Perú

Rescatan iguana herida en Tacna que habría sido traficada desde la selva como mascota

Un ciudadano encontró al reptil herido y lo trasladó hasta las autoridades del Serfor en Tacna, donde recibió atención veterinaria inmediata y fue ubicado en un ambiente controlado para asegurar su recuperación

Guardar
Iguana verde hallada cerca del
Iguana verde hallada cerca del cementerio de Calana recibe atención inicial del personal especializado. Foto: Agencia Andina

Una iguana verde adulta fue rescatada esta semana en Tacna, tras ser hallada con una lesión visible en la cola cerca del cementerio general del distrito de Calana. El animal, ajeno a la fauna local, habría llegado desde la selva peruana como resultado del tráfico ilegal de animales silvestres, una problemática persistente que sigue perjudicando la biodiversidad en el país.

El hallazgo fue realizado por un ciudadano que transitaba por la zona y observó al reptil desplazarse. El hombre lo puso a salvo y lo llevó hasta la sede del Serfor en Tacna, donde los especialistas realizaron una evaluación inicial y le dieron atención veterinaria inmediata. La intervención oportuna resulta esencial para resguardar a especies fuera de su hábitat natural y en riesgo.

El caso atrajo la atención de las autoridades ambientales, al evidenciar el traslado de animales amazónicos a zonas urbanas o desérticas, para ser mantenidos como mascotas. Esta práctica afecta la salud del animal, pone en peligro el equilibrio ecológico regional y la biodiversidad local.

Ciudadano salva a iguana verde herida de morir en Tacna

El ciudadano actuó de manera responsable, evitando mayores daños en el animal y permitiendo la intervención adecuada, sin riesgo para la fauna ni para las personas. El Serfor destacó la importancia de la participación ciudadana en estos hechos, ya que reportar la presencia de animales silvestres fuera de su hábitat facilita directamente su protección y recuperación.

La iguana verde es una
La iguana verde es una especie protegida que frecuentemente es traficada como mascota exótica. Foto: Agencia Andina

Al no tratarse de una especie originaria de Tacna, se presume que la iguana verde escapó de una vivienda cercana donde era mantenida como mascota. Esta situación ilustra el crecimiento del problema de tráfico ilegal de fauna silvestre, que afecta a especies nativas y exóticas en distintas regiones.

El administrador técnico de la ATFFS Moquegua-Tacna, Javier Balbín Durand, declaró a Agencia Andina: “La presencia de animales fuera de su hábitat natural pone en riesgo su bienestar, el equilibrio ecológico y la biodiversidad del país. Por ello, exhortamos a la ciudadanía a no adquirir ni mantener especies silvestres como mascotas”.

Iguana verde recibe atención veterinaria tras rescate

Según informó Agencia Andina, el ejemplar presentó una lesión superficial en la parte superior de la cola, la cual fue tratada de forma inmediata por el personal de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Moquegua-Tacna. Tras estabilizar al reptil, los especialistas dispusieron su permanencia en un ambiente aislado, con condiciones controladas para asegurar su recuperación.

“El Serfor mantiene su firme compromiso con la conservación de la fauna y el cuidado de animales que aparecen fuera de su hábitat”, explicaron los veterinarios. La iguana permanece bajo observación médica y recuperación controlada, mientras se gestiona su traslado a un centro de rescate especializado, donde recibirá cuidados adicionales hasta reincorporarse a un entorno seguro.

Comercio ilegal de iguanas verdes en zonas urbanas

La iguana verde (Iguana iguana) es nativa de la Amazonía peruana y otras zonas tropicales de Sudamérica. Se trata de un reptil diurno y arborícola, que pasa la mayor parte del tiempo en los árboles y se alimenta de hojas, flores y frutos. Cumple un papel ecológico relevante como dispersora de semillas, lo que contribuye al mantenimiento de la vegetación y al equilibrio de los ecosistemas.

