Este distrito de Lima tendrá corte de agua el sábado 8 de noviembre: Sedapal emitió comunicado

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que el suministro de agua potable será suspendido temporalmente este sábado 8 de noviembre en un distrito de Lima Metropolitana. La medida afectará zonas residenciales y comerciales, y se extenderá durante varias horas, según precisó la empresa.

Sedapal indicó que este corte de agua forma parte de un programa técnico orientado a modernizar y mantener la red de distribución. Las autoridades solicitaron a la población de las áreas afectadas almacenar la cantidad necesaria de agua para cobertura de necesidades esenciales, dando prioridad a la higiene personal, la preparación de alimentos y la limpieza.

¿Qué distrito se verá afectado?

El servicio de agua potable se verá interrumpido temporalmente en el distrito del Rímac debido a labores de limpieza de reservorio. La suspensión afectará a las localidades de A.H. Brisas de Flor de Amancaes, A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. 22 de Noviembre, A.H. Santa Rosa de Lima, A.H. Horacio Zevallos y P.J. Flor de Amancaes, correspondientes al Sector 203. La interrupción iniciará el sábado 8 de noviembre a las 12:00 p.m. y se estima que el servicio se restablezca el mismo día a las 8:00 p.m.

Consejos ante el corte de agua

Reúne suficiente agua potable en recipientes limpios para consumo y preparación de alimentos. Calcula, al menos, tres litros diarios por persona para cubrir necesidades básicas durante el corte.

Llena tinas y baldes para tareas domésticas como aseo personal, uso del inodoro y limpieza. Usa tapas o cubre los recipientes para evitar contaminación.

Prioriza el uso de agua almacenada en higiene personal, lavado de manos y limpieza de superficies expuestas.

Prepárate con toallas húmedas o gel antibacterial como alternativas para garantizar la higiene personal cuando el agua almacenada no sea suficiente.

Reduce el uso de utensilios de cocina y platos durante el corte; emplea material desechable para minimizar el lavado.

Suspenda temporalmente actividades que requieren gran cantidad de agua, como lavado de ropa o limpieza profunda de viviendas.

Cierra todas las llaves para evitar el vacío del sistema interno y fugas cuando el servicio sea restablecido.

Manténgase informado sobre los horarios y duración estimada del corte a través de los canales oficiales de Sedapal.

Verifica la calidad del agua al reinicio del servicio. Permite que fluya durante algunos minutos antes de utilizarla y si presenta turbiedad, espera a que se normalice.

Resguarda agua en botellas cerradas para emergencias imprevistas o cortes prolongados.

Si hay personas enfermas, ancianos o niños pequeños en casa, asegúrese de almacenar un volumen adicional para sus necesidades específicas.

¿Cómo contactarse con Sedapal?

Para comunicarse con Sedapal, los usuarios pueden utilizar los siguientes canales oficiales:

Línea telefónica de atención al cliente: 317-8000 (disponible las 24 horas).

Página web oficial: www.sedapal.com.pe, donde se puede acceder a información, consultas y trámites en línea.

Correo electrónico: aquafono@sedapal.com.pe

Redes sociales: Sedapal está presente en plataformas como Facebook y Twitter, donde brinda información y atiende consultas de los usuarios.

Oficinas de atención presencial: Sedapal dispone de centros de atención en distintas zonas de Lima Metropolitana, cuyas direcciones y horarios se encuentran publicados en la web institucional.