Perú

Presidente de Osiptel afirma que empresas de telefonía tienen “un interés claro” en mantener la venta de chips en la calle

Rafael Muente sotuvo que al menos el 75 % del mercado de líneas prepago es informal y beneficia a la actividad de criminales

Guardar
Rafael Muente - Osiptel
Rafael Muente - Osiptel

Rafael Muente, presidente de Osiptel, aseguró que las empresas de telefonía mantienen un interés claro en la continuación de la venta de chips en la vía pública, una práctica prohibida que contribuye a la delincuencia. Según Muente, al menos el 75% del mercado de líneas prepago se desarrolla en la informalidad, situación que favorece las actividades de grupos criminales y constituye un problema estructural para la seguridad ciudadana y la economía del sector.

En declaraciones recogidas por RPP Noticias, Muente precisó que la venta informal de chips constituye la principal vía de acceso a líneas prepago en el país. Destacó: “El 75% de las ventas de líneas prepago ocurren en el mercado informal”.

El titular de Osiptel señaló que esta problemática ha sido denunciada desde 2019, pero no se ha logrado erradicar. Explicó que la comercialización callejera de chips facilita delitos como la extorsión, pues muchos de estos dispositivos terminan en poder de organizaciones criminales. “Existe un interés claro de las empresas en que las ventas en las calles sigan ocurriendo”, indicó.

Rafael Muente - Osiptel
Rafael Muente - Osiptel

Según Muente, la proliferación de líneas móviles obtenidas sin la verificación adecuada de identidad representa un riesgo directo para la seguridad de los ciudadanos pues se pone al alcance de los criminales el acceso a la telefonía móvil, una herramienta clave para cometer delitos como la extorsión.

Muente también hizo referencia a dos normas principales que intentan combatir esta forma de compra de líneas telefónicas. Una prohíbe la venta de chips en la vía pública y otra atribuye responsabilidad penal a los vendedores informales. Inicialmente, se contempló también la sanción penal para directivos de las operadoras, pero el Congreso de la República retiró dicha disposición.

Por su parte, las empresas de telefonía han presentado acciones de amparo y procesos contenciosos administrativos ante el Poder Judicial para impugnar las disposiciones regulatorias. Muente puntualizó: “Por un lado dicen ‘sí, queremos que se deje de vender los chips’, pero, por otro lado, siguen empujando judicialmente”, lo que refleja una postura ambigua de las operadoras.

El presidente de Osiptel mencionó también las debilidades en los mecanismos de verificación de identidad. “Existen mecanismos que han fallado en la verificación de la identidad”, reconoció Muente, quien atribuyó parte del problema a la falta de controles efectivos y a la insuficiencia regulatoria.

Audio del Ceo de Claro donde confirma que obtiene el 75% de sus ventas de chips de la venta ambulatoria ilegal | Video: La Contra

Gerente de Claro a favor de mantener venta ambulante de chips

Esto se relaciona directamente con un audio revelado por el medio La Contra, en el que se puede escuchar a Humberto Chávez, gerente general de Claro, reconocer que “del 100% de las ventas que se hacen de SIM Cards para prepago, más del 75% se hacen por la venta ambulatoria, por la venta itinerante”

Además, durante su discurso frente a funcionarios de Osiptel, hace referencia a la posibilidad de eliminar esta plataforma de ventas y la considera una amenaza. “Erradicar un canal que representa prácticamente la totalidad de las ventas es cortarnos las piernas. Se acaba el mal, pero se acaba el operador”.

Temas Relacionados

OsiptelSicariatoExtorsiónRafael Muenteperu-noticias

Más Noticias

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Adrián Ugarriza es el ‘9′ de la selección peruana, mientras que Alex Valera esperará su turno en el banco de suplentes. También destacan los regresos de Pedro Gallese y Marcos López. Sigue las incidencias del cotejo

Perú vs Rusia EN VIVO

“Error grosero”, la dura crítica de Eddie Fleischman tras blooper de Pedro Gallese en Perú vs Rusia por amistoso FIFA 2025

El error del ‘Pulpo’ provocó gol de Aleksandr Golovin a los 18 minutos del encuentro. El periodista deportivo cuestionó al arquero y resaltó el único ataque de la ‘blanquirroja’ en el primer tiempo

“Error grosero”, la dura crítica

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja de Mávila Huertas y exesposo de Mónica Delta?

La periodista de ATV confirmó que retomó su romance con su exesposo, de quien se separó en 2013

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja

Cayó agente PNP que era buscado por robo de 35 mil soles Bagua Grande: cambió su apariencia para no ser reconocido

El suboficial James Saldaña Fernández fue ubicado gracias a labores de inteligencia de la PNP. Se encontraba refugiado en la ciudad de Jaén, en Cajamarca

Cayó agente PNP que era

BCP cobrará nueva comisión en pagos adelantados del préstamo para tu negocio: Desde cuándo

El Banco de Crédito del Perú cobrará el 2% cuando canceles tu préstamo de una sola o adelantes pagos. Solo para el préstamo de Capital de Trabajo

BCP cobrará nueva comisión en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Demora en fondos para el

Demora en fondos para el JNE y ONPE podría acarrear en una denuncia contra José Jerí, advierte experto electoral

Expresidenta del PJ en contra de reforma de justicia elaborada por el Congreso: alerta que amenaza la independencia judicial

José Jerí designa como embajador de Perú en Francia a exalcalde de Pueblo Libre que contrató a Nicanor Boluarte

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los aspirantes al Senado peruano? Los nombres que ya se han anunciado

Quién es Carlos Zamora y las razones por las que dieron por culminadas sus labores como Embajador de Cuba en el Perú

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja de Mávila Huertas y exesposo de Mónica Delta?

Latin Grammy 2025: Los artistas peruanos que aspiran ganar un galardón de este jueves 13 de noviembre

Madre de la hija de Paco Bazán lo demanda por incumplir pensión de alimentos: “No se ha puesto al día”

¿Dónde ver en vivo los Latin Grammy 2025 desde Perú? Canal TV y streaming de la ceremonia de premiación

Productor de Esto es Guerra celebra nominación a los Premios Martín Fierro Latino: “Seguiremos con la internacionalizacion”

DEPORTES

Perú vs Rusia EN VIVO

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

“Error grosero”, la dura crítica de Eddie Fleischman tras blooper de Pedro Gallese en Perú vs Rusia por amistoso FIFA 2025

Clamoroso blooper de Pedro Gallese provocó gol de Rusia ante Perú en amistoso FIFA 2025

“Me corrige hasta lo que respiro”: ‘Zezé’ Rojas destacó el rol de Elena Keldibekova en su progreso como armadora de Atenea

Pedro García minimizó el interés de clubes de Liga MX por Jorge Fossati y le recomendó seguir en Universitario: “En México dirige cualquiera”