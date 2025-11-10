José Jerí explica retraso en su balance de estado de emergencia: “De la noche a la mañana, las cosas no cambian”

El presidente interino, José Jerí, reiteró este lunes que “en unos días” realizará la presentación de su balance sobre la declaración del estado de emergencia en la capital Lima y en la vecina provincia portuaria del Callao, decretado hace dos semanas para enfrentar la delincuencia organizada.

En un acto oficial en Comas, el mandatario se refirió a la demora de los resultados, anunciados días atrás sin que se entregara el informe, aunque aclaró que se divulgarán “siempre con prudencia y moderación”.

“Tengo que decirles también que, a diferencia de medidas anteriores, hay muchos más cambios positivos y hay todavía cosas que solucionar, como en todo proceso. De la noche a la mañana, las cosas no cambian, pero hay algo distinto, que esta vez sí hay gobierno que esté al mando”, afirmó.

Jerí destacó la alta expectativa ciudadana y aseguró que su administración no va a defraudar. “Estamos trabajando día, mañana, tarde y madrugada para generar los resultados (...) Hay un gobierno a cargo, un gobierno que está en la cancha y que está transformando la percepción en torno a un gobierno nacional, que era un paso fundamental. Todo entra por acciones y por gestos”, añadió.

Jerí afirmó que su gobierno está generando cambios positivos y trabajando de manera continua para cumplir con las expectativas ciudadanas

Durante la misma actividad, anunció que emprenderá una gira presidencial por todo el país durante tres meses. “El día de mañana vamos a estar en una actividad fuera de Lima, vamos a estar en Huánuco. Y mañana en Huánuco y por tres meses, vamos a iniciar una gira por todo el país”, dijo.

“Es importante también escuchar las preocupaciones y las expectativas que tienen o que se tiene en cada una de las regiones. Es fundamental. Nosotros tenemos formación descentralista y, en consecuencia, fiel a nuestros orígenes, fiel a nuestra formación. Es que en tres meses vamos a recorrer todo el país a partir de mañana”, agregó.

Jerí asumió la Presidencia hace un mes y, como una de sus primeras medidas, declaró el estado de emergencia. Pese a que anunció públicamente que presentaría resultados el 28 de octubre, hasta ahora no ha divulgado información que demuestre la efectividad de las acciones implementadas.

Según el analista Juan Carbajal, durante este período, Lima (45) y Huaura (10) son las provincias con mayor cantidad de homicidios reportados. Entre estos, entre el 80 % y el 90 % “fueron ocasionadas por proyectil de arma de fuego”.

Fuente: TV Perú

De acuerdo con el sistema del Ministerio de Salud, entre el 22 y el 29 de octubre se registraron 29 asesinatos, aunque existen otras muertes violentas, también provocadas por proyectiles de arma de fuego, que aparecen como “ignoradas” en la plataforma pública del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Aprobación

Según una encuesta reciente de CPI, el 50,6 % de los peruanos aprueba la designación de Jerí y el 55,9 % respalda su gestión. El apoyo al presidente varía según la región: en Lima y Callao, el 48,8 % aprueba su designación y el 58,6 % su gestión, mientras que en el resto del país estas cifras llegan al 51,6 % y 54,2 %, respectivamente.

Por otro lado, el 39,9 % rechaza su designación y el 27,2 % desaprueba su desempeño, mientras que un 9,7 % y un 16,9 % no precisaron opinión sobre cada tema. Además, el 66,9 % de los consultados considera que Jerí debería permanecer en el cargo hasta julio próximo, cuando entregará el poder al próximo jefe de Estado, y el 23,3 % opina que debería ser reemplazado antes de esa fecha.