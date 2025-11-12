César Hildebrandt pone en duda el sondeo que otorga 55,9 % de aprobación a José Jerí: “¿Nos han creído idiotas?"

César Hildebrandt cuestionó la credibilidad de la encuesta de CPI difundida por RPP, que otorga 55,9% de aprobación al presidente interino José Jerí y 50,6% de respaldo a su designación

El periodista César Hildebrandt cuestionó este lunes la reciente encuesta de la empresa privada CPI difundida por RPP, que otorgó un 55,9% de aprobación al presidente interino José Jerí, y señaló que 50,6% de los peruanos está de acuerdo con su designación.

“Por supuesto que no le creo una palabra a la encuesta (...)”, afirmó en la última edición de su pódcast que se transmite en YouTube. El director del semanario de investigación Hildebrandt en sus trece inició su comentario semanal con un video en el que Vladimiro Montesinos, exasesor condenado por las matanzas de Pativilca y La Cantuta, declaraba haber entregado en el pasado “veinte mil dólares por cada encuesta”.

“¿50 % sin haber hecho casi nada, por tomarse fotos aquí y allá, anunciando medidas que no se toman, planes que no terminan de elaborarse, metas que para obtener se demandarían recursos que no se tienen? No me digan”, expresó.

Hildebrandt también criticó el respaldo a Jerí registrado en regiones tradicionalmente críticas con el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte. “¿Así que Jerí tiene 44% de apoyo en la sierra sur, allí donde apedreaban a Dina Boluarte y donde maltrataron indebidamente a Phillip Butters? ¿De modo que el 55,8% de los jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años de edad apoyan a Jerí? ¿Se volteó la generación Z entre gallos y medianoche?”, ironizó.

El periodista calificó la encuesta como una “farsa” y “un juego que es el que le conviene al Congreso del hampa y a la derecha que lo respalda”.

“Pretenden que creamos que el hijo de Boluarte, el hijo del Congreso del hampa, ha sido bendecido por quienes repudiaban a Boluarte y por quienes siguen condenando en todos los sondeos al Congreso del hampa. José Jerí no vino de la nada. Como Boluarte, vino del Congreso, donde el crimen organizado ha sentado a sus representantes y donde el fujimorismo, desatado, ha dictado su agenda”, afirmó.

“CPI quiere hacernos creer que el hijito de Dina Boluarte, que tenía noventa y seis por ciento de desaprobación, tiene el cincuenta y cinco por ciento de aprobación con apenas treinta días de nacido. ¿Nos han creído idiotas? Sí, nos creen idiotas”, agregó.

Según Hildebrandt, la encuesta busca legitimar al mandatario de transición. “La ilegitimidad de ese origen pretende ser ahora lavada con encuestas. El presidente de los 30 días tiene las cifras truchas de una encuesta sospechosa rebotada en una emisora acostumbrada a servir a quien mande”, concluyó.

Jerí asumió la presidencia de transición tras la destitución de Boluarte por “incapacidad moral” para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado en el país. Al jurar el cargo, anunció que su gobierno se concentraría en combatir la criminalidad, mantener la estabilidad económica y garantizar la transparencia e imparcialidad en las elecciones generales de abril del próximo año, con una probable segunda vuelta presidencial en junio.

El presidente interino, que entregará el cargo el próximo 28 de julio al ganador de los comicios, declaró el estado de emergencia en Lima y Callao para enfrentar la inseguridad ciudadana, considerada la principal demanda de la población.

Desde su asunción, supervisa casi a diario los operativos de las fuerzas de seguridad para desarticular bandas criminales, reducir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad en las prisiones de la capital peruana.