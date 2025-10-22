Perú

CEO de Claro reconoce que el 75% de sus ventas de chips se realiza de forma ambulatoria, canal que facilita la extorsión

En un audio difundido se escucha a Humberto Chávez, gerente general de Claro Perú, afirmado que erradicar la venta ambulatoria de chips significaría suprimir la principal fuente de ingresos de Claro y otros operadores

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
Audio del Ceo de Claro donde confirma que obtiene el 75% de sus ventas de chips de la venta ambulatoria ilegal | Video: La Contra

Un audio exclusivo divulgado por La Contra expone la defensa abierta de Humberto Chávez, gerente general de Claro, sobre la venta ambulatoria de chips prepago, una práctica señalada por autoridades y especialistas como un factor que facilita delitos como la extorsión.

En la grabación, Chávez reconoce que “del 100% de las ventas que se hacen de SIMCards para prepago, más del 75% se hacen por la venta ambulatoria, por la venta itinerante”. El directivo admite que esta modalidad constituye la principal vía de ingresos para las operadoras y advierte: “Erradicar un canal que representa prácticamente la totalidad de las ventas es cortarnos las piernas. Se acaba el mal, pero se acaba el operador”.

Estas declaraciones del CEO de Claro se dieron en una reunión con los funcionarios de Osiptel, en la que discutían la regulación de la venta de chips prepago, dejando en evidencia la importancia que tiene para la empresa la venta ambulatoria, pese a que constituye un canal utilizado por extorsionadores y está prohibido por la ley.

Julio Corcuera, exviceministro del Interior, ha señalado a Cuarto Poder que la extorsión prospera gracias al anonimato, y que la adquisición de chips en la vía pública posibilita que las líneas queden registradas a nombre de terceros. Esto permite que quienes cometen delitos realicen llamadas desde números imposibles de rastrear. Investigaciones periodísticas advierten que es posible adquirir sin dificultad un chip activado por apenas 20 soles en el centro de Lima.

CEO de Claro reconoce que
CEO de Claro reconoce que la venta ambulatoria domina el mercado prepago, una actividad ilegal que favorece a los extorsionadores | Foto composición: Infobae Perú

El organismo regulador, Osiptel, enfrenta un escenario desafiante. Desde 2019, ha impuesto multas superiores a 125 millones de soles a las principales compañías de telecomunicaciones: Claro, Entel, Bitel y Movistar. Ninguna ha cumplido con el pago de estos montos. A pesar de la aprobación hace seis meses de la Ley N° 32451 —norma que penaliza con cárcel la venta ambulatoria de chips—, la falta de reglamentación ha impedido su entrada en vigor. La ley fue modificada tras gestiones de la congresista Rosángela Barbarán y observaciones del Ejecutivo dirigido por Dina Boluarte, quedando excluidas las sanciones penales para los altos responsables de las empresas.

Rafael Muente acusa interferencia política

Rafael Muente, quien estuvo al frente de Osiptel, fue suspendido de su cargo en septiembre de 2024 por presuntas irregularidades en la contratación de un curso de capacitación, y nuevamente en mayo de 2025 en el marco de una investigación por supuestamente haber influido en dicha contratación. Durante la encargatura de Jesús Guillén Marroquín, la dirección del organismo experimentó una reestructuración casi total en un claro intento de captura política total del regulador.

“De manera inconsulta y sin coordinación conmigo, Guillén comenzó a remover a todos los altos directivos de Osiptel, los reemplazó, movió o despidió. Si a uno le encargan algo, no es para hacer o deshacer a su antojo”, señaló en Infobae Perú.

Muente, a través de una publicación en X el 20 de octubre, sostuvo que la difusión del audio evidencia el motivo real detrás de las acciones en su contra. “¿Se entiende ahora por qué el gobierno de Boluarte inició el procedimiento para suspenderme por un año a los pocos días de promulgada la ley que prohíbe la venta callejera de chips? [...] Hay muchísimo dinero en juego y yo soy un estorbo por haber elegido defender, como es mi obligación, a la seguridad ciudadana por encima de los intereses económicos de las empresas”, manifestó el funcionario.

Temas Relacionados

Venta ambulatoria de chipsClaroOSIPTELExtorsión en PerúLey N° 32451peru-noticias

Más Noticias

Profesora de los dos únicos niños de un pueblo en VRAEM lleva once días desaparecida: Fuerzas Armadas se unen a la búsqueda

Luz Lindo Samaniego, docente de inicial, continúa desaparecida desde el 11 de octubre en Junín. Familiares y comuneros mantienen la búsqueda sin resultados

Profesora de los dos únicos

PCM designa como asesora de alta dirección a abogada captada junto a José Jerí en una fiesta clandestina durante la pandemia

Stephany Vega Morón, designada asesora de Alta Dirección en la PCM, vuelve a la agenda pública tras su participación en una fiesta clandestina en 2022 junto al hoy presidente interino

PCM designa como asesora de

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho para este jueves 23 de octubre

Ayacucho se caracteriza por su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar y un clima templado y seco

Conoce el pronóstico del clima

Exjefe del INPE advierte que medidas en penales por estado de emergencia no darán resultados inmediatos

Leonardo Caparrós cuestionó las restricciones del Estado de Emergencia como la reducción de visitas en cárceles de Lima y Callao

Exjefe del INPE advierte que

Cristorata rompe en llanto tras perder su pelea: “No quería decepcionarlo, profe, mi corazón ya no podía más”

Durante una transmisión en vivo, el streamer e influencer no pudo contener las lágrimas al hablar con su entrenador sobre la derrota que sufrió en una reciente pelea, confesando sentirse frustrado, sin fuerzas y decepcionado de sí mismo

Cristorata rompe en llanto tras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PCM designa como asesora de

PCM designa como asesora de alta dirección a abogada captada junto a José Jerí en una fiesta clandestina durante la pandemia

Gobierno no define postura sobre Reinfo: premier asegura que lo están evaluando, pese a que “es un incentivo para los mineros ilegales”

Voto de confianza EN VIVO: Gabinete de Ernesto Álvarez se presenta ante el Pleno del Congreso

Presidente de la ASMOPE rechaza propuesta de José Cueto sobre prohibir circulación de motos: “Si me da su sueldo, yo paro”

Corte IDH: Perú desacató disposiciones por aprobación de leyes de amnistía y que restringe alcance de delitos de lesa humanidad

ENTRETENIMIENTO

Cristorata rompe en llanto tras

Cristorata rompe en llanto tras perder su pelea: “No quería decepcionarlo, profe, mi corazón ya no podía más”

Ed Sheeran regresa al Perú y cantará en el Estadio Nacional: fecha, lugar y entradas para ver al cantante británico

Melissa Klug confirma que terminó relación con Jesús Barco: “Estamos separados”

Flavia López, sorprendida tras quedar fuera de la final del ‘MGI 2025’: “Estoy en shock, no era lo que esperada”

Gustavo Salcedo confiesa seguir enamorado de Maju Mantilla: “El amor no se acaba de un día para otro”

DEPORTES

Pedro Gallese entra a nominación

Pedro Gallese entra a nominación de la MLS por Mejor Atajada del Año ante Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez

Alianza Universidad separó a Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco por indisciplina: el firme comunicado del club huanuqueño

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley