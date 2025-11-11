Subasta de lotes de terreno este 22 de noviembre en distintos distritos de Lima Metropolitana: conoce cómo inscribirte

Las bases para participar pueden adquirirse presencialmente o de forma virtual entre el 10 y el 21 de noviembre, y hay canales habilitados para consultas y atención a interesados - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Lima anunció que organizará una subasta pública de 31 lotes de terreno en distintos distritos dirigida a inversionistas y ciudadanos que buscan adquirir un predio urbano en la capital.

La jornada está programada para el 22 de noviembre y se llevará a cabo en la sala de Ciencias de la Biblioteca del Museo Metropolitano de Lima, ubicada en el cuarto piso de la avenida 28 de Julio 800, Cercado de Lima, desde las 10:00.

La oferta de terrenos incluye opciones de diferentes dimensiones, con superficies que van desde 97.5 m² hasta 44,813 m². Los predios se distribuyen en seis distritos: Carabayllo, Santa Rosa, Puente Piedra, La Molina, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa.

Todos los lotes poseen zonificación urbana y cuentan con servicios de agua y electricidad, además de localización en zonas cercanas a avenidas principales, instituciones educativas, centros comerciales, bancos y mercados.

La Municipalidad de Lima subastará 31 lotes en seis distritos de la capital el 22 de noviembre, dirigidos a inversionistas y ciudadanos interesados en predios urbanos - Créditos: Freepik.

Para esta subasta se ha dispuesto el sistema de martilleo, que permite adjudicar los terrenos a precios competitivos. Los valores base de cada lote varían entre S/76.383.45 soles y S/4.499.340 y así, abre oportunidades tanto para pequeñas inversiones como para desarrollos de mayor envergadura.

Del total de lotes que se licitarán, 28 corresponden al Fondo Metropolitano de Renovación y Desarrollo Urbano (Fomur), administrado por la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima), y 3 son propiedad directa de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La organización destacó que las características y la ubicación de estos terrenos resultan atractivas para quienes desean construir viviendas, emprender negocios o ejecutar proyectos inmobiliarios en áreas urbanas ya consolidadas dentro de la ciudad.

Las personas interesadas en participar, ya sean naturales o jurídicas, deben adquirir las bases de la subasta entre el 10 y el 21 de noviembre. El trámite puede realizarse de manera presencial en las oficinas de Emilima, en el jirón Cuzco n° 286, Cercado de Lima, con horario de atención de lunes a viernes, de 9 a 17:30, o bien por la vía virtual.

De los lotes ofertados, 28 forman parte del Fondo Metropolitano de Renovación y Desarrollo Urbano (Fomur), gestionados por Emilima, y 3 pertenecen directamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima - Créditos: Municipalidad de Lima.

La compra de las bases se efectúa mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente n.º 193-1127115-0-99, CCI-00219300112711509914 del Banco de Crédito del Perú a nombre de Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, por el monto de S/50.

Aquellos que opten por la modalidad digital deberán enviar el comprobante de pago al correo subasta@emilima.com.pe; una vez validada la información,se enviarán las bases de la subasta y el comprobante correspondiente al correo electrónico del participante.

Para la opción digital, se solicita el envío del voucher al correo subasta@emilima.com.pe; al validarse, se entregarán por e-mail las bases correspondientes y el comprobante de pago.

Para obtener información adicional se encuentran habilitados los teléfonos +51 01 209 84 00 (anexo 1070), +51 989 346 982 y +51 987 658 263, además del sitio web www.emilima.com.pe y el correo subasta@emilima.com.pe.