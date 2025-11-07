Perú

Este distrito de Lima tendrá corte de agua el sábado 8 de noviembre: Sedapal emitió comunicado

La empresa sugiere que los usuarios almacenen agua con anticipación para contar con el recurso durante el periodo de suspensión del servicio

Guardar
Once distritos de Lima se
Once distritos de Lima se quedarán sin agua el 19 y 20 de noviembre: Sedapal anunció corte del servicio en varias zonas| Andina

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que el suministro de agua potable será suspendido temporalmente este sábado 8 de noviembre en un distrito de Lima Metropolitana. La medida afectará zonas residenciales y comerciales, y se extenderá durante varias horas, según precisó la empresa.

Sedapal indicó que este corte de agua forma parte de un programa técnico orientado a modernizar y mantener la red de distribución. Las autoridades solicitaron a la población de las áreas afectadas almacenar la cantidad necesaria de agua para cobertura de necesidades esenciales, dando prioridad a la higiene personal, la preparación de alimentos y la limpieza.

¿Qué distrito se verá afectado?

Sedapal informó sobre los sectores
Sedapal informó sobre los sectores capitalinos que se verán afectados con el corte de agua programado para este 20 de agosto. (Composición: Infobae Perú)

El servicio de agua potable se verá interrumpido temporalmente en el distrito del Rímac debido a labores de limpieza de reservorio. La suspensión afectará a las localidades de A.H. Brisas de Flor de Amancaes, A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. 22 de Noviembre, A.H. Santa Rosa de Lima, A.H. Horacio Zevallos y P.J. Flor de Amancaes, correspondientes al Sector 203. La interrupción iniciará el sábado 8 de noviembre a las 12:00 p.m. y se estima que el servicio se restablezca el mismo día a las 8:00 p.m.

Consejos ante el corte de agua

  • Reúne suficiente agua potable en recipientes limpios para consumo y preparación de alimentos. Calcula, al menos, tres litros diarios por persona para cubrir necesidades básicas durante el corte.
  • Llena tinas y baldes para tareas domésticas como aseo personal, uso del inodoro y limpieza. Usa tapas o cubre los recipientes para evitar contaminación.
  • Prioriza el uso de agua almacenada en higiene personal, lavado de manos y limpieza de superficies expuestas.
  • Prepárate con toallas húmedas o gel antibacterial como alternativas para garantizar la higiene personal cuando el agua almacenada no sea suficiente.
  • Reduce el uso de utensilios de cocina y platos durante el corte; emplea material desechable para minimizar el lavado.
  • Suspenda temporalmente actividades que requieren gran cantidad de agua, como lavado de ropa o limpieza profunda de viviendas.
  • Cierra todas las llaves para evitar el vacío del sistema interno y fugas cuando el servicio sea restablecido.
  • Manténgase informado sobre los horarios y duración estimada del corte a través de los canales oficiales de Sedapal.
  • Verifica la calidad del agua al reinicio del servicio. Permite que fluya durante algunos minutos antes de utilizarla y si presenta turbiedad, espera a que se normalice.
  • Resguarda agua en botellas cerradas para emergencias imprevistas o cortes prolongados.
  • Si hay personas enfermas, ancianos o niños pequeños en casa, asegúrese de almacenar un volumen adicional para sus necesidades específicas.

¿Cómo contactarse con Sedapal?

Para comunicarse con Sedapal, los usuarios pueden utilizar los siguientes canales oficiales:

  • Línea telefónica de atención al cliente: 317-8000 (disponible las 24 horas).
  • Página web oficial: www.sedapal.com.pe, donde se puede acceder a información, consultas y trámites en línea.
  • Correo electrónico: aquafono@sedapal.com.pe
  • Redes sociales: Sedapal está presente en plataformas como Facebook y Twitter, donde brinda información y atiende consultas de los usuarios.
  • Oficinas de atención presencial: Sedapal dispone de centros de atención en distintas zonas de Lima Metropolitana, cuyas direcciones y horarios se encuentran publicados en la web institucional.

Temas Relacionados

corte de aguaSedapalLimaperu-noticias

Más Noticias

Gobierno aprueba decreto de urgencia con acciones de austeridad y recorte del gasto público: busca ahorrar S/ 1.200 millones

El Decreto de Urgencia N.º 008-2025 busca optimizar el uso de los fondos estatales mediante restricciones temporales al gasto y la priorización de inversiones en ejecución, con el fin de fortalecer la sostenibilidad fiscal y mantener la estabilidad económica del país

Gobierno aprueba decreto de urgencia

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ buscarán el triunfo frente al ‘papá’ para asegurar el tercer lugar en los ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Sporting Cristal vs Cienciano EN

No es Argentina ni Brasil: este es el país con mayor consumo de pollo en Sudamérica con 56 kg. por persona

El auge del consumo de pollo en América del Sur revela un cambio en los hábitos alimenticios y económicos de la región, donde esta carne accesible y nutritiva gana terreno como la principal fuente de proteína animal

No es Argentina ni Brasil:

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin fujimorista, porque estaba de vacaciones

Giovanni Forno explicó que sus funciones fueron asumidas por Jaime Abensur Pinasco, quien el 2021 postuló como candidato al Congreso por Fuerza Popular

Oficial Mayor asegura que no

Pan artesanal y King Kong de Lambayeque son reconocidos como expresiones de interés nacional por comisión del Congreso

La Comisión de Comercio Exterior y Turismo aprobó por unanimidad dos dictámenes que buscan revalorar estas tradiciones del norte y fortalecer su vínculo con la identidad regional, el turismo y la economía local

Pan artesanal y King Kong
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo insiste en negar

Pedro Castillo insiste en negar su golpe de Estado y cuestiona pedido de 19 años de prisión por conspiración

Betssy Chávez podría permanecer indefinidamente en la embajada de México si Perú niega el salvoconducto, advierte excanciller

Tomás Gálvez denuncia constitucionalmente a Martín Vizcarra por organización criminal Los Intocables de la Corrupción

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar proceso por presunta falta de neutralidad en evento de Keiko Fujimori

Subcomisión aprueba inhabilitar por 10 años a Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta

ENTRETENIMIENTO

Otro escándalo en ‘Miss Universo

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

Chef peruano, fan de Guns N’ Roses, fue despedido tras tomarse una foto con Axl Rose: “Sí, valió la pena”

Marina Mora lamenta que polémica con Mr. Nawat opaque el verdadero objetivo del Miss Universo: “Sus disculpas me parecen falsas”

Samahara Lobatón sorprende al poner en venta su cuenta de Instagram por 6000 dólares y causa furor entre fans

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cienciano EN

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Cinco equipos en la cuerda floja: duelos decisivos de la penúltima fecha y la batalla por la permanencia en la Liga 1 2025

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico final ida por la Liga Femenina 2025