Municipalidad de San Borja lanza nueva convocatoria laboral con puestos para secundaria completa y sueldos de hasta S/6.000

San Borja es considerado como uno de los distritos más seguros de Lima, así como uno de los que tiene mejor calidad de vida. Foto: Municipalidad de San Borja/Facebook

La Municipalidad Distrital de San Borja anunció una nueva convocatoria pública CAS noviembre 2025 con un total de 23 plazas disponibles dirigidas a postulantes con distintos niveles de formación: secundaria completa, egresado universitario, bachiller y titulado. Los puestos están destinados a diversas áreas administrativas, técnicas y operativas, con remuneraciones que oscilan entre S/ 1.700 y S/ 6.000.

Esta convocatoria tiene como finalidad cubrir necesidades de personal en diferentes unidades del municipio, con énfasis en la gestión administrativa, la atención al ciudadano, la seguridad en edificaciones y la respuesta ante emergencias. Todas las vacantes se desarrollarán en Lima, y cada una cuenta con su propio plazo de postulación, siendo la mayoría hasta el 10 de noviembre de 2025, y algunas con fecha límite el 11 de noviembre.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de San Borja?

El detalle de los puestos convocados es el siguiente:

CAS N.º 111 – Analista Administrativo y Logístico (1 vacante) Se requiere egresado universitario en las carreras de Derecho o Administración . El puesto está orientado a la gestión de procesos administrativos y logísticos de la entidad. El contrato es CAS , con una remuneración mensual de S/ 4.000 . Postulación hasta el 10 de noviembre de 2025.

CAS N.º 112 – Asistente Administrativo II (1 vacante) Dirigido a postulantes con secundaria completa . El puesto implica labores de apoyo en oficinas municipales y atención al público. Remuneración de S/ 3.000 . Vence el 10 de noviembre.

CAS N.º 113 – Asistente Administrativo ITSE (1 vacante) Requiere ser egresado universitario en Administración . El rol se centra en tareas administrativas vinculadas a inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Contrato CAS por S/ 3.500 mensuales. Cierre: 10 de noviembre.

CAS N.º 114 – Conductor(a) de la Unidad de Primera Respuesta (1 vacante) Se solicita secundaria completa . Entre sus funciones se incluye la conducción de vehículos institucionales de emergencia o transporte de personal. Sueldo de S/ 2.500 . Cierre: 10 de noviembre.

CAS N.º 115 – Analista de Gestión del Riesgo de Desastres (1 vacante) Dirigido a bachilleres en Administración, Gestión Pública, Economía, Ciencias Pesqueras, Ingeniería Pesquera o afines . El puesto se orienta al análisis y planificación de estrategias de prevención y atención ante desastres. Pago mensual de S/ 4.000 . Postula hasta el 10 de noviembre.

CAS N.º 116 – Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones Especializado (1 vacante) Se requiere título universitario en Arquitectura , con colegiatura y habilitación vigente . Este cargo técnico especializado se encarga de las inspecciones ITSE y la verificación del cumplimiento de normas de seguridad en edificaciones. Remuneración de S/ 6.000. Fecha límite: 10 de noviembre.

CAS N.º 117 – Analista Legal (1 vacante) Se solicita título universitario en Derecho , con colegiatura y habilitación vigente . La función principal es brindar soporte jurídico a las áreas municipales. Sueldo de S/ 4.500 . Postulación hasta el 10 de noviembre.

CAS N.º 118 – Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres (1 vacante) Requiere título universitario en Administración o carreras afines . Puesto enfocado en la coordinación y evaluación de planes de prevención y respuesta ante emergencias en el distrito. Sueldo: S/ 6.000. Cierre: 10 de noviembre.

CAS N.º 119 – Operador Electricista (2 vacantes) Se exige secundaria completa . Las labores incluyen mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos en instalaciones municipales. Remuneración de S/ 1.700. Lugar: Lima. Cierre: 10 de noviembre.

CAS N.º 120 – Supervisor en Limpieza (1 vacante) Dirigido a postulantes con secundaria completa . Encargado de supervisar el trabajo de personal de limpieza y mantenimiento de espacios públicos. Sueldo: S/ 2.300. Finaliza el 10 de noviembre.

CAS N.º 121 – Cajero (3 vacantes) Requiere secundaria completa . Se encargará de la recepción y manejo de pagos, cobros y emisión de comprobantes en puntos de atención municipal. Sueldo: S/ 2.100. Postulación hasta el 10 de noviembre.

CAS N.º 122 – Analista Legal (1 vacante) Dirigido a egresados en Derecho . Se encargará de apoyar en la revisión y elaboración de documentos legales, informes y expedientes administrativos. Remuneración: S/ 4.000. Cierre: 10 de noviembre.

CAS N.º 123 – Asistente Administrativo I (1 vacante) Requiere secundaria completa . Apoyará en labores de archivo, documentación y atención en oficinas administrativas. Pago mensual: S/ 1.900. Postulación hasta el 11 de noviembre.

CAS N.º 124 – Supervisor de Zona (7 vacantes) Se solicita secundaria completa. Encargado de supervisar personal operativo en campo, coordinar labores de limpieza, seguridad o fiscalización según zona asignada. Sueldo: S/ 2.300. Fecha límite: 10 de noviembre.

Fechas y bases de postulación

Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

Cada puesto cuenta con su propio cronograma de postulación, por lo que los interesados deben verificar cuidadosamente el plazo de cierre de cada convocatoria. La mayoría vence el 10 de noviembre, y solo el puesto CAS N.º 123 (Asistente Administrativo I) finaliza el 11 de noviembre de 2025.

Las bases completas de cada proceso, junto con los anexos, formatos y documentos requeridos, pueden descargarse desde el portal oficial de la Municipalidad de San Borja, donde también se publicarán los resultados de evaluación y selección.