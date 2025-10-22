CEO de Claro reconoce que el 75% de sus ventas de chips se realiza de forma ambulatoria, canal que facilita la extorsión

Audio del Ceo de Claro donde confirma que obtiene el 75% de sus ventas de chips de la venta ambulatoria ilegal | Video: La Contra

Un audio exclusivo divulgado por La Contra expone la defensa abierta de Humberto Chávez, gerente general de Claro, sobre la venta ambulatoria de chips prepago, una práctica señalada por autoridades y especialistas como un factor que facilita delitos como la extorsión.

En la grabación, Chávez reconoce que “del 100% de las ventas que se hacen de SIMCards para prepago, más del 75% se hacen por la venta ambulatoria, por la venta itinerante”. El directivo admite que esta modalidad constituye la principal vía de ingresos para las operadoras y advierte: “Erradicar un canal que representa prácticamente la totalidad de las ventas es cortarnos las piernas. Se acaba el mal, pero se acaba el operador”.

Estas declaraciones del CEO de Claro se dieron en una reunión con los funcionarios de Osiptel, en la que discutían la regulación de la venta de chips prepago, dejando en evidencia la importancia que tiene para la empresa la venta ambulatoria, pese a que constituye un canal utilizado por extorsionadores y está prohibido por la ley.

Julio Corcuera, exviceministro del Interior, ha señalado a Cuarto Poder que la extorsión prospera gracias al anonimato, y que la adquisición de chips en la vía pública posibilita que las líneas queden registradas a nombre de terceros. Esto permite que quienes cometen delitos realicen llamadas desde números imposibles de rastrear. Investigaciones periodísticas advierten que es posible adquirir sin dificultad un chip activado por apenas 20 soles en el centro de Lima.

CEO de Claro reconoce que la venta ambulatoria domina el mercado prepago, una actividad ilegal que favorece a los extorsionadores | Foto composición: Infobae Perú

El organismo regulador, Osiptel, enfrenta un escenario desafiante. Desde 2019, ha impuesto multas superiores a 125 millones de soles a las principales compañías de telecomunicaciones: Claro, Entel, Bitel y Movistar. Ninguna ha cumplido con el pago de estos montos. A pesar de la aprobación hace seis meses de la Ley N° 32451 —norma que penaliza con cárcel la venta ambulatoria de chips—, la falta de reglamentación ha impedido su entrada en vigor. La ley fue modificada tras gestiones de la congresista Rosángela Barbarán y observaciones del Ejecutivo dirigido por Dina Boluarte, quedando excluidas las sanciones penales para los altos responsables de las empresas.

Rafael Muente acusa interferencia política

Rafael Muente, quien estuvo al frente de Osiptel, fue suspendido de su cargo en septiembre de 2024 por presuntas irregularidades en la contratación de un curso de capacitación, y nuevamente en mayo de 2025 en el marco de una investigación por supuestamente haber influido en dicha contratación. Durante la encargatura de Jesús Guillén Marroquín, la dirección del organismo experimentó una reestructuración casi total en un claro intento de captura política total del regulador.

“De manera inconsulta y sin coordinación conmigo, Guillén comenzó a remover a todos los altos directivos de Osiptel, los reemplazó, movió o despidió. Si a uno le encargan algo, no es para hacer o deshacer a su antojo”, señaló en Infobae Perú.

Muente, a través de una publicación en X el 20 de octubre, sostuvo que la difusión del audio evidencia el motivo real detrás de las acciones en su contra. “¿Se entiende ahora por qué el gobierno de Boluarte inició el procedimiento para suspenderme por un año a los pocos días de promulgada la ley que prohíbe la venta callejera de chips? [...] Hay muchísimo dinero en juego y yo soy un estorbo por haber elegido defender, como es mi obligación, a la seguridad ciudadana por encima de los intereses económicos de las empresas”, manifestó el funcionario.