José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

José Jerí canta canción de Soda Stereo con alumnos universitarios. TV Perú

El presidente interino José Jerí replicó este martes las acciones de su antecesora Dina Boluarte al sorprender con la interpretación de ‘De música ligera’ de Soda Stereo durante una clase piloto en las nuevas instalaciones de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles de Huánuco, primera universidad artística musical licenciada del país.

La presentación provocó risas y aplausos entre estudiantes y docentes, aunque el mandatario evidenció dificultades con la guitarra tras una breve demostración. Jerí entró primero a un aula y presenció el trabajo de los alumnos de piano. Luego continuó en el laboratorio de cómputo musical, donde se imparten clases de edición de audio y producción digital.

Más adelante, llegó a otra espacio donde se dictaba una clase de guitarra. Saludó a los presentes y, ante la invitación de los asistentes, participó en la interpretación de la conocida canción de la banda de rock argentina. Aunque los estudiantes lo invitaron a tocar la guitarra, improvisó un rasgueo sin éxito. “Para la próxima”, dijo mientras era enfocado por las cámaras de TV Perú.

Durante el recorrido por las instalaciones de la universidad, la cual recibió el licenciamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) el 28 de octubre, Jerí posó para fotografías con alumnos y docentes, y presenció la ejecución de ‘El cóndor pasa’ en saxofón. Finalmente, se trasladó al mausoleo de Daniel Alomía Robles y rindió homenaje al destacado compositor huanuqueño.

El jefe de Estado transitorio ya había expuesto su gusto por Soda Stereo a fines de octubre, cuando respondió al periodista Carlos Villarreal en X —la red social que más utiliza— sobre el regreso de la banda argentina al Perú en mayo de 2026. “La última vez que estuve en un concierto fue en 2007. Me arrepentí de no ir al de Cerati como solista en 2010; ahora, en apariencia, tampoco podré ver este supershow en vivo, creo”, anotó.

Huánuco fue la primera región visitada en la gira presidencial que, según el mandatario, se extenderá durante tres meses, y continuará “pronto” en otras zonas del país con el propósito de “dialogar con la población y definir un nuevo enfoque para la descentralización y la atención de los peruanos”.

El reciente canto de Jerí evoca los que entonó Boluarte en actos oficiales, incluso semanas antes de que fuera destituida por el Congreso por su permanente incapacidad moral para hacer frente al auge del crimen organizado en el país.

Mandataria sorprendió al entonar una canción infantil.| Tv Perú

En agosto de 2024, durante la presentación de la nueva programación del Canal Ipe del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), la expresidenta interpretó la canción infantil ‘El Gato Ron Ron’ frente a niños y ministros en la Biblioteca Nacional. Algunos menores expresaron desconcierto, aunque otros se unieron al canto.

En septiembre de este año, Boluarte lideró la inauguración del Terminal Portuario Multipropósito de Eten, en Lambayeque, donde dirigió un saludo al papa León XIV e invitó al público a cantarle ‘Happy birthday to you’. Ese mismo mes, también entonó ‘Contigo Perú’ en un acto realizado en Santa Rosa, la pequeña población de la isla en el río Amazonas que fue objeto de controversia entre Colombia y Perú.