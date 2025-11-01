Corte de agua para este 03 de noviembre por más de 10 horas: conoce los distritos afectados

Sedapal anuncia corte de agua en diversos distritos para este 03 de noviembre - Créditos: Freepik.

Sedapal comunicó que el suministro de agua potable será interrumpido de manera temporal este lunes 3 de noviembre en varios sectores de Lima Metropolitana. Esta decisión abarcará áreas tanto residenciales como comerciales y se mantendrá durante varias horas.

De acuerdo con la empresa, la suspensión responde a trabajos técnicos destinados a modernizar y mantener la red de distribución. Las tareas incluirán el reemplazo de piezas clave, la inspección de tuberías y la mejora de los sistemas de control y seguridad.

Las autoridades aconsejaron a los habitantes de las zonas afectadas reunir suficiente agua para cubrir sus necesidades básicas, dándole prioridad a la higiene personal, la preparación de alimentos y la limpieza.

Estas acciones se enmarcan en un programa para renovar la infraestructura hidrosanitaria de la ciudad. El objetivo de Sedapal es minimizar el riesgo de emergencias y garantizar la continuidad y la seguridad del servicio tanto para hogares como para comercios e industrias.

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Chorrillos

Sectores 89 y 91

A. H. Villa Tácala

A. H. Vista Alegre Comité 29

Comité 30

Comité 31

Comité 32

P. J. Cocharcas Alto

Urb. Popular Cocharcas

P. J. Tácala

P. J. Vista Alegre

Hora: 5 a. m. - 9 p. m.

Villa María del Triunfo

Sector 309

A. H. José C. Mariátegui 1°, 3° y 7° etapa

P. J. Vallecitos Bajo

A. H. 30 de Agosto

A. H. Sta Rosa de Belén

San Gabriel Bajo Mz. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3, E3

Ampl. Vista Alegre

A. H. Garcilaso de la Vega

Ampl. 1ro de Mayo (Pilón)

P. J. Arenal Alto

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.

Independencia

Sector 331

A. H. Villa El Ángel

P. J. El Milagro de la Confraternidad

P. J. Villa El Carmen

P. J. El Volante

A. H. San Camilo

A. H. Villa El Ángel

A. H. El Volante Comité 3

P. J. El Milagro de la Confraternidad

P. J. Villa El Carmen

P. J. El Volante

Hora: 12 m - 8 p. m.

Consejos ante el corte de agua

Reúne agua en recipientes limpios para contar con una reserva adecuada durante el corte.

Prioriza el uso del agua almacenada para higiene personal, preparación de alimentos y limpieza básica.

Mantén cerradas las llaves de paso para evitar el ingreso de aire o suciedad en las tuberías.

Utiliza agua embotellada para beber y cocinar si no dispones de reservas acumuladas.

Junta agua en baldes o tinajas para actividades como descarga de inodoros y lavado de manos.

Procura cubrir los recipientes donde almacenes agua para evitar la contaminación.

Retrasa tareas de consumo elevado, como lavado de ropa o limpieza profunda, hasta que se restablezca el servicio.

Informa a los miembros del hogar sobre la situación y comparte las reservas de manera responsable.

Consulta fuentes oficiales para saber el horario de restablecimiento y actualizaciones sobre el suministro.