Perú

Dina Boluarte niega lavado de activos y asegura que no saldrá del país: “Estoy acá y seguiré acá”

La exmandataria se presentó ante el tribunal durante la audiencia por el pedido de impedimento de salida y afirmó que todos sus viajes fueron oficiales, que ha cumplido con todas las citaciones del Ministerio Público y que su residencia en Surquillo garantiza su arraigo en el país

Guardar
Boluarte sostiene que todos sus viajes al exterior fueron oficiales y autorizados por el Congreso | Canal N

La exmandataria Dina Boluarte compareció ante el tribunal durante la audiencia de apelación sobre el pedido de impedimento de salida del país vinculado al caso “Los Dinámicos del Centro”. En su intervención, negó categóricamente las imputaciones fiscales por presunto lavado de activos y aseguró que su conducta siempre se ha ajustado a la normativa vigente, tanto durante su labor como ministra de Estado como en su gestión presidencial. La exfuncionaria destacó que ha asistido a todas las citaciones del Ministerio Público y que no ha buscado obstaculizar las investigaciones en su contra.

Boluarte precisó que todos sus viajes al extranjero se realizaron con fines oficiales y contaron con la autorización del Congreso, por lo que no deberían considerarse indicios de riesgo procesal. Reiteró que desde su salida del cargo de presidenta permanece en su domicilio de Surquillo y que no tiene planes de viajar fuera del país. “Estoy acá y seguiré acá”, afirmó ante el tribunal.

Defensa ante el tribunal

La exmandataria destacó que su labor durante su gestión se centró en respetar los valores democráticos y las instituciones del país. Señaló que, en cada oportunidad en que fue citada por el Ministerio Público, acudió puntualmente y brindó toda la información requerida. Subrayó que su única participación en la investigación consistió en la apertura de una cuenta mancomunada, sin aportes propios ni registro de fondos de terceros, y que esa acción no constituye evidencia de maniobras ilícitas.

Asimismo, Boluarte indicó que todos los procedimientos se han realizado de manera transparente y que ha colaborado plenamente en las diligencias de careo. Reiteró que su involucramiento en el caso no se relaciona con actividades fraudulentas y que su conducta siempre ha buscado cumplir con las obligaciones legales y constitucionales, a pesar de la presión que implicó su rol como presidenta.

Viajes oficiales y funciones presidenciales

La exjefa de Estado rechazó los señalamientos fiscales que calificaban sus desplazamientos internacionales como indicio de peligro procesal. Aclaró que todos los viajes fueron realizados en el marco de sus funciones constitucionales y con la aprobación del Congreso. Recordó que la conducción de la política exterior corresponde exclusivamente a la Presidencia de la República y que sus desplazamientos respondieron al cumplimiento de esas responsabilidades.

Boluarte enfatizó que los viajes no deben ser interpretados como un intento de evadir la justicia y que en todos los casos actuó conforme a la normativa vigente. Señaló que cuestionar los desplazamientos oficiales implica desconocer la función de la jefatura del Estado y el respeto a los procedimientos legales que regulan la política exterior peruana.

Arraigo y vida familiar

Dina Boluarte junto a la
Dina Boluarte junto a la promoción de diplomáticos graduados en 2022 entre los que se encuentra su hijo David Eduardo Gómez Boluarte. (Foto: Presidencia del Perú)

La expresidenta subrayó su permanencia en Perú y la estabilidad de su residencia familiar en Surquillo. Rechazó que la situación de su hijo, quien reside en el extranjero, pueda ser utilizada como argumento para un supuesto riesgo de fuga. Señaló que mantener a su familia cercana y disfrutar de la unidad familiar es un derecho legítimo que no compromete su participación en el proceso judicial.

Boluarte agregó que desde que dejó la presidencia se encuentra en su domicilio, descansando tras años de intensa actividad pública. Afirmó que continuará cumpliendo con todas las convocatorias del Ministerio Público y que no tiene intención de abandonar el país. La exmandataria insistió en que su arraigo es sólido y que su vida familiar y profesional está concentrada en Surquillo, donde comparte su tiempo con sus hijos y su entorno cercano.

