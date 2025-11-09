Perú

Trasladan a 25 adolescentes peligrosos desde Trujillo hacia Centros de Alta Seguridad en Lima

Durante el año, el Pronacej ha llevado a cabo más de 2.400 operativos preventivos y cuatro megaoperativos simultáneos, con el objetivo de mejorar la seguridad y la supervisión en los Centros Juveniles a nivel nacional

Guardar
El PRONACEJ supervisa el traslado
El PRONACEJ supervisa el traslado de internos considerados de alta peligrosidad hacia Lima, siguiendo estrictos protocolos de seguridad y acompañamiento profesional. Foto: X/ Pronacej

Un grupo de 25 adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo fue trasladado a Centros de Internación de Alta Seguridad en Lima y otras ciudades del interior. La medida, impulsada como parte de las acciones preventivas y de control del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), busca reforzar la seguridad en los centros y en la ciudadanía.

El grupo fue catalogado de alta peligrosidad, por lo que las autoridades aplicaron protocolos estrictos en todo el proceso. El objetivo es salvaguardar la integridad de internos y personal, así como garantizar el correcto cumplimiento de las medidas socioeducativas establecidas.

Francisco Naquira Cornejo, director ejecutivo del PRONACEJ, explicó que estas acciones integran un plan de seguridad y control cuyo propósito es fortalecer la reinserción social juvenil. “Nuestro compromiso es garantizar que los adolescentes cumplan las medidas establecidas por la ley y puedan rehabilitarse en un entorno seguro”, señaló Naquira Cornejo.

Medidas preventivas aseguran un entorno seguro para internos de alta peligrosidad

El traslado se fundamenta tanto en la clasificación de riesgo de los adolescentes como en la prioridad de mantener entornos controlados en los Centros Juveniles de Alta Seguridad. Las autoridades indicaron que se respetaron todos los protocolos y medidas de seguridad durante los traslados.

Traslado de adolescentes a Lima
Traslado de adolescentes a Lima forma parte de los operativos preventivos que buscan fortalecer la reinserción social y el cumplimiento de medidas socioeducativas. Foto: X/ Pronacej

Cada desplazamiento fue acompañado por brigadistas especializados y personal capacitado para supervisar la seguridad física y emocional de los menores. Así, se garantiza un control efectivo y se promueve un ambiente que permita a los internos cumplir las medidas socioeducativas en condiciones seguras, recibiendo el respaldo necesario para su rehabilitación.

Esta medida preventiva se articula con una política nacional más amplia de seguridad y control en todos los centros juveniles del país, con el objetivo de prevenir incidentes y asegurar el funcionamiento adecuado de estas instituciones.

Más de 2.400 operativos preventivos refuerzan la seguridad en los Centros Juveniles

En lo que va del año, el PRONACEJ ha llevado a cabo más de 2.400 operativos preventivos en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional. Asimismo, se realizaron cuatro megaoperativos simultáneos que reforzaron la supervisión y el control en dichos establecimientos.

Cada operativo incluyó la revisión de espacios, el control de objetos prohibidos y la supervisión de actividades educativas y recreativas. Estas acciones permiten verificar el cumplimiento de las medidas socioeducativas y detectar riesgos para internos o personal, contribuyendo a la seguridad general.

Adolescentes del Centro Juvenil de
Adolescentes del Centro Juvenil de Trujillo son trasladados a Centros de Alta Seguridad en Lima para garantizar su seguridad y la de la ciudadanía. Foto: X/ Pronacej

El fortalecimiento de la seguridad facilita la participación de los adolescentes en programas de educación, terapia psicológica y orientación social, con el fin de lograr una reinserción eficaz y prevenir la reincidencia.

“El PRONACEJ continuará desarrollando acciones preventivas para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y proteger el proceso de reinserción social juvenil”, concluye el comunicado oficial.

¿Cómo cambia el régimen penitenciario para adolescentes imputables?

