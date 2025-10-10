¿Qué pasará con Dina Boluarte? Investigaciones y procesos judiciales se activarán tras su salida de la presidencia de la República

Las críticas a la gestión de Boluarte se centraron en su respuesta represiva a las protestas, la falta de diálogo con la ciudadanía y el alejamiento de sus promesas iniciales de reconciliación social.

¿Se terminó el pacto? Las bancadas aliadas, que durante los últimos años respaldaron al gobierno de Dina Boluarte, decidieron darle la espalda y votaron a favor de su vacancia. Con un mensaje interrumpido, la ahora expresidenta se despidió del cargo y pidió “pensar bien” al momento de elegir al próximo mandatario.

Esa fue su última aparición pública. Hasta las primeras horas de la mañana no se conocía su paradero. Circulaban rumores de que había decidido huir del país o que estaba solicitando asilo en alguna embajada, versiones que fueron desmentidas por su abogado, Juan Carlos Portugal, quien aseguró que la exmandataria permanecía en su vivienda.

“Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país”, publicó el abogado en su cuenta de X.

Abogado de Dina Boluarte revela que la expresidenta está en su casa | Canal N

Ahora, sin la inmunidad presidencial, Boluarte Zegarra deberá responder ante las siete investigaciones pendientes que mantiene en el Ministerio Público y que quedaron en suspenso tras el fallo del Tribunal Constitucional.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, adelantó que todos los procesos abiertos, al no haber sido archivados, seguirán su curso.

“Si ya no está en el Gobierno, ya no está en el ejercicio del cargo, se pueden solicitar incluso requerimientos de medidas cautelares y todo ello”, explicó.

Fiscal de la Nación presentará impedimento de salida del país contra Dina Boluarte | RPP TV

Gálvez agregó que el equipo de la Fiscalía de la Nación se encuentra elaborando una solicitud para impedir que Dina Boluarte salga del país, trámite que también sería presentado por la Fiscalía Provincial.

Estas son las investigaciones abiertas de Dina Boluarte

En poco de cumplir tres años frente del país, Dina Boluarte ha acumulado siete investigaciones fiscales por presuntos delitos cometidos durante su gestión presidencial, además de al menos tres carpetas adicionales por hechos previos a su llegada a Palacio de Gobierno. De todas ellas, los casos más avanzados son los referidos a las muertes de 49 personas durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, y el presunto cohecho pasivo por la posesión de relojes y joyas de lujo vinculadas al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

El resto de investigaciones se encuentra en etapa preliminar. Entre estas figuran las indagaciones por presunto abandono de cargo, debido a las intervenciones estéticas que se realizó sin informar al Parlamento; encubrimiento personal y abuso de autoridad, por la desactivación del equipo policial que apoyaba al Efficcop; y el caso conocido como “El Cofre”, en el que se la acusa de haber facilitado el traslado del prófugo Vladimir Cerrón en un vehículo oficial. Asimismo, la Fiscalía analiza un posible enriquecimiento ilícito tras detectar un incremento patrimonial no justificado superior a medio millón de soles.

Carmen Giordano, asesora del Gabinete Técnico de la Presidencia y testigo en el caso Rolex, viajará junto a Dina Boluarte a Francia. Foto: Composición Infobae Perú

A estos casos se suma una investigación por presunto acuerdo con la exfiscal Patricia Benavides para mantener en el cargo al excomandante de la Policía, Raúl Alfaro. En paralelo, la Fiscalía revisa denuncias previas a su mandato, como su presunta participación en el financiamiento irregular de la campaña de Perú Libre, la contratación irregular de funcionarios y el favorecimiento a proveedores del programa Qali Warma. En conjunto, las investigaciones dibujan un complejo panorama judicial que Boluarte deberá enfrentar ahora sin el amparo de la inmunidad presidencial.

Casos durante su presidencia

Muertes en las protestas (2022–2023): Presunta responsabilidad en las 49 muertes ocurridas durante la represión policial y militar de las manifestaciones sociales. Caso Rolex / Relojes y joyas de lujo: Investigación por presunto cohecho pasivo impropio debido a la recepción de relojes y joyas de lujo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de beneficios presupuestales. Cirugías estéticas y abandono de cargo: Se le atribuye haber dejado sus funciones para someterse a intervenciones estéticas sin notificar previamente al Congreso. Desbalance patrimonial / Enriquecimiento ilícito: Indagación por un incremento patrimonial no sustentado superior a medio millón de soles entre 2021 y 2024. Caso “El Cofre” (traslado de Vladimir Cerrón): Investigación por presunto encubrimiento personal al haber utilizado un vehículo presidencial para trasladar al prófugo líder de Perú Libre. Acuerdo con Patricia Benavides: Supuesto pacto con la exfiscal de la Nación para mantener en el cargo al excomandante general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado. Desactivación del equipo policial del Efficcop Investigación por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad al ordenar la desactivación del grupo policial que apoyaba al equipo de fiscales que investiga a su hermano, Nicanor Boluarte.

Las investigaciones pendientes contra Dina Boluarte | Canal N

Antes de asumir la presidencia

Caso “Los Dinámicos del Centro”: Presunta participación en el financiamiento ilegal de la campaña electoral de Perú Libre en 2021. Programa Qali Warma: Investigación por presunto favorecimiento a empresas proveedoras de alimentos en mal estado cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Contratación en el MIDIS: Presunta colusión agravada por la contratación irregular de Víctor Torres Merino durante su gestión como ministra.