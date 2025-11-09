Perú

Minsa lanza “Ruta contra la Neumonía”: vacunación itinerante recorrerá Lima del 10 al 14 de noviembre

La cámper de vacunación llegará a cinco distritos para proteger a niños y adultos mayores. También se ofrecerán vacunas del esquema regular de manera gratuita

Neumonía infantil: Alertan incremento de casos en menores de cinco años| Andina

En el marco del Día Mundial contra la Neumonía, el Ministerio de Salud (Minsa) pondrá en marcha la “Ruta contra la Neumonía”, una jornada itinerante de vacunación que recorrerá Lima Metropolitana del lunes 10 al viernes 14 de noviembre con el objetivo de acercar la inmunización a niños, adultos mayores y familias. La iniciativa busca prevenir la neumonía por neumococo y otras enfermedades inmunoprevenibles, en un contexto donde las infecciones respiratorias han mostrado un preocupante incremento.

La cámper de vacunación visitará puntos estratégicos de alta concurrencia en Lima Norte, Centro, Este y Sur. El servicio será gratuito, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., con brigadas de las Diris de Lima Metropolitana:

  • Lunes 10: Frontis de la Municipalidad de Los Olivos (vía auxiliar de Av. Izaguirre).
  • Martes 11: Hospital Geriátrico de San Miguel (esquina Jr. Santa Ana con Jr. Ramón Castilla).
  • Miércoles 12: Casa de la Mujer de El Agustino (Av. Ancash, cuadra 23).
  • Jueves 13: Parque Bolívar de Surquillo (cdra. 3 del Jr. Los Incas, a dos cuadras de la Casa de la Juventud).
  • Viernes 14: Parque de la Familia de Villa El Salvador (Av. Central con Bolívar).

Además de la vacuna contra el neumococo, se aplicarán otras vacunas del esquema regular, lo que permitirá a las familias completar dosis pendientes.

Menores de edad son los más vulnerables a contraer la neumonía. (Centro Médico ABC)

¿A quién protege la vacuna?

La neumonía por neumococo es una enfermedad grave, pero prevenible con vacunación. El Minsa ofrece de manera gratuita la vacuna neumocócica conjugada 13-valente (PCV13), que protege contra 13 serotipos específicos.

Esquema de vacunación:

  • Niñas y niños: 3 dosis — a los 2, 4 y 12 meses de edad.
  • Adultos mayores de 60 años: 1 dosis única.

La vacunación es importante para evitar cuadros severos, hospitalizaciones y muertes asociadas a neumonía.

Neumonía infantil: Alertan incremento de casos en menores de cinco años| ANDINA

Aumento de enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores

Las infecciones respiratorias agudas siguen siendo una de las principales causas de enfermedad y mortalidad en menores de 5 años y personas mayores. Muchas veces, los síntomas iniciales se confunden con un resfrío común, lo que retrasa la atención médica.

El doctor César Munayco Escate, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, advirtió que los signos de alarma son frecuentemente ignorados.

Una enfermera de la unidad médica del Cerro El Agustino fue registrada al vacunar a una residente del sector, contra la gripe y la neumonía, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Señales de alerta

Los síntomas que pueden indicar un cuadro grave que se está convirtiendo en neumonía son:

En niñas y niños:

  • Respiración rápida o agitada
  • Hundimiento del abdomen bajo las costillas al respirar
  • Coloración morada o azul en labios o extremidades

“Por cualquiera de estos signos se debe acudir inmediatamente al médico. Muchos padres llegan cuando los síntomas ya se han agravado y por eso los desenlaces pueden ser trágicos”, alertó Munayco.

En adultos mayores, la fiebre alta y dificultad respiratoria son señales que también requieren atención urgente.

Según un reporte de Voces Ciudadanas, con información oficial del Minsa, 400 bebés fallecen anualmente en Perú por Virus Sincicial Respiratorio (Foto HEINER APARICIO/PERU21)

Cómo prevenir contagios en casa y en espacios públicos

El Minsa recordó que la vacunación debe complementarse con prácticas sencillas pero efectivas:

  • Usar mascarilla ante síntomas respiratorios
  • Lavarse las manos con frecuencia
  • Ventilar los ambientes cerrados, incluso en días fríos
  • Evitar el contacto cercano con personas enfermas
  • Mantener al día las vacunas de niños y adultos mayores

“Estas enfermedades se pueden evitar con medidas básicas. La prevención y la atención temprana salvan vidas”, enfatizó Munayco.

¿Cómo saber cuántas vacunas tienes?

Si no recuerdas tus dosis o perdiste tu carné físico, el Minsa cuenta con un Carné de Vacunación Digital, donde figura tu historial oficial.

Consulta tu carné digital así:

  1. Ingresa a carnetvacunacion.minsa.gob.pe
  2. Haz clic en “Consultar”
  3. Ingresa tu DNI, fecha de emisión y el código que aparece en pantalla
  4. Accede a tu historial de vacunas

También puedes acudir a cualquier establecimiento de salud, donde revisarán tu registro en sistema.

Además de la vacuna, medidas simples como ventilar los espacios, hidratarse y abrigarse bien ayudan a reducir riesgos frente a enfermedades respiratorias. (Freepik)

