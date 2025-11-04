Corte de agua el 5 de noviembre: Estos distritos de Lima estarán sin el servicio de Sedapal por hasta 16 horas

Sedapal programa suspensión del agua en Lima| Andina

Al menos cinco distritos de Lima Metropolitana sufrirán la suspensión del servicio de agua potable de Sedapal el miércoles 5 de noviembre debido a trabajos y labores de mantenimiento en las conexiones, según anunció la empresa estatal.

Los distritos afectados son Santiago de Surco, Villa María del Triunfo, Miraflores, Independencia y San Juan de Miraflores, cuyos sectores y cuadrantes experimentarán el corte de agua durante un máximo de 16 horas continuas.

Sedapal solicita a las familias que tomen las previsiones necesarias para enfrentar esta situación.

¿Qué distritos se verán afectados?

Miraflores

El servicio de agua potable se verá interrumpido temporalmente desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p.m., debido al cambio de grifo contra incendios. Las zonas afectadas comprenden la Urbanización San Antonio, incluyendo el cuadrante formado por la Av. Alfredo Benavides, Av. República de Panamá, Av. 28 de Julio y Av. Paseo de la República, en el Sector 57. Ante cualquier consulta sobre la interrupción del servicio.

Independencia

Sedapal anunció la interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos de limpieza del reservorio del Sector 333. Desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 de la noche, Los Conquistadores, Comité 125 – Ampliación, Comité Unificado Villa Canta, Pampa de Independencia, así como a las zonas del pueblo joven El Progreso, la urbanización Popular Independencia y el pueblo joven Independencia, se quedarán sin el servicio.

Villa María del Triunfo

La empresa suspenderá su servicio en VMT desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., debido al empalme de la línea de impulsión y la línea de aducción del depósito provisional, como parte de las labores de mantenimiento y mejoramiento del sistema de abastecimiento.

Durante ese periodo, se verán afectadas diversas zonas, entre ellas los reservorios Conchitas (R-02) y Puyusca (R-01), ademásSanta Rosa - Conchitas, Ciudad de Gosen, Puyusca, Villa Indoamérica, Juan Pablo II - Tablada de Lurín, 1 de Mayo, Daniel Hokama, Nuevo Progreso y Nuevo Progreso II etapa. También se incluyen áreas delimitadas por la AV. Pachacútec, Av. Atahualpa, Girón Italia, Zona En, asíP.J. Nueva Esperanza, P.I. Señor de Luren, A.H. Por la Unión, A.H. Grace Kelly de Mónaco, Asoc. Nuevo Amanecer de Tablada de Lurín, P.I. Biohuerto Santa Teresita y la Asoc. Pos. Viv. y Talleres.

San Juan de Miraflores

El miércoles, desde las 8:00 hasta las 20:00, se producirá una interrupción temporal del servicio de agua potable por trabajos de limpieza de reservorio, afectando el sector 306, que comprende zonas como Coop. Vista al Mar, Asoc. Villa Mercedes, A.H. República Federal Alemana, A.H. 13 de Octubre, A.H. Felipe Alva y Alva, A.H. Trébol Azul, A.H. Héroes de San Juan, A.H. Cedros del Sur, Urb. San Juan Zona “C”, Coop. Fortaleza I, Urb. Valle Sharon, Coop. de Viv. San Miguel de Apuri, A.H. Los Portales de San Juan, A.H. Tradiciones Ricardo Palma y Coop. Uranmarca.

Santiago de Surco

Entre las 05:00 y las 21:00, se realizará una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorio, afectando el sector 297, específicamente las zonas Urb. Villa Libertad de Monterrico y Asoc. Pro Vivienda Villa Libertad de Monterrico.