Perú

Estudiantes peruanos crean dispositivo para diagnóstico visual en zonas rurales

Un equipo de la PUCP desarrolló Burbojito, una herramienta portátil que permite identificar enfermedades oculares en comunidades alejadas, facilitando la atención médica y el envío digital de resultados a especialistas

Guardar
Estudiantes peruanos crean dispositivo para
Estudiantes peruanos crean dispositivo para diagnóstico visual en zonas rurales.

El acceso limitado a diagnósticos oftalmológicos en áreas rurales de Perú ha impulsado la creación de Burbojito, un dispositivo portátil ideado por estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) para la detección temprana de enfermedades visuales. Esta innovación responde a la necesidad de combatir la baja cobertura médica en regiones alejadas, donde la falta de especialistas y equipos adecuados dificulta la identificación oportuna de patologías que pueden derivar en ceguera.

A nivel global, más de 2200 millones de personas padecen afecciones oculares que comprometen la visión. Entre las enfermedades más frecuentes se encuentran el glaucoma, la retinopatía diabética y la degeneración macular, todas ellas con potencial de causar pérdida visual irreversible si no se detectan a tiempo. En el contexto peruano, la situación se agrava en comunidades rurales, donde la infraestructura sanitaria resulta insuficiente para atender la demanda de diagnósticos especializados.

Jóvenes estudiantes crearon Burbojito

El equipo responsable de Burbojito está conformado por Anny Correa, Aldo Manturano, Rodrigo Llachua, Joaquín Díaz, Jaime Arista y Diana Cortez, quienes desarrollaron el proyecto en el marco del curso Proyecto de Biodiseño 2, bajo la supervisión del profesor Fernando Zvietcovich y con el apoyo del Instituto Nacional de Oftalmología (INO). El dispositivo fue presentado en LinkING PUCP 2025, un evento que promueve la interacción entre la academia, la industria y la sociedad, y que destaca soluciones tecnológicas con impacto tangible en la salud pública.

Estudiantes peruanos crean dispositivo para
Estudiantes peruanos crean dispositivo para diagnóstico visual en zonas rurales.

El diseño de Burbojito se basa en una cúpula equipada con luces LED que se activan de manera aleatoria y en diferentes intensidades, lo que permite evaluar tanto la visión central como la periférica del paciente. El sistema incorpora un mecanismo de seguimiento ocular que, junto con la red de estímulos luminosos, ofrece una precisión diagnóstica comparable a la de los equipos oftalmológicos convencionales.

Además, la estructura plegable de aluminio facilita el transporte y la instalación en centros de salud rurales o durante campañas itinerantes, lo que amplía significativamente el alcance del diagnóstico especializado.

¿Cómo funciona Burbojito?

Una de las características más destacadas del dispositivo es la posibilidad de enviar los resultados de las pruebas de manera digital a oftalmólogos, quienes pueden analizarlos de forma remota. Esta funcionalidad contribuye a reducir la brecha tecnológica y a mejorar el acceso a la atención médica en zonas donde la presencia de especialistas es limitada.

Estudiantes peruanos crean dispositivo para
Estudiantes peruanos crean dispositivo para diagnóstico visual en zonas rurales.

“Queremos que Burbojito sea una herramienta que acerque la salud visual a todos los peruanos, sin importar dónde vivan”, expresó Anny Correa, integrante del equipo desarrollador. “Nuestro objetivo es reducir la brecha tecnológica y permitir un diagnóstico temprano que puede cambiar vidas”, añadió Correa, subrayando el compromiso del grupo con la equidad en el acceso a la salud visual.

La presentación de Burbojito en LinkING PUCP 2025 posiciona a este desarrollo como una alternativa viable para enfrentar los desafíos de la salud ocular en contextos de escasos recursos, al ofrecer una solución de bajo costo, fácil uso y alto impacto en la calidad de vida de las personas.

Temas Relacionados

Pontificia Universidad Católica del Perú Instituto Nacional de Oftalmología LinkING PUCP Glaucoma

Más Noticias

La Tinka: video de la jugada ganadora y resultados del sorteo del miércoles 22 de octubre del 2025

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka: video de la

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso del sacerdote en el velorio de su madre y Peluchín estalla en vivo

El gesto fue calificado como “fuera de lugar” y “falta de respeto” por los conductores del programa, quienes mostraron empatía hacia la exMiss Mundo

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso

Suheyn Cipriani y el oscuro historial judicial de su nuevo romance: “denuncias por fraude y hurto agravado”

La conductora Magaly Medina reveló en su programa los presuntos antecedentes judiciales de Basten Flores Torres, el nuevo pretendiente de la modelo, y le advirtió públicamente que tenga cuidado

Suheyn Cipriani y el oscuro

Ganadores del Gana Diario este miércoles 29 de octubre

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo al día a las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Ganadores del Gana Diario este

Qué se celebra el 30 de octubre en el Perú: la construcción de la identidad peruana a través de sus figuras y territorios

Las efemérides de esta fecha revelan cómo el arte, la cultura y la memoria territorial han forjado una identidad nacional compleja y dinámica en el Perú contemporáneo

Qué se celebra el 30
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Se frustró homenaje de Rafael

Se frustró homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

Congresista Diana Gonzáles rechaza posible prórroga del Reinfo y exige postura firme del Ejecutivo contra la minería ilegal

Keiko Fujimori afirma que sí trabaja: expone cargos como docente universitaria y encargada en editorial de libros

Abogado de Dina Boluarte señala que no votaría por ella porque sufraga en Ayacucho, aunque la califica con 20

Rafael López Aliaga toma distancia de Patricia Chirinos y admite que genera incomodidad: “Es un tema en evaluación”

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso del sacerdote en el velorio de su madre y Peluchín estalla en vivo

Suheyn Cipriani y el oscuro historial judicial de su nuevo romance: “denuncias por fraude y hurto agravado”

“Le pido perdón a mi hija todos los días”, la dura confesión de Leslie Moscoso en ‘El Valor de la Verdad’ sobre el abuso que sufrió su hija

Sergio Baigorria apoya a su madre, Verónica Alcalá, y cuestiona a Thamara Medina: “¿Dónde estaba tu papá en todo ese momento?”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

DEPORTES

Cenaida Uribe asegura la futura

Cenaida Uribe asegura la futura llegada de Ángela Leyva a Alianza Lima: “Conversé con ella, algún día vendrá”

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Nolberto Solano enfrenta un inesperado problema que puede marcar su salida de Pakistán: se le adeuda cuatro meses de salario

¿Alianza Lima vs Universitario en Miami para el 2026? Lo que se sabe del clásico en el Hard Rock Stadium

Cenaida Uribe sobre un posible equipo masculino de vóley en Alianza Lima: “A los chicos no les dan el interés que necesitan”