotivo chat donde su tía le pidió abandonar el grupo de WhatsApp

Suheyn Cipriani rompe en llanto

Carlos Vílchez conmueve a sus seguidores con la emotiva despedida a su perrito ‘Silver’: “Te amo rey de mi vida”

El querido actor y comediante compartió en redes sociales el doloroso adiós a su inseparable compañero de diez años, recibiendo una ola de mensajes de apoyo y cariño de fanáticos y colegas del espectáculo

Carlos Vílchez conmueve a sus

Andrea San Martín advierte sobre su caso con Juan Víctor Sánchez: “Los procesos judiciales van a continuar”

La modelo reafirma su postura ante la controversia legal. Su mensaje busca proteger a su familia y evitar la confrontación pública en redes sociales

Andrea San Martín advierte sobre

Melissa Klug no cierra las puertas a una reconciliación con Jesús Barco: “Hay que pensar bien las cosas, con cabeza fría”

La empresaria enfrenta uno de los momentos más difíciles en su relación con el futbolista, mientras se recupera de una operación y pone en primer lugar la tranquilidad de su hija menor y su salud emocional

Melissa Klug no cierra las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte contempla volver al

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

¿Rastro de Vladimir Cerrón?: revelan una boleta emitida a su nombre en hotel de San Juan de Lurigancho

Delia Espinoza no regresará como fiscal de la Nación: JNJ se niega a acatar medida del PJ por estos motivos

Captan a precandidato de APP entregando dinero a periodista durante transmisión en vivo

Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por Ernesto Álvarez

ENTRETENIMIENTO

Jackson Mora y Tilsa Lozano

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

Magdyel Ugaz revela cómo sigue Gustavo Bueno tras su operación: “Se está recuperando cada día más”

¿Qué pasará con los conciertos de Myriam Hernández, Cristian Castro y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Suheyn Cipriani rompe en llanto tras ser excluida del chat familiar: “Te pido que por favor te retires del grupo”

Carlos Vílchez conmueve a sus seguidores con la emotiva despedida a su perrito ‘Silver’: “Te amo rey de mi vida”

DEPORTES

Pedro Gallese entra a nominación

Pedro Gallese entra a nominación de la MLS por Mejor Atajada del Año ante Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez

Alianza Universidad separó a Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco por indisciplina: el firme comunicado del club huanuqueño

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley