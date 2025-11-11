Perú

Patrimonio de Huánuco requiere intervención: se anuncian mejoras en la zona arqueológica de Kotosh y bienes religiosos de la ciudad

Durante una jornada de trabajo previa al Consejo de Estado Regional, se inspeccionaron sitios emblemáticos como Kotosh y se coordinó con la Diócesis local para impulsar declaratorias y proyectos de conservación

La visita incluyó inspecciones técnicas
La visita incluyó inspecciones técnicas y reuniones institucionales centradas en el patrimonio cultural. (Andina)

La jornada en Huánuco se desarrolló entre visitas técnicas, reuniones institucionales y un interés renovado por sitios donde la historia prehispánica y la tradición religiosa aún marcan presencia. En esta región, las autoridades locales buscan respuestas ante la necesidad de reforzar la protección de espacios que forman parte de la memoria nacional. Las expectativas crecieron en torno a una agenda que incluyó inspecciones directas y acuerdos enfocados en la conservación del patrimonio.

Uno de los puntos que despertó mayor atención fue la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh. El lugar conserva construcciones que registran distintas etapas culturales y evidencia procesos que definieron los primeros desarrollos andinos. El tránsito por ese conjunto permitió revisar daños, alteraciones y áreas que requieren nuevas intervenciones. Especialistas locales destacaron que cualquier medida futura deberá considerar iluminación adecuada, rutas de acceso seguras y mecanismos que reduzcan riesgos para visitantes y estructuras.

En Huánuco también existe inquietud por los inmuebles históricos vinculados a la vida religiosa. Autoridades eclesiásticas y representantes del sector cultural identificaron expedientes pendientes y evaluaciones técnicas que necesitan continuidad. El avance de esas acciones marcará el futuro de espacios usados durante siglos y que hoy requieren mayor atención del Estado.

Revisión de Kotosh y anuncio de un expediente técnico

En Kotosh se anunció la
En Kotosh se anunció la elaboración de un expediente técnico para instalar un sistema de iluminación. (Andina)

Durante la visita a Kotosh se confirmó la elaboración de un expediente técnico para implementar un sistema de iluminación. Según lo expresado, este proyecto permitirá “mejorar las condiciones de conservación y seguridad de los visitantes”. La propuesta forma parte de un conjunto de medidas destinadas a proteger una zona arqueológica donde distintos períodos se reconocen a través de sus edificaciones.

Investigaciones de la misión científica de la Universidad de Tokio, dirigida por Seichi Izumi entre 1958 y 1963, describen seis niveles de desarrollo desde el período arcaico hasta el intermedio temprano. En ese registro aparece Kotosh Mito, con centros ceremoniales y construcciones cuadrangulares hechas con piedras unidas y enlucidas con barro. El nivel temprano incluye el Templo Blanco; el nivel medio corresponde al Templo de las Manos Cruzadas, donde existían “dos pares de manos y antebrazos hechos de barro”; mientras que el nivel más tardío se relaciona con el Templo de los Nichitos. A esas etapas se suman Wairajirca, Kotosh Kotosh, Kotosh Chavín, Kotosh Sajarapata y Kotosh Higueras, fases que evidencian cambios arquitectónicos y distintos estilos cerámicos procedentes del valle del Huallaga. La importancia del sitio motivó su declaración como Patrimonio Cultural de la Nación en 2002.

Coordinación con la Diócesis de Huánuco

Se revisaron daños y necesidades
Se revisaron daños y necesidades de conservación en la Zona Arqueológica Monumental. (Andina)

En la sede de la Diócesis, las autoridades conversaron con el obispo Pedro Bustamante López acerca de las necesidades del Seminario San Teodoro. Ambas partes acordaron el apoyo técnico del Ministerio de Cultura en el proceso para su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, reconocimiento solicitado por su valor histórico y arquitectónico. El compromiso incluye asesoría, revisión documental y acciones que faciliten la formulación del expediente.

El diálogo incorporó además la situación del antiguo local del Obispado de Huánuco, inmueble declarado Monumento Histórico y Patrimonio Cultural de la Nación. Se determinó la convocatoria de un equipo técnico especializado para evaluar su estado y definir acciones posteriores. Durante la reunión, las autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación con la Conferencia Episcopal Peruana. Según indicaron, la propuesta incluye la eventual firma de un convenio que permita unir esfuerzos en favor del patrimonio religioso del país.

La presencia de autoridades culturales en Huánuco se relaciona también con el IX Consejo de Estado Regional (CER), programado para mañana. En esta primera jornada se desarrollaron reuniones preliminares con gobernadores de distintas regiones. Los encuentros permitieron intercambiar posiciones sobre temas culturales y afinar los preparativos del evento, que concentrará a representantes de varios sectores públicos en esta ciudad.

