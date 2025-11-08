Perú

PNP captura a presuntos implicados en el asesinato del policía en Carabayllo en presencia de su pareja

Agentes de la Dirincri incautaron el vehículo y drogas durante la captura de los sospechosos relacionados con el homicidio de Jhordy Escobedo. Estos sujetos pertenecerían a ‘Los Malditos de Puente Piedra’

La División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos presuntos miembros de la banda ‘Los Malditos de Puente Piedra’ involucrados en el asesinato del alférez Jhordy Escobedo Mori en el distrito de Carabayllo, en Lima. El hecho ocurrió el pasado 23 de octubre de 2025, cuando sujetos lo interceptaron junto a su pareja.

En la operación, las autoridades incautaron el vehículo supuestamente utilizado en el ataque que terminó con la vida del policía. Además, los agentes decomisaron marihuana y pasta básica de cocaína (PBC) durante la intervención, así lo anunciaron las autoridades.

La investigación se enfocó en identificar y localizar a los sospechosos, considerados miembros de una banda dedicada al robo agravado en la zona norte de la capital peruana. Las diligencias continúan, mientras se recopila nueva evidencia y se determinan posibles vínculos de los detenidos con otros delitos recientes en Carabayllo.

Asesinato de policía

El alférez Escobedo Mori perdió la vida tras recibir múltiples disparos en la madrugada en el distrito de Carabayllo, durante un período de estado de emergencia. El ataque se produjo cuando el agente permanecía dentro de su vehículo cerca de la vivienda de su pareja. Vecinos declararon que escucharon al menos cuatro disparos y hallaron el automóvil con el motor encendido, con todas las pertenencias del uniformado en su interior.

La novia de Escobedo Mori se encontraba con él al momento del atentado. Según contó a las autoridades, tras ser interceptados por los atacantes, salió del vehículo para buscar ayuda, lo que hizo que no sufriera lesiones. Posteriormente, fue examinada por peritos y se mantuvo bajo acompañamiento familiar debido al impacto emocional de los acontecimientos.

Durante la inspección policial, no se advirtieron signos de robo. La placa, el chaleco y el teléfono del alférez seguían en el vehículo. El arma de reglamento fue hallada en la vía pública, al costado del asiento del copiloto, situación que generó preguntas entre los investigadores sobre las circunstancias del crimen y la secuencia de hechos.

Crimen en Carabayllo: Policía es asesinado frente a su novia en pleno de estado de emergencia

La enamorada se ha convertido en el testimonio para reconocer a los presuntos implicados. Ante las autoridades, la joven, de 27 años, relató que tres días antes del crimen se enteró de la gestación y que, la noche del ataque, tenían planeado comunicar la noticia a sus familias.

Asimismo, pidió garantías para su vida y denunció la ausencia de apoyo institucional y la exposición de sus datos personales. Insiste en la necesidad de protección y respaldo mientras colabora con la investigación sobre el caso.

Escobedo Mori ingresó a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional tras varios intentos, distinguiéndose por su disciplina y compromiso con la institución. Originario de Palmira y menor de tres hermanos, se trasladó a Lima con su madre para cumplir sus objetivos y convertirse en motivo de orgullo para su familia. Durante sus primeros años en la comisaría de Carabayllo, forjó una relación de respeto con sus colegas y la comunidad local.

Además de su labor policial, participó en actividades deportivas y mantuvo un estrecho lazo familiar.

