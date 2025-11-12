Perú

José Cueto asegura que Vladimir Cerrón “está fuera de la realidad” al decir que Pedro Castillo fue víctima de los militares

En la víspera, el prófugo líder de Perú Libre aseguró que el golpe de Estado fallido fue parte de un complot elaborado por “militares en actividad y otros en retiro que están dentro del parlamento”

Guardar
Parlamentario de Honor y Democracia
Parlamentario de Honor y Democracia rechazó las declaraciones del candidato de Perú Libre. | Fotocomposición: Infobae Perú

El congresista José Cueto rechazó las recientes declaraciones de Vladimir Cerrón, prófugo líder de Perú Libre, quien sostuvo que el expresidente Pedro Castillo fue víctima de una supuesta conspiración impulsada por militares activos y en retiro desde el Parlamento para que dé el fallido golpe de Estado que derivó en su vacancia y proceso judicial.

En diálogo con RPP Noticias, no solo negó la existencia de cualquier complot entre militares para forzar la salida del exjefe de Estado, sino que consideró que Cerrón busca justificar el fracaso de su movimiento político.

“Yo creo que al señor Cerrón le debe estar afectando el encierro voluntario que tiene sabe Dios dónde, porque está totalmente fuera de la realidad. […] Podrá decir muchas cosas, pero ni le pienso responder, porque, yo por lo menos, no me voy a gastar con este tipo de personajes que no dan la cara cuando se les imputa no uno, sino varios [delitos]”, mencionó.

José Cueto es el presidente
José Cueto es el presidente del Congreso para el periodo legislativo 2025 - 2026

¿Qué dijo Vladimir Cerrón?

Durante la mañana del miércoles, Vladimir Cerrón aseguró que el único golpe de Estado real fue contra Pedro Castillo, señalando que la conspiración habría comenzado “el día seis”, una jornada antes de la vacancia presidencial. “El comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llama a todos los jefes de región militar y dice que el que da las órdenes es él. Es decir, desautorizando al presidente de la República un día antes”, expresó.

“Debe quedar bien claro que aquí se dio un golpe de Estado al presidente Pedro Castillo, eso no quieren exculparlo las demás fuerzas. Los golpistas fueron militares en actividad y militares que están dentro del parlamento en situación de retiro. Esa es la realidad que se hizo por atacarlo del poder. Puede haber tenido errores, virtudes, defectos, pero era un presidente elegido por el pueblo que debió haberse respetado”, agregó.

Consultado sobre un balance de su bancada, mencionó que “el trabajo es totalmente positivo”, defendiendo que su agrupación no ha promovido leyes favorables a intereses privados durante el actual periodo legislativo.

Perú Libre no ha impulsado ninguna ley que favorezca al sector trasnacional, al sector de los banqueros, de las concesiones abusivas que se manejan en el Estado, a la exoneración de impuestos a tragamonedas o cualquier otro complot que haya permitido arrancarle a las comunidades sus terrenos. O haya aprobado leyes como la amnistía a los militares o a los policías”, enfatizó.

Asimismo, negó la participación de Perú Libre en la gestión de Dina Boluarte, afirmando que no reconoce la legitimidad de la presidenta ni de su gobierno y que no recibió encubrimiento por su parte. “Mi persona jamás ha recibido una protección de la señora Dina Boluarte. Ni antes de presidenta, cuando era ministra, ni de presidenta usurpadora en cargo, ni postcargo. En absoluto”, concluyó.

Temas Relacionados

José CuetoVladimir CerrónHonor y DemocraciaPerú Libreperu-politica

Más Noticias

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

La exproductora de Gisela Valcárcel fue vista compartiendo un desayuno con Brian Rullan, el padre de los hijos de Laura Spoya, en un restaurante del Polo, Surco.

Pati Lorena sorprende al ser

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

El exfutbolista evoluciona su canal JF10 TV y presenta una nueva plataforma con figuras como Laura Spoya y Mario Irivarren.

Jefferson Farfán lanza oficialmente su

Juntos por el Perú anuncia que Pedro Castillo postulará al Senado y Roberto Sánchez a la presidencia

La agrupación indicó que el expresidente encabezará la lista de senadores con el número 1. Por otro lado, el congresista y fundador del partido será el aspirante a Palacio de Gobierno

Juntos por el Perú anuncia

¿Se reducirá la jornada laboral a seis horas en Perú? Esto dice la ley vigente y los proyectos en debate

En los últimos días, surgió una versión sobre un supuesto cambio en la jornada laboral que generó dudas entre trabajadores y empleadores

¿Se reducirá la jornada laboral

Golazo de Alex Valera con potente zurdazo para empate de Perú vs Rusia por amistoso FIFA 2025

El delantero de Universitario se atrevió desde fuera del área y colocó el 1-1 en el Gazprom Arena de San Petersburgo

Golazo de Alex Valera con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú anuncia

Juntos por el Perú anuncia que Pedro Castillo postulará al Senado y Roberto Sánchez a la presidencia

¿Se reducirá la jornada laboral a seis horas en Perú? Esto dice la ley vigente y los proyectos en debate

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Congreso: aprueban que menores de 16 años tengan prohibido usar servicios digitales sin la autorización de un adulto

Elvia Barrios exige al Ministerio Público dejar disputas internas y actuar contra el crimen: “No hay fiscales en unidades de flagrancia”

ENTRETENIMIENTO

Pati Lorena sorprende al ser

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

Perfect Blue, la obra maestra de Satoshi Kon, regresa a los cines peruanos en una versión remasterizada en 4K

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja de Mávila Huertas y exesposo de Mónica Delta?

Latin Grammy 2025: Los artistas peruanos que aspiran ganar un galardón de este jueves 13 de noviembre

DEPORTES

Golazo de Alex Valera con

Golazo de Alex Valera con potente zurdazo para empate de Perú vs Rusia por amistoso FIFA 2025

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2025

Comerciantes Unidos responde y exige justicia deportiva tras la suspensión del duelo con Ayacucho FC: “Genera un precedente gravísimo”

Perú vs Rusia 1-1: goles y resumen del empate en amistoso por fecha FIFA 2025

Se filtró la condición para que Luis Advíncula se vaya de Boca Juniors y fiche por Alianza Lima