Perú

MTC responde ante informes de ciberataque: Sistema de brevetes sigue operativo y no sufrió afectaciones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aseguró que los sistemas para otorgar licencias de conducir se mantienen operativos, descartando daños tras el presunto ciberataque y anunciando auditorías y medidas de seguridad reforzadas en todas sus plataformas

Conductores pueden descargar su brevete
Conductores pueden descargar su brevete electrónico desde la web oficial del MTC y guardarlo en su celular. Foto: El Peruano

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) hizo pública una aclaración este domingo tras la difusión de reportes periodísticos sobre un presunto ataque informático en sus sistemas.

El comunicado oficial, replicado por diversos medios, enfatiza que el sistema de brevetes y otras plataformas críticas no han resultado afectadas y mantienen su funcionamiento habitual.

Según detalló la entidad, la información difundida en medios nacionales alude principalmente al Sistema de Trámite Documentario (STD), una herramienta empleada para la gestión administrativa interna del ministerio.

El MTC aseguró que los sistemas relativos a brevetes, gestión aeronáutica y transporte terrestre operan de manera independiente y no han sufrido alteraciones debido a incidentes externos.

El ministerio desestimó cualquier intento de asociar los bloqueos de accesos pedidos a partir del 14 de octubre con los incidentes mencionados en los reportes, pues estos incidentes corresponden al periodo comprendido entre los días 23 de septiembre y 4 de octubre del presente año.

Reacciones y acciones institucionales tras alertas de ataque informático

En el comunicado, el MTC reiteró su compromiso de colaborar con la Fiscalía de la Nación y la Contraloría de la República en la investigación y esclarecimiento de los hechos reportados.

Estas diligencias buscan determinar responsabilidades y transparentar los detalles del suceso para fortalecer la confianza en los procesos institucionales.

La entidad resaltó que, como parte de su política de modernización y seguridad digital, ha activado un plan de fortalecimiento de la ciberseguridad.

Este plan se implementa en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, realizando evaluaciones conjuntas sobre la funcionalidad y seguridad de todas las plataformas institucionales.

Además, el MTC llevará a cabo auditorías externas especializadas en sus sistemas críticos para advertir cualquier señal de afectación y reforzar los protocolos pertinentes.

Respecto a la protección de información y la seguridad en sus procesos internos, el MTC informó sobre las medidas de revisión y reforzamiento permanente de los controles de acceso, la gestión de parches, la infraestructura de red y los protocolos de respuesta ante incidentes informáticos.

Estas acciones se complementan con programas continuos de capacitación en ciberseguridad dirigidos a todo el personal vinculado a los sistemas y la operatividad digital de la entidad.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la integridad de la información, la seguridad de los sistemas públicos y la transparencia en la gestión de servicios esenciales, reiterando que los sistemas vinculados al otorgamiento y control de licencias de conducir siguen funcionando sin interrupciones.

El MTC garantiza la continuidad en la atención a la ciudadanía, asegurando que los trámites y servicios digitales relacionados a brevetes y demás gestiones estratégicas permanecen disponibles y libres de afectaciones por el incidente reportado.

