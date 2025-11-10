Perú

Susy Díaz pensó llamar ‘Candy’ a su hija Florcita: “De lo que se salvó, me hubiera denunciado”

La exvedette contó entre risas en el programa de Beto Ortiz que quiso llamar Candy a Florcita, inspirada en un dibujo animado y en Cyndi Lauper

Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, la siempre espontánea Susy Díaz tuvo una de sus confesiones más curiosas y divertidas: reveló que su hija Florcita Polo casi se llama Candy, inspirado en un recordado dibujo animado de los años ochenta. La conversación, llena de risas, nostalgia y reflexiones sobre los nombres y su significado, se volvió uno de los momentos más comentados del espacio.

Sí, yo quería ponerle Candy”, confesó entre risas Susy Díaz, mientras Beto Ortiz hacía la pregunta con tono de intriga y humor. “En esa época, Candy era un dibujo animado, muy tierno, muy bonito. No tenía el significado que tiene ahora”, comentó el conductor, despertando las carcajadas de la exvedette.

Me encantaba ver los dibujos animados. Cuando salí embarazada de Florcita también pensaba ponerle Cindy, por Cyndi Lauper, que estaba de moda en ese tiempo”, contó Susy, recordando con ternura su juventud y las influencias que marcaron aquella etapa. Sin embargo, la historia dio un giro gracias a la intervención del recordado compositor Augusto Polo Campos, padre de Florcita.

Le hizo caso a Augusto Polo Campos

Augusto me dijo: ‘No, cómo se va a llamar así. Tiene que llamarse como mi mamá, Flor de María’. Y menos mal que le hice caso. Por eso se llama Flor de María”, relató entre risas la excongresista, aliviada de no haber seguido su primer impulso.

El intercambio con Beto Ortiz no se quedó ahí. El periodista ironizó con que los nombres “pueden marcar el destino de una persona”, y planteó una pregunta que generó aún más carcajadas en el set: “¿Qué hubiera sido de su vida si le ponías Candy?”. Entre risas, Susy respondió con su clásico sentido del humor: “Ay, me hubiera denunciado”.

El diálogo continuó en tono cómico, con Beto Ortiz reflexionando sobre cómo el significado de ciertos nombres cambia con el tiempo. “En nuestra época, Candy era algo tierno, pero ahora tiene otra connotación”, comentó Javier Lobatón. A lo que Susy Díaz respondió: “Sí, de lo que se salvó mi hijita. Pobrecita, menos mal que le hice caso a su papá”.

Más adelante, Susy reveló que nunca le había contado a Florcita sobre esta anécdota. “No, no se lo había contado. Se va a enterar por la tele”, admitió divertida. La confesión espontánea generó risas entre los presentes y se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

En otro punto de la charla, Beto Ortiz y Susy Díaz conversaron sobre cómo el paso del tiempo ha cambiado el significado de los nombres. “Antes Candy era un nombre dulce, bonito; ahora tiene una connotación distinta, incluso asociada a canciones y al reguetón”, explicó el periodista.

Entre carcajadas, Deysi mencionó que tiene una prima llamada Candy y que en algunos lugares del Perú sigue siendo un nombre común. “En Cajamarca es normal llamarse Candy, no tiene nada de malo”, defendió. Pero Beto Ortiz no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre el tema musical que “malogró” la inocencia del nombre.

El perreo fue lo que maleó el nombre”, dijo entre risas. A lo que sus amigos, en el set cantaron: “Candy perreo, perreo, candy perreo...”. El conductor estalló en carcajadas, ironizando con que “la letra debió tomarle un montón de tiempo al compositor”.

