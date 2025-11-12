Perú

César Hildebrandt pone en duda el sondeo que otorga 55,9 % de aprobación a José Jerí: “¿Nos han creído idiotas?"

El director de H13 rechazó la credibilidad del sondeo en su pódcast y recordó un video donde Vladimiro Montesinos afirmó haber pagado “veinte mil dólares por cada encuesta”

Guardar
César Hildebrandt cuestionó la credibilidad
César Hildebrandt cuestionó la credibilidad de la encuesta de CPI difundida por RPP, que otorga 55,9% de aprobación al presidente interino José Jerí y 50,6% de respaldo a su designación

El periodista César Hildebrandt cuestionó este lunes la reciente encuesta de la empresa privada CPI difundida por RPP, que otorgó un 55,9% de aprobación al presidente interino José Jerí, y señaló que 50,6% de los peruanos está de acuerdo con su designación.

“Por supuesto que no le creo una palabra a la encuesta (...)”, afirmó en la última edición de su pódcast que se transmite en YouTube. El director del semanario de investigación Hildebrandt en sus trece inició su comentario semanal con un video en el que Vladimiro Montesinos, exasesor condenado por las matanzas de Pativilca y La Cantuta, declaraba haber entregado en el pasado “veinte mil dólares por cada encuesta”.

“¿50 % sin haber hecho casi nada, por tomarse fotos aquí y allá, anunciando medidas que no se toman, planes que no terminan de elaborarse, metas que para obtener se demandarían recursos que no se tienen? No me digan”, expresó.

Hildebrandt también criticó el respaldo a Jerí registrado en regiones tradicionalmente críticas con el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte. “¿Así que Jerí tiene 44% de apoyo en la sierra sur, allí donde apedreaban a Dina Boluarte y donde maltrataron indebidamente a Phillip Butters? ¿De modo que el 55,8% de los jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años de edad apoyan a Jerí? ¿Se volteó la generación Z entre gallos y medianoche?”, ironizó.

José Jerí asumió la presidencia
José Jerí asumió la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte por “incapacidad moral”, declaró el estado de emergencia en Lima y Callao y prometió acciones contra la criminalidad

El periodista calificó la encuesta como una “farsa” y “un juego que es el que le conviene al Congreso del hampa y a la derecha que lo respalda”.

“Pretenden que creamos que el hijo de Boluarte, el hijo del Congreso del hampa, ha sido bendecido por quienes repudiaban a Boluarte y por quienes siguen condenando en todos los sondeos al Congreso del hampa. José Jerí no vino de la nada. Como Boluarte, vino del Congreso, donde el crimen organizado ha sentado a sus representantes y donde el fujimorismo, desatado, ha dictado su agenda”, afirmó.

“CPI quiere hacernos creer que el hijito de Dina Boluarte, que tenía noventa y seis por ciento de desaprobación, tiene el cincuenta y cinco por ciento de aprobación con apenas treinta días de nacido. ¿Nos han creído idiotas? Sí, nos creen idiotas”, agregó.

Según Hildebrandt, la encuesta busca legitimar al mandatario de transición. “La ilegitimidad de ese origen pretende ser ahora lavada con encuestas. El presidente de los 30 días tiene las cifras truchas de una encuesta sospechosa rebotada en una emisora acostumbrada a servir a quien mande”, concluyó.

César Hildebrandt sostuvo que la
César Hildebrandt sostuvo que la encuesta busca legitimar el mandato de transición y responde a intereses del Congreso y sectores de derecha

Asunción

Jerí asumió la presidencia de transición tras la destitución de Boluarte por “incapacidad moral” para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado en el país. Al jurar el cargo, anunció que su gobierno se concentraría en combatir la criminalidad, mantener la estabilidad económica y garantizar la transparencia e imparcialidad en las elecciones generales de abril del próximo año, con una probable segunda vuelta presidencial en junio.

El presidente interino, que entregará el cargo el próximo 28 de julio al ganador de los comicios, declaró el estado de emergencia en Lima y Callao para enfrentar la inseguridad ciudadana, considerada la principal demanda de la población.

