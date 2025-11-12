Tragedia en Arequipa: Presidencia expresa condolencias a familiares de las víctimas de choque entre bus y camioneta en Camaná

Tragedia en Arequipa

La madrugada de este miércoles 12 de noviembre, un grave accidente vehicular en la provincia de Camaná, región Arequipa, resultó en la muerte de 37 personas y causó decenas de heridos.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 780 de la Panamericana Sur, cerca del sector Ocoña, en una zona identificada por su geografía accidentada y curvas pronunciadas.

Un autobús de dos pisos de la empresa Llamosas, que cubría la ruta desde Chala a Arequipa, colisionó con una camioneta Toyota Hilux y cayó a un abismo de casi 200 metros de profundidad.

Este trágico hecho, que involucra a residentes de la provincia de Caravelí y trabajadores en tránsito hacia la ciudad de Arequipa, revive el recuerdo de incidentes fatales previos en el mismo tramo, como el registrado en 2018 que dejó 40 víctimas mortales.

El Gerente Regional de Salud de Arequipa, Walter Oporto, confirmó que 36 personas fallecieron en el lugar y una más en el centro de salud de Ocoña.

La operación de rescate concluyó al mediodía, luego de un despliegue coordinado de bomberos y policías, quienes descendieron hasta el fondo del barranco para ubicar a las víctimas entre los restos del vehículo.

El director del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Rodrigo Cruz Tagle, informó del despliegue de 11 ambulancias y la activación de la Alerta Roja para asegurar camas de emergencia y soporte traumatológico.

Al cierre de la tarde, familiares de las víctimas continuaban buscando información oficial en los hospitales y terminales.

Heridos en Arequipa

Mensajes de condolencias del Ejecutivo

Tras confirmarse la magnitud del accidente, la Presidencia de la República emitió un comunicado expresando sus condolencias a los familiares y seres queridos de los fallecidos en la tragedia vial de Camaná.

En la publicación difundida en la cuenta oficial de Palacio de Gobierno en X, la institución señaló que, “apenas se tomó conocimiento de la emergencia, se dispuso la atención de los heridos en los centros de salud más cercanos”.

“La Presidencia de la República del Perú extiende sus condolencias a los seres queridos de los compatriotas fallecidos en el accidente de tránsito en Camaná, Arequipa”, se lee en su posteo oficial.

Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) transmitió su profundo pesar por el suceso, extendiendo respaldo y solidaridad a los deudos de las 37 víctimas mortales y a toda la población de Arequipa en este momento difícil.

“Desde la Presidencia del Consejo de Ministros expresamos nuestro profundo pesar por el lamentable accidente de carretera en la región Arequipa, que enluta a 37 familias. Extendemos nuestras condolencias a los deudos y nuestra solidaridad a toda la región en este difícil momento”, indicó la entidad mediante su cuenta de X.

Heridos en Arequipa

Fiscalía en Arequipa

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná inició diligencias urgentes en el sector de Ocoña tras el accidente, con la presencia de fiscales en el lugar para supervisar el levantamiento y traslado de los cuerpos.

También ordenó la detención del conductor de la camioneta implicada, a fin de esclarecer su grado de responsabilidad en los hechos. Además, coordinó con la División Médico Legal para las necropsias y con la Policía Nacional para los peritajes, mientras los heridos fueron derivados a hospitales de Camaná y Arequipa para recibir atención médica especializada.