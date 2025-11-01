Corte de agua para este 03 de noviembre por más de 10 horas: conoce los distritos afectados

Sedapal comunicó que el suministro de agua potable será interrumpido de manera temporal este lunes 3 de noviembre en varios sectores de Lima Metropolitana. Esta decisión abarcará áreas tanto residenciales como comerciales y se mantendrá durante varias horas.
De acuerdo con la empresa, la suspensión responde a trabajos técnicos destinados a modernizar y mantener la red de distribución. Las tareas incluirán el reemplazo de piezas clave, la inspección de tuberías y la mejora de los sistemas de control y seguridad.
Las autoridades aconsejaron a los habitantes de las zonas afectadas reunir suficiente agua para cubrir sus necesidades básicas, dándole prioridad a la higiene personal, la preparación de alimentos y la limpieza.
Estas acciones se enmarcan en un programa para renovar la infraestructura hidrosanitaria de la ciudad. El objetivo de Sedapal es minimizar el riesgo de emergencias y garantizar la continuidad y la seguridad del servicio tanto para hogares como para comercios e industrias.
¿Cuáles son los distritos afectados?
Chorrillos
Sectores 89 y 91
- A. H. Villa Tácala
- A. H. Vista Alegre Comité 29
- Comité 30
- Comité 31
- Comité 32
- P. J. Cocharcas Alto
- Urb. Popular Cocharcas
- P. J. Tácala
- P. J. Vista Alegre
Hora: 5 a. m. - 9 p. m.
Villa María del Triunfo
Sector 309
- A. H. José C. Mariátegui 1°, 3° y 7° etapa
- P. J. Vallecitos Bajo
- A. H. 30 de Agosto
- A. H. Sta Rosa de Belén
- San Gabriel Bajo Mz. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3, E3
- Ampl. Vista Alegre
- A. H. Garcilaso de la Vega
- Ampl. 1ro de Mayo (Pilón)
- P. J. Arenal Alto
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Independencia
Sector 331
- A. H. Villa El Ángel
- P. J. El Milagro de la Confraternidad
- P. J. Villa El Carmen
- P. J. El Volante
- A. H. San Camilo
Hora: 12 m - 8 p. m.
Consejos ante el corte de agua
- Reúne agua en recipientes limpios para contar con una reserva adecuada durante el corte.
- Prioriza el uso del agua almacenada para higiene personal, preparación de alimentos y limpieza básica.
- Mantén cerradas las llaves de paso para evitar el ingreso de aire o suciedad en las tuberías.
- Utiliza agua embotellada para beber y cocinar si no dispones de reservas acumuladas.
- Junta agua en baldes o tinajas para actividades como descarga de inodoros y lavado de manos.
- Procura cubrir los recipientes donde almacenes agua para evitar la contaminación.
- Retrasa tareas de consumo elevado, como lavado de ropa o limpieza profunda, hasta que se restablezca el servicio.
- Informa a los miembros del hogar sobre la situación y comparte las reservas de manera responsable.
- Consulta fuentes oficiales para saber el horario de restablecimiento y actualizaciones sobre el suministro.