Hoy hay corte de agua en Lima: estas zonas serán afectadas este 12 de noviembre, indica Sedapal

Villa María del Triunfo, Rímac y Santiago de Surco serán los distritos afectados por la suspensión del servicio de agua potable. (Andina)

Una parte de Lima Metropolitana experimentará la suspensión del servicio de agua potable hoy, miércoles 12 de noviembre, según los comunicados de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), que difundió a través de su canal oficial de Facebook.

El corte de agua, planificado como parte de trabajos de mantenimiento y empalme de redes, impactará en tres distritos de la capital durante diversas horas del día, con una afectación directa a numerosos barrios y urbanizaciones.

De acuerdo con la comunicación remitida por Sedapal, el motivo del corte en Villa María del Triunfo responde a trabajos en la línea de impulsión de DN 250 mm y la línea de aducción de DN 200 mm. En los distritos del Rímac y Santiago de Surco, la empresa realizará labores de limpieza en los reservorios principales que abastecen a estos sectores. También la suspensión temporal afectará a Pachacámac.

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este 12 de noviembre. (Andina)

Los detalles del corte para el miércoles 12 de noviembre, última información recogida por Infobae, son los siguientes:

Rímac

A.H. San Juan de Amancaes

A.H. San Juan de Amancaes II

Sector 203

La interrupción en Rímac iniciará a las 12:00 p. m. y el servicio se restablecerá ese mismo día a las 8:00 p. m. El motivo, según Sedapal, es la programación de trabajos de limpieza en el reservorio local.

Villa María del Triunfo

El corte en este distrito afectará el sector 312 desde las 9:00 a. m., con restitución prevista a las 9:00 p. m. Las zonas comprendidas en Villa María del Triunfo, de acuerdo con los comunicados consultados por Infobae, son:

Cuadrante delimitado por Av. Ramiro Merino , Av. 26 de Noviembre, Jr. Libertad, Av. 7 de Junio, Zona Intangible, Av. 12 de Octubre, Jr. Señor de Luren, Jr. Pedro Huilca Tecse, Calle Las Palmeras, Calle 8 de Octubre

R-17: A.H. Virgen de Lourdes, A.H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte, A.H. Virgen de Lourdes Comité 13 Norte, A.H. Virgen de Lourdes Comité 16 Norte, A.H. Virgen de Lourdes Comité 4 Sur, I.E. 6065 Nuestra Señora de Lourdes, Comité 7 Central, Clínica Unidad Perú con futuro, Parroquia Virgen de Lourdes, Av. Virgen de Lourdes

R-06: Av. María Ingrus Loasa, Av. R-03 Nueva Esperanza Zonal, Av. Nueva Esperanza Comité 12, Av. Nueva Esperanza Comité 2, R-04: Av. Nueva Esperanza Comité 9, Av. Nueva Esperanza Comité 23, Av. Nueva Esperanza Comité 25, Av. Nueva Esperanza 18 Sur, Av. Nueva Esperanza Comité 13, Av. Nueva Esperanza Comité 20, Av. Nueva Esperanza Comité 15, Av. Nueva Esperanza Comité 14 Sur

Sedapal asignó esta intervención al sector 312 del distrito, donde se realizarán empalmes y labores de optimización en las redes de impulsión y aducción.

Los usuarios pueden consultar detalles y zonas afectadas por el corte de agua en la página oficial de Sedapal y la línea Aquafono. (Andina)

Santiago de Surco

En Santiago de Surco, el corte corresponderá al sector 299, con interrupción programada desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Las urbanizaciones alcanzadas por la medida, conforme a la información de Infobae basada en anuncios de Sedapal, son:

Urb. Las Lagunas

Urb. El Mirador

Urb. San Jorge

La razón, en este sector, fue definida por Sedapal como una operación de limpieza en los reservorios que distribuyen agua a esta zona del distrito.

Pachacámac

En tanto, en el distrito de Pachacámac, al sur de la capital metropolitana, el corte temporal y parcial del servicio de agua potable iniciará a las 8:00 a. m. y se extenderá hasta las 8:00 p. m. de ese mismo miércoles 12. Las zonas afectadas serán:

A.H. Portada de Manchay II ampliación

Sector San Pablo Mirador

A.H. Portada de Manchay III

Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Catherine

Sedapal asegura que el agua distribuida en Lima y Callao cumple con los estándares de calidad, a pesar de los recientes informes que señalan la presencia de bacterias y metales pesados. Foto: Composición Infobae Perú

Recomendaciones de Sedapal

Sedapal recomendó a los vecinos de las zonas comprendidas tomar las precauciones necesarias y almacenar agua potable suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante la franja horaria del corte.

Se informó que ante consultas o dudas los usuarios pueden comunicarse a la línea Aquafono: (01) 317-8000, teniendo a la mano el número de suministro domiciliario.

Las interrupciones de agua potable como la anunciada para este miércoles buscan asegurar la adecuada operación de los reservorios y las redes de distribución de la ciudad.

Los usuarios pueden verificar el aviso oficial y detalles específicos sobre zonas y horarios en la página oficial de Sedapal y el canal Aquafono.

La compañía resaltó que todos los trabajos programados tienen como objetivo garantizar el adecuado suministro y la seguridad hídrica en los distritos mencionados, minimizando el riesgo de incidentes en la infraestructura de distribución.