Personal de Serfor monitorea la
Personal de Serfor monitorea la salud del ejemplar mientras se gestiona su traslado a un centro de rescate. Foto: Agencia Andina

A pesar de su función en la naturaleza, la especie sufre el tráfico ilegal debido a su apariencia y temperamento. Numerosas iguanas son capturadas en su hábitat y trasladadas a ciudades donde se venden como mascotas, lo que disminuye sus posibilidades de supervivencia y genera estrés, lesiones o enfermedades.

En el Perú, la iguana verde está protegida por el Estado, según el Decreto Supremo N.º 019-2015-MINAGRI, que regula la lista de fauna silvestre legalmente protegida. La captura, transporte o comercialización sin autorización representa infracciones sancionadas con multas y procesos administrativos de acuerdo con la normativa vigente.

Además, especialistas advierten que la tenencia de estas especies en ambientes urbanos, además de ilegal, puede resultar peligrosa para las personas. Estos reptiles pueden transmitir parásitos y enfermedades si no reciben un manejo adecuado. Por esta razón, la educación ambiental y la denuncia ciudadana son herramientas fundamentales para preservar la biodiversidad.

Balbín Durand recordó que cualquier ciudadano puede reportar casos de tenencia o comercio ilegal a través del aplicativo Alerta Serfor, mediante WhatsApp al 947 588 269 o al teléfono de la ATFFS Tacna (945 140 480). Estas alertas permiten intervenciones rápidas y efectivas de las autoridades, asegurando la protección de los animales y la conservación de la fauna silvestre.

Temas Relacionados

Iguana verde Tráfico ilegal de fauna Serfor Tacnaperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ya se juega el primer set. Las ‘cremas’ quieren su tercer triunfo consecutivo, mientras que las de Puente Piedra buscan su primera victoria. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Deportivo Soan EN

Fiebre alta, vómitos y todos los síntomas del dengue que no debes ignorar, según EsSalud

El doctor Edwin Neciosup, médico epidemiólogo de EsSalud, detalló las tres etapas del dengue y explicó por qué la fase crítica puede poner en riesgo la vida si no se acude a tiempo al hospital

Fiebre alta, vómitos y todos

Sandra Ostos se emociona por la histórica participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Es una locura, la expectativa está a full”

La receptora nacional, de 28 años, promete esforzarse al máximo para ser considerada dentro del sexteto que disputará el histórico certamen en Brasil. “Estoy muy orgullosa de participar”, dijo

Sandra Ostos se emociona por

La Ruta ZIS Perú: evento reconocerá el compromiso ambiental de la industria peruana

Empresas peruanas lideran el cambio hacia una industria más verde y competitiva, en una ruta que consolida al país como referente regional en sostenibilidad

La Ruta ZIS Perú: evento

Ramón García reaparece con un emotivo mensaje tras su lucha contra el cáncer de colon: “De repente mañana no estás”

El reconocido actor peruano reaparece en televisión luego de estar en UCI y enfrentar una dura batalla, generando muestras de apoyo y admiración

Ramón García reaparece con un
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Defensa de Betssy Chávez acordó

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

Magistrados del TC se aumentan el sueldo a más S/ 42 mil gracias a ley del Congreso

George Forsyth será el candidato presidencial de Somos Perú, confirma vocero: ¿Quiénes serán sus vicepresidentes?

ENTRETENIMIENTO

Ramón García reaparece con un

Ramón García reaparece con un emotivo mensaje tras su lucha contra el cáncer de colon: “De repente mañana no estás”

Jean Paul Santa María revive emotivo recuerdo de su vínculo familiar con la “dalina chiquita” Mónica Santa María

Korina Rivadeneira y Mario Hart estallan contra acusaciones de ser ‘malos padres’: “No hemos abandonado a nadie”

Los conductores de LAM destruyen el look de Magaly Medina: “Se viste de niña de 15”

Quién es Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez y madre de su primera hija que ahora enfrenta una demanda del cantante de cumbia

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Soan EN

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sandra Ostos se emociona por la histórica participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Es una locura, la expectativa está a full”

A qué hora juega Boca vs River: Superclásico en La Bombonera por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025

Alianza Universidad descendió de la Liga 1 2025: Juan Pablo II ganó y sentenció al equipo de Roberto Mosquera a falta de dos fechas

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo