Perú

Equipo Especial Cuellos Blancos y su primera sentencia en juicio: Exjuez Hugo Velásquez a prisión por favorecer a Walter Ríos

La Justicia va confirmando que el megacaso de corrupción no es una “invención” como dice Tomás Gálvez

Primera sentencia del Equipo Especial
Primera sentencia del Equipo Especial Cuellos Blancos tras un juzgamiento.

El Equipo Especial Cuellos Blancos consiguió su primera sentencia tras sustentar y demostrar su acusación en un juicio oral. Las anteriores condenas fueron producto de procesos especiales, como la colaboración eficaz o terminación anticipada.

Se trata del proceso del exjuez constitucional de Lima, Hugo Velásquez Zavaleta, quien tras un juzgamiento fue condenado a 9 años y 2 meses de prisión efectiva por cohecho pasivo específico.

El hecho que se comprobó en juicio oral fue haber favorecido al exjuez superior y expresidente de la Corte de Callao, Walter Ríos Montalvo, en un proceso judicial sobre homologación de sueldos. Cabe precisar que otro beneficiario en ese proceso era el prófugo exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.

Para la Sala Penal Especial de la Corte Superior Nacional, quedó comprobado, a través de las pruebas presentadas por el Equipo Especial, que el exjuez constitucional Hugo Velásquez solicitó a Walter Ríos que se contrate a su hermano Percy Velásquez Zavaleta en la Corte del Callao. Esto a cambio de dar celeridad a su proceso judicial.

Walter Rios, exmagistrado preso por
Walter Rios, exmagistrado preso por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

También fue condenado el abogado Jorge Luis Chombo Hernández, quien, según la sentencia, actuó como intermediario entre el juez Velásquez y Ríos Montalvo. En su caso, la pena es de 8 años de prisión.

La reparación civil impuesta por los jueces superiores asciende a 120 mil soles, de los cuales 40 mil soles deberán ser cancelados solo por el exjuez Hugo Velásquez. El resto deberá ser pagado de manera solidaria entre los dos condenados.

La sentencia incluye inhabilitación para ejercer públicos. Para el exmagistrado es de 7 años, mientras que para el abogado es de 5 años.

La Sala Penal Especial dispuso que Velásquez y Chombo sean ingresados a un centro penitenciario una vez que la sentencia sea confirmada. En tanto ello, estarán sujetos a reglas de conducta.

Cabe precisar que, en este proceso, el Equipo Especial Cuellos Blancos también acusó al hermano del exjuez, Percy Velásquez Zavaleta, y Fiorella Rojas Vargas, funcionaria de la Corte del Callao, por negociación incompatible. Sin embargo, fueron absueltos. La Fiscalía apeló esta decisión.

“Invención”

La semana pasada, el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez aseguró que el caso Los Cuellos Blancos del Puerto donde, dice, se imputaron “hechos falsos”.

Gálvez dio esta declaración luego de remover a la fiscal suprema provisional Elena Delgado, quien tenía la investigación en su contra por su nombramiento como fiscal supremo, y la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas, a quien se le había encargado elaborar la acusación de la carpeta madre del caso contra César Hinostroza y los exconsejeros del CNM.

Fiscal de la Nación interino se pronunció sobre permanencia de los equipos fiscales. | RPP

Luego de eso, el fiscal de la Nación interino pretendió dar el golpe final eliminando todos los equipos especiales, incluido el del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, el lunes en sesión de Junta de Fiscales Supremos no se tomó una decisión.

Gálvez dijo que se tomará una decisión una vez recibidos todos los informes requeridos: “Tenemos el 70% - 75% de la información y queremos tener la información completa para tomar una decisión. Y por eso que no se vio ese tema esta semana y lo vamos a ver la próxima junta, que debe ser la próxima semana, y con base en la información completa que debemos tener, se va a tomar la decisión”, señaló en diálogo con RPP.