Evaluación del riesgo procesal

Durante la audiencia, la exmandataria solicitó que no se le impongan medidas restrictivas que limiten su derecho de defensa y movilidad. Recordó que su domicilio es público y conocido, y que ha cumplido con todas las diligencias convocadas por el Ministerio Público sin retrasos ni obstáculos.

La presidenta de Perú, Dina
La presidenta de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 80º período de sesiones, el martes 23 de septiembre de 2025. (Foto AP/Richard Drew)

Boluarte también aseguró que los casos que la involucran tienen un trasfondo político y que todos los procedimientos en su contra se iniciaron durante su presidencia. Reiteró que su permanencia en Perú garantiza que no existe riesgo de fuga y que su colaboración con la justicia es plena, lo que refuerza su posición de arraigo y disposición para enfrentar el proceso legal que se sigue en su contra.

Temas Relacionados

Dina Boluarteaudiencialavado de activosperu-politica

Más Noticias

Dormir esta cantidad de horas por noche puede causar el mismo daño que tomar seis cervezas a diario

Dormir poco no solo implica sentirse cansado: también puede dañar el cerebro y el cuerpo de forma comparable al consumo excesivo de alcohol

Dormir esta cantidad de horas

Cáscaras de naranja con canela: cómo preparar este truco casero para limpiar y aromatizar tu casa

Este preparado tiene múltiples usos dentro del hogar, especialmente en espacios donde se acumulan malos olores o grasa

Cáscaras de naranja con canela:

Familiares y amigos de Trvko organizan homenaje por el primer mes del fallecimiento del rapero peruano

El 15 de noviembre se realizarán una ceremonia en conmemoración a Mauricio Ruíz Sanz. Desde hoy se realizarán eventos en memoria de Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados hace 5 años en las protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte

Familiares y amigos de Trvko

Congresista Ariana Orué usa a su trabajador para que la lleve al gimnasio y contrata al socio de su hermana

Imágenes de Cuarto Poder muestran que la legisladora utilizó a su coordinador parlamentario para trasladarla al gimnasio y a su domicilio, pese a que ella aseguraba movilizarse por sus propios medios

Congresista Ariana Orué usa a

Gestión de Rafael López Aliaga compró raciones importadas de enchiladas y tacos a alto costo para damnificados de Lima

El Gobierno Regional Metropolitano de Lima compró 40,000 raciones importadas a sobrecosto y con menús poco comunes. La adquisición se realizó sin licitación y presenta irregularidades en el etiquetado, según La República

Gestión de Rafael López Aliaga
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Ariana Orué usa a

Congresista Ariana Orué usa a su trabajador para que la lleve al gimnasio y contrata al socio de su hermana

Decisión sobre entrega de salvoconducto a Betssy Chávez seguirá aplazada hasta diciembre, confirma canciller

50% de peruanos aprueban que el Congreso haya designado a José Jerí como presidente en reemplazo de Dina Boluarte

Renzo Reggiardo defiende obras inconclusas de Rafael López Aliaga, precandidato presidencial

Piden declarar la nulidad de la elección de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz revela que se

Susy Díaz revela que se casó con Andy V por venganza al Mero Loco: “Me sacaba la vuelta”

Karla Bacigalupo y Fátima Bosch desmienten rivalidad tras gesto polémico en Miss Universo: “No al hate”

“Porque me da la gana”: la respuesta de Yiddá Eslava por ser siempre la protagonista de sus películas

Irma Maury, Doña Nelly de AFHS, explota contra usuario que difundió su falsa muerte: “No vayas a ser tú”

El polémico gesto de Fátima Bosch, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

DEPORTES

Programación de la fecha 4

Programación de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

“Cuando juega la ‘U’ rezo para que pierda”: el ácido comentario de Miguel Trauco que generó elogios de Jefferson Farfán

“Me quieren, me odian, pero da igual”: Natalia Málaga dimensiona su regreso triunfal al banquillo con Géminis

Miguel Trauco reveló charla íntima con Ricardo Gareca y la comparación que le hizo con Marcelo: “Estás a su nivel, ¿por qué no te la crees?”

Entre el reglamento, la polémica y el descenso: qué puede decidir la FPF en el caso de Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos