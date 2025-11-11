Perú

Más de 4800 hogares rurales fortalecen su producción y negocios con el programa Haku Wiñay en Huánuco

Foncodes ejecuta 19 proyectos orientados al fortalecimiento del sistema de producción familiar rural, la vivienda saludable y el emprendimiento local

Foncodes ejecuta 19 proyectos productivos
Foncodes ejecuta 19 proyectos productivos para mejorar ingresos y seguridad alimentaria en comunidades de Huánuco. (Foto: Agencia Andina)

El proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai (Vamos a Crecer) impulsa el desarrollo de capacidades productivas en 4.850 hogares usuarios de comunidades rurales en la región Huánuco, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar los ingresos económicos de las familias. Esta iniciativa se ejecuta en zonas rurales de las provincias de Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Pachitea, Marañón y Yarowilca, donde las familias participan en actividades que buscan consolidar su autosostenibilidad económica.

El programa trabaja en el fortalecimiento del sistema de producción familiar rural, la mejora de la vivienda saludable, la promoción de negocios rurales inclusivos y el fomento de capacidades financieras, generando así un impacto integral en las condiciones de vida de los beneficiarios.

Inversión del Midis

El proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai es ejecutado a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), mediante la Unidad Territorial Huánuco y bajo el modelo de gestión del Núcleo Ejecutor. En total, el Midis destina una inversión de S/ 29.7 millones para desarrollar 19 proyectos productivos en la región.

Estas acciones abarcan diversas actividades económicas como el cultivo de hortalizas a campo abierto y en fitotoldos, la producción de granos y cereales con riego tecnificado, la fabricación de abonos orgánicos, así como la crianza de animales menores —entre ellos cuyes, gallinas y cerdos—. Además, se promueve la vivienda saludable mediante el uso de cocinas mejoradas y el consumo de agua segura, contribuyendo a mejorar las condiciones sanitarias de las familias participantes.

Habrá coordinación con Midis y
Habrá coordinación con Midis y Produce para abordar la realidad de las mipymes. Foto: Gobierno del Perú

Emprendimientos rurales y comercialización

El programa también impulsa la creación de 170 pequeños negocios rurales inclusivos en los rubros agropecuario, agroindustrial, artesanal y de servicios, que benefician directamente a unas 500 familias de los distritos de Cochabamba, Pinra, Puños, Hermilio Valdizán, Panao, Aparicio Pomares, Huacrachuco y La Morada. Estos emprendimientos promueven el autoempleo y la generación de oportunidades de progreso económico.

Con el apoyo de las municipalidades distritales y provinciales, aliadas estratégicas de Foncodes, los emprendedores rurales comercializan sus productos en ferias locales de Huánuco y Tingo María, donde ofrecen hortalizas, carne de cerdo y cuy, huevos de gallina, peces tropicales, café, cacao, harina de plátano, chifles, plantones de frutales y otros productos con valor agregado.

Como parte de estas actividades de promoción y comercialización, el programa participará en la feria multisectorial que se realizará los días 10 y 11 de noviembre en la plaza principal del distrito de Santa María del Valle, en Huánuco. Este evento reunirá a los beneficiarios del proyecto, quienes exhibirán los resultados de su trabajo en el marco del programa Haku Wiñay/Noa Jayatai, consolidando así su presencia en los espacios de desarrollo económico regional.

Proyecto Haku Wiñay promueve emprendimientos
Proyecto Haku Wiñay promueve emprendimientos rurales y viviendas saludables en seis provincias de Huánuco. (Foto: MIDIS)

¿Qué es Foncodes?

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), programa nacional adscrito al Midis, tiene como propósito generar oportunidades económicas sostenibles para los hogares rurales en situación de pobreza extrema. A través de sus intervenciones, busca fortalecer los emprendimientos locales y facilitar la articulación entre productores y actores del mercado, reduciendo los procesos de exclusión que impiden la integración de las familias rurales a la economía formal.

Foncodes proyecta consolidarse como el programa líder en promoción del desarrollo social y la inclusión económica, con un enfoque territorial que prioriza a la población en condición de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, tanto en el ámbito rural como urbano. Su labor se centra en fortalecer los sistemas de producción familiar, promover la gestión de emprendimientos sostenibles, y mejorar el acceso a servicios e infraestructura productiva, impulsando así procesos de aprendizaje, innovación tecnológica y generación de ingresos autónomos.

Huánuco: familias rurales mejoran su
Huánuco: familias rurales mejoran su economía y calidad de vida con apoyo del programa Haku Wiñay del Midis. (Foto: MIDIS)

Entre sus principales líneas de intervención destacan la Generación de oportunidades económicas y de emprendimientos rurales, que busca mejorar el capital humano, social y los activos productivos de los hogares rurales, y la Inversión facilitadora de oportunidades económicas, orientada al fortalecimiento de la infraestructura económica y productiva —como energía, vías, agua, saneamiento y conectividad digital— necesaria para potenciar los emprendimientos rurales. De esta manera, Foncodes promueve un modelo de desarrollo inclusivo que combina la participación comunal, la gestión local y la sostenibilidad económica.

