Madre de Vladimir Cerrón afirma que su hijo “está en el Perú” y denuncia persecución política

Foto: @VLADIMIR_CERRON (Twitter)

La madre de Vladimir Cerrón, Bertha Rojas, rompió su silencio tras ser presentada como parte de la plancha presidencial de Perú Libre, encabezada por su hijo, quien se encuentra prófugo de la justicia desde octubre de 2023.En diálogo con RPP Noticias, Rojas defendió la postulación del exgobernador de Junín y aseguró que las sentencias en su contra han sido “injustas”.

“Mi hijo está siendo sentenciado injustamente. Y como es una sentencia injusta, pues tiene derecho a preservar su libertad”, declaró.

Rojas pidió a los críticos de Cerrón “investigar y analizar antes de calificar” y calificó el proceso judicial como un ejemplo del “abuso de autoridad” en el país.

Madre de Vladimir Cerrón: "Mi hijo ha sido sentenciado injustamente", además denunció abusos y que se trataría de una persecución política. | RPP Noticias

“Algunos jueces se merecen llevar ese título, pero otros actúan según sus intereses personales. Estamos mal en la justicia del país, queremos justicia digna como debe ser”, sostuvo.

Cerrón se encontraría en el país

Durante la entrevista, Rojas negó mantener una comunicación directa, y que pese a encontrarse en la clandestinidad, permanecería en territorio peruano.

“En contacto directo no [he estado], pero sí lo escucho, lo veo por los medios. Solo así sé que mi hijo está en el corazón del pueblo. Sí, está en el Perú”, declaró.

La madre del prófugo Vladimir Cerrón admite que su hijo está en Perú, pero niega tener comunicación directa con él. | RPP Noticias

Sobre la posibilidad de que Cerrón haya recibido protección del gobierno de Dina Boluarte, Rojas lo descartó tajantemente.

“Es una gran mentira. La señora Dina no ha protegido, ni protege, ni protegerá al doctor Vladimir. Esa fue una calumnia de un señor para pedir dinero al Estado”, aseguró.

Defiende su inclusión en la plancha presidencial

Bertha Rojas, mamá de Vladimir Cerrón

Rojas, quien figura como candidata a la segunda vicepresidencia, explicó que su designación fue resultado de una “aclamación” dentro del partido Perú Libre.

“No puede negarse a la aclamación, al pedido de las bases. Agradezco a todos los que están confiando en mi digna persona y responderé a la altura de esta expectativa”, dijo.

La fórmula presentada por Perú Libre está integrada por Vladimir Cerrón, el congresista Flavio Cruz y Bertha Rojas, su madre. Se trata de la única plancha presidencial del partido del lápiz, inscrita oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Candidatura en peligro

"Fórmula para la revancha", así denomina Cerrón la plancha presidencial que lidera. Foto: Vladimir Cerrón

Consultada sobre la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) invalide la candidatura de Cerrón por su condición de prófugo, Rojas respondió que el partido aceptará la decisión “si es igual para todos”, incluso si ello implica que toda la plancha presidencial quede fuera de carrera.

“Si así está estipulado en las normas electorales, se acepta. Si eso funciona para todos, igual. No tenemos por qué decir que no”, afirmó.

Sin embargo, defendió a su hijo de las acusaciones de corrupción. “Yo sí pongo todo el cuerpo al fuego, porque mi hijo no es ningún delincuente. No se ha robado nada, solamente ha actuado por servir a la sociedad”, remarcó.

Sentencia condenatoria frenó candidatura de Vladimir Cerrón en 2021.

Críticas a la gestión de Dina Boluarte

La candidata también se refirió a la mandataria vacada, de quien dijo que “le faltó conocimiento político” para ejercer el poder, aunque reconoció que fue víctima de ataques debido a su género.

“A la señora Dina le faltó más tino, conocer más de política. Como es dama, empezaron a hacerle bullying. En el Perú todavía existe el machismo”, comentó. Rojas añadió que, pese a todo, la respeta a Boluarte “como mujer”, y que su hijo la conoce “más de cerca”.

Cerrón, prófugo y precandidato

El líder de Perú Libre se encuentra prófugo de la justicia desde hace dos años. En octubre de 2023, el Poder Judicial dictó prisión preventiva por lavado de activos, pero Cerrón no se presentó a cumplir la orden y permanece en la clandestinidad desde entonces.

En marzo de este año, el Tribunal Constitucional anuló la condena que en 2021 le impidió postular, y la Corte Suprema revocó la sentencia del caso Aeródromo Wanka, lo que dejó sin efecto la orden de captura por colusión agravada. No obstante, continúa vigente la prisión preventiva por lavado de activos, motivo por el cual no puede presentarse públicamente.

Mandataria se mostró incómoda al ser vinculada con Vladimir Cerrón. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

En paralelo, Cerrón ha afirmado en redes sociales que su candidatura representa una “revancha política”, y ha negado, desde la clandestinidad a Cuarto Poder, que el gobierno de Boluarte le haya brindado algún tipo de encubrimiento