“No iba hace tiempo [a discotecas por Plaza Norte]”: los inusuales tuits de José Jerí en medio del estado de emergencia

Jerí defendió su estilo de comunicación e interacción digital, asegurando que le interesa dialogar incluso con quienes tienen posturas contrarias

El presidente interino José Jerí publicó una serie de mensajes inusuales en su cuenta de X, antes Twitter, en medio del estado de emergencia decretado por 30 días en Lima y en la vecina provincia portuaria del Callao, medida adoptada para enfrentar a organizaciones criminales.

El jefe de Estado ha mostrado una presencia destacada en esta red social, donde suele interactuar con usuarios y en ocasiones anteriores compartió mensajes sexistas y machistas que generaron una ola de descontento feminista.

En relación con una publicación que mostraba a agentes de la Policía Nacional (PNP) efectuando un operativo en discotecas de la avenida Tomás Valle, cerca del centro comercial Plaza Norte, Jerí comentó: “Igual no iba hace tiempo”.

Al referirse al periodista Carlos Villarreal, quien mencionó el regreso de Soda Stereo al Perú en mayo de 2026, el mandatario respondió: “La última vez que estuve en un concierto (de esta banda de rock argentina) fue en el 2007. Me arrepentí no ir al de Cerati como solista el 2010; ahora en apariencia tampoco podré ver este supershow en vivo, creo”.

José Jerí participó de un operativo durante la madrugada. Foto: Presidencia del Perú

Una usuaria sostuvo que el presidente emplea “la misma estrategia” que el alcalde streamer Franco Vidal (Ate), quien llama “dibujitos” a sus seguidores. “No es algo irreal, es una verdad —replicó Jerí—. Que no estén acostumbrados a que haya una interacción así, es otra cosa. Me gusta interactuar hasta con quien tiene postura distinta”.

El gobernante interino, además, se refirió a los recientes cambios en el Ejecutivo y la continuidad de personas cercanas a la exmandataria Dina Boluarte, quien fue destituida por el Congreso, lo que dio paso a su asunción.

En una respuesta al periodista Carlos Viguria, quien señaló las salidas de exministros y aliados de Boluarte mientras algunos allegados permanecen en cargos, Jerí aseguró que “se están haciendo los cambios en forma progresiva”.

“Eso sí, el hecho de que hayan trabajado en una gestión no debe entenderse como una descalificación. Soy muy claro en ello”, siguió.

El mandatario encargado acudió de madrugada a supervisar operativos de seguridad ciudadana en el Callao, acompañado por la congresista Patricia Chirinos. La actividad se transmitió en vivo a través de Tiktok. “El Callao se ha convertido en la segunda región con más homicidios del país, concentrando el 30% de los casos de sicariato registrados a nivel nacional”, anotó la legisladora.

Presidente José Jerí anuncia el inicio del estado de emergencia desde la medianoche del miércoles 22 de octubre. TV Perú

Medidas

De acuerdo al decreto del estado de emergencia publicado en el diario oficial El Peruano, mientras dure esta medida quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un momento donde se están desarrollando una serie de protestas contra el Gobierno y el Congreso por varios motivos, entre ellos la inseguridad.

Las Fuerzas Armadas colaboran con la PNP en patrullajes conjuntos en puntos críticos como paraderos, estaciones de metro e instituciones públicas. También refuerzan la vigilancia en edificios estatales e instalan puestos temporales en los municipios más afectados.

La estrategia incluye confiscación de armas, municiones, explosivos ilegales y pirotecnia. En las cárceles, se restringen las visitas, se limita la iluminación dentro de las celdas y se ordena el desmantelamiento de antenas de telecomunicaciones ilícitas.