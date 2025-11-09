Operativo en Puente Piedra: Policía detiene a 20 extranjeros en edificio del cerro La Ensenada

PNP allana edificio en Puente Piedra por presuntos delitos de extorsión y sicariato

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un amplio operativo en un edificio multifamiliar donde se alquilan habitaciones, ubicado en el asentamiento humano Aprovied, en el cerro de La Ensenada, distrito de Puente Piedra. Desde las primeras horas de la mañana, vecinos reportaron una fuerte presencia policial en la zona, mientras patrulleros y un bus de la PNP permanecían en las inmediaciones.

De acuerdo con las primeras informaciones, los detenidos estarían vinculados a una presunta organización dedicada a la extorsión. La intervención estuvo a cargo de la División Policial Norte Uno, con apoyo de otras unidades de la Región Policial Lima. Aunque las autoridades no brindaron mayores detalles, de manera preliminar se conoció que el operativo estaría relacionado con investigaciones por delitos de extorsión y sicariato.

Según América Noticias, entre los objetos incautados se hallaron cuadernos con nombres y números de presuntas víctimas, además de otros elementos vinculados a las actividades ilícitas.

Detienen a 20 personas en Puente Piedra tras operativo policial en el cerro La Ensenada. Foto: captura América Noticias

Material explosivo y evidencia incautada

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron cartuchos de dinamita, rollos de material para su elaboración y varias motocicletas. Aún no se ha determinado el destino ni el uso específico de los explosivos. Asimismo, los policías incautaron celulares y libretas que podrían contener información clave para reconstruir el modo de operación de los implicados.

En declaraciones en vivo para América Televisión, el coronel Quiróz, jefe de la División Policial Norte Uno, señaló: “Ahorita estamos, estamos a la espera”.

Al ser consultado sobre el número de detenidos, precisó: “Ahorita no lo puedo, no lo podemos determinar. No tengo el número porque estamos en pleno operativo. Sin embargo, ya en la comisaría, ahí vamos a contar, contabilizar quiénes son extranjeros, quiénes son peruanos, y vamos a dar la información completa ahí en la comisaría La Ensenada”.

Intervención en Puente Piedra: Policía decomisa dinamita y celulares en vivienda multifamiliar. Foto: captura América Tv

Los detenidos en La Ensenada

Según la última actualización desde la comisaría La Ensenada, 20 personas fueron detenidas y trasladadas para su identificación y verificación de antecedentes. Fuentes policiales informaron que la mayoría serían ciudadanos extranjeros. Los agentes continúan evaluando las pruebas e información recabada para determinar las implicancias penales y deslindar responsabilidades.

Durante toda la mañana, la actividad policial se mantuvo intensa tanto dentro del edificio como en sus alrededores. El operativo fue calificado de preliminar, y se anunció que próximamente se ofrecerá una conferencia de prensa con los resultados de la intervención. El coronel Quiróz reiteró que la operación fue ejecutada por la División Policial Norte Uno, con apoyo de otras unidades de la Región Lima.

Puente Piedra: fuerte operativo policial deja 20 detenidos y hallazgo de explosivos en La Ensenada

Dueño del inmueble se defiende

En declaraciones a Latina Noticias, el propietario del edificio allanado negó que se hayan encontrado explosivos durante la intervención: “Eso no firmé en el acta”, afirmó.

El hombre se mostró mortificado por las versiones difundidas en algunos medios y aseguró que su inmueble cuenta con cámaras de seguridad y toda la documentación en regla. Explicó que alquila las habitaciones a distintas personas, en su mayoría extranjeros, y sostuvo que varios fueron llevados a la comisaría por problemas con sus documentos.