Desde su asunción, supervisa casi a diario los operativos de las fuerzas de seguridad para desarticular bandas criminales, reducir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad en las prisiones de la capital peruana.

Temas Relacionados

César HildebrandtJosé Jeríperu-politicaDina Boluarte

Más Noticias

Excanciller Francisco Tudela reveló qué dijo Alejandro Toledo al terrorista Cerpa Cartolini, del MRTA, para que lo liberen: “Fue terrible”

El estreno de la película que dramatiza la toma de la residencia del embajador de Japón revivió una de las entrevistas en las que el entonces ministro da detalles del cautiverio previo a la ejecución de la Operación Chavín de Huántar

Excanciller Francisco Tudela reveló qué

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

El presidente del Congreso indicó que la mesa directiva evaluará un informe de la Procuraduría antes de pronunciarse sobre el ingreso de Arias como accesitaria de Guillermo Bermejo, quien está encarcelado

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla

Tragedia en Antamina: un trabajador murió y otro resultó herido tras ser alcanzados por un rayo en la sierra de Áncash

El incidente coincidió con un periodo de inestabilidad climática, mientras el Senamhi mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos y tormentas eléctricas en varias regiones del país

Tragedia en Antamina: un trabajador

Histórico delantero de Rusia desconoció a la selección peruana, la minimizó y pronosticó goleada: “Le vamos a meter 3-0″

Aleksandr Mostovói, leyenda del fútbol ruso, encendió la previa del amistoso internacional al ningunear a la ‘bicolor’ y asegurar que su selección se impondrá sin dificultades

Histórico delantero de Rusia desconoció

Jorge Fossati despierta la atención de dos clubes históricos de la Liga MX: ambos con posibilidades de pagar su cláusula de salida

El entrenador tricampeón de la Liga 1 emerge como una importante posibilidad para liderar las riendas de instituciones con mucha historia en México. Aunque cuenta con contrato vigente en la ‘U’, el pago de su rescisión no sería ningún problema

Jorge Fossati despierta la atención
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Excanciller Francisco Tudela reveló qué

Excanciller Francisco Tudela reveló qué dijo Alejandro Toledo al terrorista Cerpa Cartolini, del MRTA, para que lo liberen: “Fue terrible”

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez dejar el cargo tras ser restituida como fiscal de la Nación: este es el contenido de la carta

Fotografías desmienten a congresista Ariana Orué: su asesor es pareja de su hermana, no está “soltero” como afirmó

Wilber Medina acusa de filoterrorista a juez que restituyó a Delia Espinoza y pide que no vuelva a la Fiscalía, sino “a un centro médico”

ENTRETENIMIENTO

Más peruanos en los Latin

Más peruanos en los Latin Grammy 2025: Daniela y Miguel Tomas fueron nominados por el arte visual del álbum “Por esas trenzas” de Lourdes Carhuas

Maju Mantilla vuelve a América TV tras su paso por Latina: estaría dolida con el canal que “le cerró las puertas”

El consejo de Ethel Pozo y Jean Paul Santa María para Yiddá Eslava: “Debe desconectarse y sanar antes de volver a hablar”

Jorge Luis Salinas presentó su colección a Donatella Versace y selló el encuentro con una memorable foto: “Me hizo preguntas”

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

DEPORTES

Histórico delantero de Rusia desconoció

Histórico delantero de Rusia desconoció a la selección peruana, la minimizó y pronosticó goleada: “Le vamos a meter 3-0″

Jorge Fossati despierta la atención de dos clubes históricos de la Liga MX: ambos con posibilidades de pagar su cláusula de salida

Aldo Corzo arremetió contra Hernán Barcos por bronca con Alex Valera, y lanzó contundente comentario: “Yo iba a ‘tirar bombas’”

Natalia Málaga deseó éxito a Alianza Lima para el Mundial de Clubes con sutil comentario: “No jueguen como el domingo”

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”