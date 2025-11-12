Perú

Regidora Yesenia Zegarra sobrevive a choque mortal en Arequipa y permanece hospitalizada con traumatismo craneal

La funcionaria figura entre los heridos del accidente en la Panamericana Sur. El bus en el que viajaba cayó a un abismo tras chocar con una camioneta, tragedia que deja al menos 37 muertos



La regidora del distrito de Chala, Yesenia Zegarra (37), se encuentra entre los 24 heridos del choque ocurrido este miércoles entre un autobús y una camioneta en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña (Arequipa), una tragedia que ha dejado al menos 37 fallecidos.

El portal de investigación Epicentro TV reportó que la funcionaria se trasladaba a la ciudad con el propósito de asistir a una reunión con representantes de la Gerencia Regional de Salud, donde se analizaría la situación del hospital inconcluso en su jurisdicción.

Según el diagnóstico médico, Zegarra presenta múltiples contusiones y traumatismo encéfalo craneano (TEC) en evolución. Fue derivada al Hospital EsSalud de Arequipa y permanece bajo observación.

La información oficial detalló que, tras colisionar con la camioneta, el autobús se precipitó a un abismo de aproximadamente 200 metros de profundidad. Los heridos fueron derivados al hospital de Camaná y a los centros de salud Honorio Delgado y EsSalud en Arequipa.

Confirman 37 fallecidos en accidente de Arequipa

El vehículo siniestrado pertenece a la empresa Llamosas y cubría la ruta desde el distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, hacia la ciudad de Arequipa.

El Ministerio Público inició diligencias urgentes y encargó el caso a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná. Los fiscales realizaron el levantamiento y traslado de los cuerpos. El conductor de la camioneta, Henry Apagya (35), resultó ileso y fue detenido tras arrojar positivo en la prueba de alcoholemia.

Yesenia Zegarra Arequipa Panamericana Sur

