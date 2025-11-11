Perú

José Jerí asegura que recibe sueldo como congresista pese a ser presidente por un mes

El presidente del Perú indicó que el pago que recibe es de parte del Congreso, no de Palacio de Gobierno. Además, afirmó que un aumento o reducción del salario debe ser parte de un análisis completo

José Jerí afirma que sigue recibiendo sueldo de congresista pese a ocupar el cargo de presidente del Perú desde hace un mes. (Video: Canal N)

A un mes de asumir la Presidencia del Perú en reemplazo de la vacada presidenta Dina Boluarte, José Jerí reveló que no ha accedido al sueldo de casi 36 mil soles dispuesto por la ex mandataria como parte del aumento en su remuneración. En cambio, Jerí indicó que su sueldo es pagado por el Congreso.

Durante una entrevista con Canal N a las afueras de Palacio de Gobierno, Jerí detalló que su decisión de mantener el sueldo de congresista responde a la necesidad de abordar el tema salarial de manera responsable.

“Yo no estoy recibiendo sueldo por Palacio de Gobierno, yo estoy con el sueldo anterior, es decir, mi sueldo como cuando era congresista”, declaró. El presidente subrayó que cualquier modificación en la escala salarial debe analizarse en conjunto y no de forma aislada, para garantizar coherencia y equidad en la administración pública.

Jerí analiza la reducción de sueldo presidencial

Sobre la posibilidad de una reducción de sueldo presidencial, Jerí manifestó que no descarta esa opción, pero insistió en que debe enmarcarse en una política más amplia. “No descarto que yo voy a volver, pero tiene que englobarse en una política... tiene que ser un análisis completo”, señaló el jefe de Estado a Canal N.

Además, planteó la necesidad de establecer una escala proporcional que abarque desde la máxima autoridad hasta los niveles inferiores, de modo que exista una congruencia y equivalencia en las remuneraciones. También advirtió que cualquier ajuste debe evitar afectar la estabilidad económica y fiscal del país, un aspecto que, según él, es demandado por diversos sectores que exigen control del gasto público.

José Jerí anuncia una “gira” nacional

El presidente también anunció el inicio de una gira nacional que comenzará desde hoy con una actividad descentralizada en Huánuco, donde se reunirá con los gobernadores regionales y parte del gabinete ministerial.

Presidente José Jerí reafirma apoyo
Presidente José Jerí reafirma apoyo a la Policía: “Esta guerra contra la delincuencia no la vamos a perder”

Jerí detalló que este plan contempla visitas a distintas regiones del país al menos dos veces por semana durante los próximos tres meses, con el objetivo de recorrer todo el territorio nacional. El mandatario explicó que la agenda busca atender las expectativas de los gobiernos regionales en materia de inversiones y otros temas de interés, y que el gobierno ha calendarizado estas actividades para asegurar el cumplimiento de sus metas.

Presidente sigue sin anunciar los resultados del estado de emergencia

Ha pasado un mes desde que José Jerí asumió la Presidencia del Perú, y tres semanas desde que se declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao en un intento por combatir el aumento de la inseguridad ciudadana que azota al país. Sin embargo, y pese a que anunció públicamente una presentación de resultados para el 28 de octubre, el presidente aún no ha revelado datos que evidencien la efectividad de sus medidas.

Mañana (28 de octubre) realizaremos un balance de todo lo obtenido en estos 7 días. Además, vamos a plantear en Consejo de Ministros nuevas medidas de seguridad, a fin de reforzar los trabajos preventivos que se vienen haciendo en materia de patrullaje”, expresó el mandatario a los seis días de iniciado el periodo de emergencia en la ciudad capital y en el puerto del Callao. Dos semanas después, la presentación sigue en las sombras.

Sin embargo, en un evento oficial en Comas, el mandatario se refirió a la demora de los resultados, anunciados días atrás sin que se entregara el informe, aunque aclaró que se divulgarán “siempre con prudencia y moderación”.

“Tengo que decirles también que, a diferencia de medidas anteriores, hay muchos más cambios positivos y hay todavía cosas que solucionar, como en todo proceso. De la noche a la mañana, las cosas no cambian, pero hay algo distinto, que esta vez sí hay gobierno que esté al mando”, afirmó.

