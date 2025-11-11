Perú

José Jerí descarta postularse en el futuro y asegura que en 2026 volverá a disfrutar de sus “hábitos y mascotas”

El presidente interino afirmó que su enfoque principal es dejar el país orientado hacia “el 26 de julio de 2026″ y señaló que, tras finalizar su gestión, espera regresar a su vida privada

El presidente interino José Jerí señaló este martes que no tiene intención de postularse nuevamente al finalizar su gestión y que en 2026 regresará a su vida personal, al ser consultado por un periodista sobre sus planes políticos a futuro.

“Yo estoy esperando cumplir esa responsabilidad que se me encomendó por mandato constitucional, y de ahí tomaré nuevamente mis actividades. Voy a estar muy contento de volver a ser José Jerí y disfrutar de la tranquilidad de mis hábitos y costumbres que siempre he tenido con mis mascotas y con mi vida personal y con mi, y relación familiar”, afirmó en una rueda de prensa desde Huánuco.

El mandatario indicó que su prioridad se centra en concluir su periodo y entregar el país “encaminado al 26 de julio del 2026” y criticó a quienes ven en sus políticas contra la criminalidad un propósito para sentar las bases de una eventual candidatura posterior.

“Si uno hace, ¿por qué hace? Si no hace, no hace, es indolente, insensible. O sea, estamos en el punto que lamentablemente algún sector muy puntual, muy minúsculo, llamémoslo así, critica cualquier tipo de acción u omisión. A mí me preocupa el día de hoy”, ironizó.

Fuente: TV Perú

“Nosotros tenemos una característica distinta. Tenemos una responsabilidad por mucho más corto tiempo. (...) No me gusta ofrecer cosas que no puedo cumplir. Prefiero ofrecer o prometer lo mínimo y no fallar diciendo mil cosas que no voy a hacer noventa y nueve o novecientas noventa y nueve. Lo poco que puedo ofrecer es lo poco que voy a hacer, y lo que no pueda hacer ahora lo voy a dejar encaminado”, agregó.

Jerí, quien se describe como animalista, señaló que en cada periodo presidencial de cinco años “no se inventa el país nuevamente”, sino que “hay que seguir una hoja de ruta”. Añadió que su gestión ha asumido “muchos pasivos, no de la última gestión, sino de gestiones anteriores que han visto al país de una manera distinta”.

“Esta gestión transitoria tiene el detalle de estar mucho más cerca, no solamente de la prensa como ustedes, sino estar cerca de la población, porque eso te permite tener un juicio real de las cosas y no solamente dejarte guiar por la recomendación técnica”, dijo.

Finalmente, mencionó que la confianza se construye “con gestos y con acciones” y que el gobierno mantiene comunicación con las regiones, por lo cual ha decidido emprender una gira nacional de tres meses.

“También algún sector critica porque todo lo que tenga que ver con la patria parece que les genera urticaria, lamentablemente, hay eso en el país. Pero tenemos que pensar en el presente y en el futuro. En esos viajes que estamos planificando, en esos tres meses, como lo dije en su momento, va a ser de reto, definitivamente sí”, zanjó.

Declaratoria

Jerí cumplió este lunes un mes en el cargo con la lucha contra la criminalidad organizada como su principal prioridad y un estilo que busca asemejarse al de Nayib Bukele en El Salvador o de Daniel Noboa en Ecuador para tratar de proyectar una imagen de firmeza.

La primera acción del gobernante al suceder a la exmandataria Dina Boluarte fue declarar un estado de emergencia de 30 días en Lima y Callao para enfrentar el aumento del crimen organizado, especialmente contra el transporte urbano.

La medida permite patrullajes conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía, suspende algunos derechos como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, y endurece las condiciones en las cárceles. No obstante, las extorsiones y asesinatos continúan, y los conductores de autobuses han convocado nuevos paros en protesta.

