Corte de agua para este 03 de noviembre por más de 10 horas: conoce los distritos afectados

Varios sectores de la ciudad tendrán corte de agua debido a labores de mantenimiento y limpieza en los reservorios

Sedapal anuncia corte de agua
Sedapal anuncia corte de agua en diversos distritos para este 03 de noviembre - Créditos: Freepik.

Sedapal comunicó que el suministro de agua potable será interrumpido de manera temporal este lunes 3 de noviembre en varios sectores de Lima Metropolitana. Esta decisión abarcará áreas tanto residenciales como comerciales y se mantendrá durante varias horas.

De acuerdo con la empresa, la suspensión responde a trabajos técnicos destinados a modernizar y mantener la red de distribución. Las tareas incluirán el reemplazo de piezas clave, la inspección de tuberías y la mejora de los sistemas de control y seguridad.

Las autoridades aconsejaron a los habitantes de las zonas afectadas reunir suficiente agua para cubrir sus necesidades básicas, dándole prioridad a la higiene personal, la preparación de alimentos y la limpieza.

Estas acciones se enmarcan en un programa para renovar la infraestructura hidrosanitaria de la ciudad. El objetivo de Sedapal es minimizar el riesgo de emergencias y garantizar la continuidad y la seguridad del servicio tanto para hogares como para comercios e industrias.

Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Chorrillos

Sectores 89 y 91

  • A. H. Villa Tácala
  • A. H. Vista Alegre Comité 29
  • Comité 30
  • Comité 31
  • Comité 32
  • P. J. Cocharcas Alto
  • Urb. Popular Cocharcas
  • P. J. Tácala
  • P. J. Vista Alegre

Hora: 5 a. m. - 9 p. m.

Villa María del Triunfo

Sector 309

  • A. H. José C. Mariátegui 1°, 3° y 7° etapa
  • P. J. Vallecitos Bajo
  • A. H. 30 de Agosto
  • A. H. Sta Rosa de Belén
  • San Gabriel Bajo Mz. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3, E3
  • Ampl. Vista Alegre
  • A. H. Garcilaso de la Vega
  • Ampl. 1ro de Mayo (Pilón)
  • P. J. Arenal Alto

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Los residentes deben tomar sus
Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.

Independencia

Sector 331

  • A. H. Villa El Ángel
  • P. J. El Milagro de la Confraternidad
  • P. J. Villa El Carmen
  • P. J. El Volante
  • A. H. San Camilo
  • A. H. Villa El Ángel
  • A. H. El Volante Comité 3
  • P. J. El Milagro de la Confraternidad
  • P. J. Villa El Carmen
  • P. J. El Volante

Hora: 12 m - 8 p. m.

Consejos ante el corte de agua

  • Reúne agua en recipientes limpios para contar con una reserva adecuada durante el corte.
  • Prioriza el uso del agua almacenada para higiene personal, preparación de alimentos y limpieza básica.
  • Mantén cerradas las llaves de paso para evitar el ingreso de aire o suciedad en las tuberías.
  • Utiliza agua embotellada para beber y cocinar si no dispones de reservas acumuladas.
  • Junta agua en baldes o tinajas para actividades como descarga de inodoros y lavado de manos.
  • Procura cubrir los recipientes donde almacenes agua para evitar la contaminación.
  • Retrasa tareas de consumo elevado, como lavado de ropa o limpieza profunda, hasta que se restablezca el servicio.
  • Informa a los miembros del hogar sobre la situación y comparte las reservas de manera responsable.
  • Consulta fuentes oficiales para saber el horario de restablecimiento y actualizaciones sobre el suministro.

