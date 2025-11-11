Perú

Vladimir Cerrón asegura que nunca se ocultó en ‘El Cofre’ y niega protección de Dina Boluarte: “Lo de Mikonos es un invento colosal”

Desde la clandestinidad, el prófugo líder de Perú Libre, acusó a la prensa de inventar “mitos” sobre él y negó que la expresidenta lo haya ayudado a escapar

Vladimir Cerrón participa en eventos
Vladimir Cerrón participa en eventos de Perú Libre desde la clandestinidad. Foto: captura x

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, negó haber recibido protección de la expresidenta Dina Boluarte. En una entrevista desde la clandestinidad, el político se pronunció respecto al sonado caso ‘Cofre’, que investigaba su fuga utilizando el vehículo presidencial.

“Bueno, quiero dejar bien claro esta vez, a través de esta vía y a nivel nacional, que mi persona jamás ha recibido una protección de la señora Dina Boluarte. Ni antes de ser presidenta, cuando era ministra, ni durante su presidencia”, declaró en RPP.

Cerrón Rojas también desmintió la versión del general Óscar Arriola, quien señaló que tenían datos de que el político se habría escondido en el condominio Mikonos, ubicado al sur de Lima, lugar donde se ejecutó un operativo que fracasó por una “fuga de información”.

Gonzalo Eduardo Borda Pérez Albela
Gonzalo Eduardo Borda Pérez Albela fue funcionario en Palacio de Gobierno y usó la Ley de Transparencia para ocultar la ruta del vehículo presidencial en el ‘Caso Cofre’. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

“Ese tema de Mikonos, ese tema de la playa, es un invento colosal y lo han hecho simplemente con fines mediáticos. Y para movilizar cierta logística económica de la cual se hacen acreedores los fiscales y policías en cada operativo”, agregó.

Denuncia a fiscales y policías

Cerrón también acusó a los fiscales y oficiales a cargo de su búsqueda de inventar diligencias de allanamiento en diferentes inmuebles del país, únicamente para aprovecharse de los recursos del Estado.

“Y no solamente lo han hecho eso, han realizado como veintitantos operativos a nivel nacional y todos con jugosos presupuestos. Así que el fin fundamental de estos operativos, muchas veces ni siquiera es la captura, sino apropiarse de los viáticos que otorga el Estado. Por tanto, si es que siguen con esta filosofía, lógicamente van a seguir fracasando”, advirtió.

Cerrón Rojas volvió a reiterar su negativa sobre una supuesta protección del Gobierno y acusó a los medios de comunicación de difundir noticias falsas “para confundir a la gente”.

La versión del jefe del
La versión del jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, Óscar Arriola; contradice lo dicho por el ex Comandante General de la Policía Nacional, Jorge Angulo, sobre la información a la que tenía acceso la PNP el día del operativo en el condominio Mikonos de Asia, donde habría estado escondido el prófugo Vladimir Cerrón. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Mininter)

Cabe señalar que Vladimir Cerrón ya lleva más de dos años escondido y pese a eso anunció su candidatura presidencial para las próximas elecciones 2026.

El origen del ‘Caso Cofre’

El 16 de enero de 2024 se realizó un operativo en el condominio Mikonos, con el objetivo de capturar a Vladimir Cerrón. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al inmueble, no había rastro del líder de Perú Libre.

Días después, un reportaje de Punto Final reveló que el vehículo presidencial —conocido popularmente como el Cofre— fue visto en un grifo ubicado cerca de Asia, en fechas cercanas al operativo.

Aunque Dina Boluarte intentó deslindar de cualquier supuesto encubrimiento a través del uso del vehículo oficial, esa hipótesis cobró fuerza tras la difusión de los audios del oficial Junior Izquierdo, alias Culebra.

Nunca fui a Mikonos, no conozco ese condominio, asegura Dina Boluarte sobre el caso del 'Cofre'. TV Perú

En esas grabaciones se escucha a quien sería Juan José Santiváñez, exministro del Interior y uno de los hombres más cercanos a Boluarte, afirmar que Cerrón logró evadir el operativo en Mikonos y huyó hacia Ica a bordo del auto presidencial, aprovechando que, por su carácter oficial, podía evitar los controles en carretera.

Santiváñez negó la veracidad de los audios y calificó la denuncia como un intento de desprestigiarlo. Pese a ello, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte por presunto encubrimiento.

