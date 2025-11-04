Perú

Corte de agua el 5 de noviembre: Estos distritos de Lima estarán sin el servicio de Sedapal por hasta 16 horas

La empresa ha programado una serie de trabajos de mantenimiento en las redes a fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable

Guardar
Sedapal programa suspensión del agua
Sedapal programa suspensión del agua en Lima| Andina

Al menos cinco distritos de Lima Metropolitana sufrirán la suspensión del servicio de agua potable de Sedapal el miércoles 5 de noviembre debido a trabajos y labores de mantenimiento en las conexiones, según anunció la empresa estatal.

Los distritos afectados son Santiago de Surco, Villa María del Triunfo, Miraflores, Independencia y San Juan de Miraflores, cuyos sectores y cuadrantes experimentarán el corte de agua durante un máximo de 16 horas continuas.

Sedapal solicita a las familias que tomen las previsiones necesarias para enfrentar esta situación.

¿Qué distritos se verán afectados?

Sedapal estaría imponiendo medidas punitivas
Sedapal estaría imponiendo medidas punitivas excesivas contra los mercados. Foto: Revista Gana Más

Miraflores

El servicio de agua potable se verá interrumpido temporalmente desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p.m., debido al cambio de grifo contra incendios. Las zonas afectadas comprenden la Urbanización San Antonio, incluyendo el cuadrante formado por la Av. Alfredo Benavides, Av. República de Panamá, Av. 28 de Julio y Av. Paseo de la República, en el Sector 57. Ante cualquier consulta sobre la interrupción del servicio.

Independencia

Sedapal anunció la interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos de limpieza del reservorio del Sector 333. Desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 de la noche, Los Conquistadores, Comité 125 – Ampliación, Comité Unificado Villa Canta, Pampa de Independencia, así como a las zonas del pueblo joven El Progreso, la urbanización Popular Independencia y el pueblo joven Independencia, se quedarán sin el servicio.

Villa María del Triunfo

La empresa suspenderá su servicio en VMT desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., debido al empalme de la línea de impulsión y la línea de aducción del depósito provisional, como parte de las labores de mantenimiento y mejoramiento del sistema de abastecimiento.

Durante ese periodo, se verán afectadas diversas zonas, entre ellas los reservorios Conchitas (R-02) y Puyusca (R-01), ademásSanta Rosa - Conchitas, Ciudad de Gosen, Puyusca, Villa Indoamérica, Juan Pablo II - Tablada de Lurín, 1 de Mayo, Daniel Hokama, Nuevo Progreso y Nuevo Progreso II etapa. También se incluyen áreas delimitadas por la AV. Pachacútec, Av. Atahualpa, Girón Italia, Zona En, asíP.J. Nueva Esperanza, P.I. Señor de Luren, A.H. Por la Unión, A.H. Grace Kelly de Mónaco, Asoc. Nuevo Amanecer de Tablada de Lurín, P.I. Biohuerto Santa Teresita y la Asoc. Pos. Viv. y Talleres.

San Juan de Miraflores

El miércoles, desde las 8:00 hasta las 20:00, se producirá una interrupción temporal del servicio de agua potable por trabajos de limpieza de reservorio, afectando el sector 306, que comprende zonas como Coop. Vista al Mar, Asoc. Villa Mercedes, A.H. República Federal Alemana, A.H. 13 de Octubre, A.H. Felipe Alva y Alva, A.H. Trébol Azul, A.H. Héroes de San Juan, A.H. Cedros del Sur, Urb. San Juan Zona “C”, Coop. Fortaleza I, Urb. Valle Sharon, Coop. de Viv. San Miguel de Apuri, A.H. Los Portales de San Juan, A.H. Tradiciones Ricardo Palma y Coop. Uranmarca.

Santiago de Surco

Entre las 05:00 y las 21:00, se realizará una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorio, afectando el sector 297, específicamente las zonas Urb. Villa Libertad de Monterrico y Asoc. Pro Vivienda Villa Libertad de Monterrico.

Temas Relacionados

corte de aguaLimaSedapalperu-noticias

Más Noticias

José Jerí llega al Rímac en medio del paro de transportistas y chóferes le reclaman: “Presidente no hable, actúe”

El jefe de Estado llegó en compañía de algunos de sus ministros hasta el Rímac para conversar con representantes de gremios de transporte de diferentes puntos de la capital

José Jerí llega al Rímac

Miss Universo en polémica: Miss México y Nawat tienen tenso cruce de palabras y ella sale de la ceremonia

Fátima Bosh no se quedó callada y le respondió con todo al director de Miss Universo Tailandia por sus comentarios en la ceremonia del 4 de noviembre

Miss Universo en polémica: Miss

Claudio Pizarro es papá otra vez tras la separación de Karla Salcedo: así lo anunció  Magaly TV La Firme

El exfutbolista peruano vuelve a estar en el centro de la atención luego de que se revelara la llegada de su nuevo hijo

Claudio Pizarro es papá otra

Verónica González cuestiona la versión de Josimar tras entrevista con Ernesto Pimentel: “en Perú nadie lo enfrenta”

La ‘prima’ sorprendió al público al expresar sus dudas sobre la sinceridad del salsero, justo después de su comentada entrevista con ‘La Chola Chabuca’

Verónica González cuestiona la versión

Examen de Beca 18: LINK oficial para visualizar la lista de los postulantes aptos que rendirán la evaluación

Los participantes que superaron la revisión de requisitos ahora pueden conocer su condición en línea y recibirán la confirmación vía correo electrónico para continuar con el proceso

Examen de Beca 18: LINK
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí llega al Rímac

José Jerí llega al Rímac en medio del paro de transportistas y chóferes le reclaman: “Presidente no hable, actúe”

Quién es Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo que provocó la ruptura entre Perú y México

PJ decide no declarar reo contumaz a Betssy Chávez y continuar con el juicio hasta su sentencia

Betssy Chávez, Lilia Paredes y Nadine Heredia: los polémicos asilos a personajes peruanos otorgados por gobiernos de izquierda

Juan José Santiváñez negó que César Acuña lo haya llevado al poder y asegura que APP es un partido democrático

ENTRETENIMIENTO

Claudio Pizarro: ¿Cuántos hijos tiene

Claudio Pizarro: ¿Cuántos hijos tiene el exfutbolista y quiénes con sus madres?

Miss Universo en polémica: Miss México y Nawat tienen tenso cruce de palabras y ella sale de la ceremonia

Claudio Pizarro es papá otra vez tras la separación de Karla Salcedo: así lo anunció  Magaly TV La Firme

Verónica González cuestiona la versión de Josimar tras entrevista con Ernesto Pimentel: “en Perú nadie lo enfrenta”

Crhiss Vanger habría registrado una dirección falsa en Reniec: sigue sin responder por denuncias de estafa

DEPORTES

Dónde ver Real Madrid vs

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online del duelo en Anfield por Champions League 2025/2026

A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool HOY: partidazo en Anfield por fase de liga de la Champions League 2025/2026

Se confirmó horario de la final de la Copa Libertadores 2025: programación completa del duelo Palmeiras vs Flamengo

Entradas de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para obtener el segundo lugar en la Liga 1 2025?: su camino en busca del boleto a la Copa Libertadores 2026