El gobierno de Perú oficializó el Decreto Supremo N.º 022-2025-JUS, que adapta el Reglamento del Código de Ejecución Penal a la Ley N.º 32330. Esta normativa habilita que adolescentes de 16 y 17 años sean considerados imputables en delitos graves y puedan ser procesados en el sistema penal ordinario.

En delitos especialmente graves como
En delitos especialmente graves como sicariato o violación seguida de muerte, la medida de internación (no cárcel común) puede ser de 6 a 8 años, según el artículo 163.4 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes modificado. Foto: Presidencia de la República del Perú

El decreto introduce medidas diferenciadas y especializadas para menores, como el principio de “individualización científica”, lo que permite adaptar los programas de rehabilitación a las características psicológicas y sociales de cada interno. También se estableció la participación obligatoria de psicólogos especializados y la supervisión interinstitucional de organismos como el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo.

Con esta modificación, los adolescentes imputables pueden ubicarse en cualquier etapa del régimen penitenciario, lo que garantiza un enfoque flexible que articula seguridad, educación y rehabilitación. La finalidad de la norma es fortalecer la reinserción social juvenil y asegurar el cumplimiento de la ley en casos de delitos graves.

Temas Relacionados

Reinserción social juvenil PRONACEJCentros juvenilesAdolescentesperu-noticias

Más Noticias

Octubre fue el mes con mayor gasto en alimentación del Despacho Presidencial: primer mes de José Jerí costó más de S/ 169 mil

Datos difundidos por el especialista Juan Carbajal muestran que, en el décimo mes de 2025, los mayores desembolsos en alimentación del Despacho Presidencial se concentraron en carne de res, vísceras y carne de cerdo

Octubre fue el mes con

Tottus es multado por no incluir octógono de “Alto en azúcar” en uno de sus productos

El caso surgió tras una denuncia en redes sociales en contra del Syrope sabor a maple de 480 g y concluyó con una sanción del Indecopi

Tottus es multado por no

Resultados del Gana Diario: números ganadores del sábado 8 de noviembre

Como cada sábado, La Tinka comparte los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4394

Resultados del Gana Diario: números

B.A.P. Unión regresa al Callao tras difundir la cultura y la Marca Perú en nueve países: José Jerí encabezó ceremonia

Durante seis meses, el buque escuela recorrió puertos de América y Europa, fortaleciendo lazos diplomáticos, comerciales y culturales con las naciones visitadas

B.A.P. Unión regresa al Callao

Gamarra: Este será el plan de seguridad en el emporio textil durante campaña de fin de año

Contará con nuevas estrategias de acceso, monitoreo policial ampliado y actividades comerciales para cuidar la experiencia de los visitantes en diciembre

Gamarra: Este será el plan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Octubre fue el mes con

Octubre fue el mes con mayor gasto en alimentación del Despacho Presidencial: primer mes de José Jerí costó más de S/ 169 mil

Gobierno peruano saluda al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y anuncia una nueva etapa en las relaciones bilaterales

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

ENTRETENIMIENTO

Soda Stereo vuelve a hacer

Soda Stereo vuelve a hacer historia en Lima: anuncia tercer y último concierto en Arena 1

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

‘Miss Universo 2025′: Karla Bacigalupo y todas las actividades en las que participará para lograr quedarse con la corona

Flor Bromley, artista peruana, nominada al Grammy 2026 por su álbum infantil ‘Herstory’

Laura Spoya responde a Pati Lorena: “Su rica carta notarial le va a llegar, a ver si sigue hablando”

DEPORTES

Gonzalo Bueno se despide en

Gonzalo Bueno se despide en semifinales del Challenger de Lima y alarga la sequía del torneo sin campeones peruanos

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Adrián Ugarriza protagoniza una exhibición goleadora con Ironi Kiryat Shmona: doblete y asistencia contra Tiberias FC

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Soan 3-0: resumen del triunfo ‘crema’ por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026