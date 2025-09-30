Perú

Más de 800 ejemplares recuperados: Serfor rescata tortugas, iguanas y aves víctimas del tráfico ilegal

La participación ciudadana mediante denuncias se considera clave para salvaguardar el entorno natural. En el periodo de enero a julio, se registraron 112 avisos por parte de la comunidad y se logró atender 96 de ellos, lo que equivale a un 87 % de atención efectiva

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Entre enero y julio se
Entre enero y julio se han contabilizado 825 animales rescatados, destacando tortugas taricayas, iguanas verdes, loros, guacamayos y primates, lo que refleja la magnitud del impacto del comercio ilícito sobre especies demandadas y clave para los ecosistemas peruanos - Créditos: Andina.

Más de 800 ejemplares de fauna silvestre, vivos y muertos fueron rescatados en varios distritos de Lima durante los operativos recientes realizados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Estas acciones, coordinadas junto al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y distintas autoridades, forman parte de una estrategia para limitar la venta y tenencia ilegal de especies protegidas en la capital peruana.

El valor de la biodiversidad en el contexto urbano quedó demostrado al contabilizarse 825 animales recuperados en lo que va del año. Este registro incluye 212 tortugas taricayas (Podocnemis unifilis), 80 iguanas verdes (Iguana iguana), 92 loros y guacamayos de la familia Psittacidae, y 11 primates. La cifra refleja el impacto del comercio ilícito sobre animales altamente demandados y evidencia la presión sobre especies clave para los ecosistemas peruanos.

De acuerdo a la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Lima perteneciente a Serfor, de los ejemplares rescatados, 428 fueron incautados directamente durante acciones conjuntas con la Policía Nacional del Perú (PNP).

La efectividad de la atención
La efectividad de la atención a denuncias ciudadanas muestra un avance en la participación social y la conciencia pública sobre la importancia de preservar la fauna silvestre - Créditos: Andina.

Los 397 restantes correspondieron a situaciones donde ciudadanos reportaron hallazgos fortuitos. Esta combinación de estrategias, que une operativos oficiales y participación comunitaria, favorece una respuesta más eficaz frente al tráfico de especies.

Las denuncias de la población representan una herramienta fundamental para la protección ambiental. Entre enero y julio, se recibieron 112 reportes ciudadanos, de los cuales 96 fueron atendidos, lo que constituye un 87 % de efectividad en respuestas.

La mayoría de estas quejas están asociadas a la posesión no autorizada de animales silvestres como mascotas (86 % del total), mientras que el 10 % corresponde a situaciones de maltrato y el 4 % se vincula al comercio ilegal.

Más de 800 ejemplares de
Más de 800 ejemplares de fauna silvestre, vivos y muertos, fueron recuperados en Lima durante operativos recientes coordinados por Serfor, Midagri y otras autoridades, como parte de una estrategia para frenar la venta y tenencia ilegal de especies protegidas - Créditos: Andina.

Con la finalidad de hacer frente a esta problemática, Serfor impulsa canales directos de denuncia y atención en la provincia. Cualquier persona puede reportar casos de tenencia, venta o maltrato de ejemplares a través de la plataforma ALERTA SERFOR, disponible vía WhatsApp en el número 947 588 269, así como en la página web.

El tráfico de animales silvestres constituye un delito que puede recibir sanciones económicas de hasta 5.000 UIT y sentencias de prisión que oscilan entre 3 y 5 años.

Funciones de Serfor

  • Supervisa y regula el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en el territorio nacional.
  • Establece normas técnicas, lineamientos y procedimientos para la gestión, conservación y aprovechamiento de los bosques y de las especies silvestres.
  • Controla, fiscaliza e interviene en actividades relacionadas con la extracción, comercialización, transporte y tenencia de productos forestales y ejemplares de fauna silvestre.
  • Promueve la restauración ecológica y la reforestación en áreas degradadas, así como la protección de ecosistemas frágiles.
  • Fomenta la investigación científica y la difusión de conocimientos sobre la diversidad biológica y el uso responsable de los recursos naturales.
  • Atiende denuncias sobre actividades ilegales vinculadas al tráfico o maltrato de fauna y flora silvestres.
  • Coordina acciones interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales para combatir delitos ambientales y fortalecer la gestión forestal y de fauna.

Temas Relacionados

SerforMidagricomercio ilegalperu-noticias

Más Noticias

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

El técnico peruano se mantuvo en una postura sarcástica y aseguró que el análisis de la prensa nacional es “simplón” luego de igualar 1-1 con Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

Juan Reynoso confrontó a periodistas

¿Se cancelarán las clases en los colegios públicos y particulares por el paro de transportistas del 2 de octubre? Minedu anunciará medida

En la paralización de agosto, la entidad optó por no suspender las clases presenciales debido a la poca acogida que tuvo la convocatoria

¿Se cancelarán las clases en

Ucayali suma una nueva universidad nacional: estas son las carreras con titulación profesional

Como parte del proceso de transición, el Ministerio de Educación será responsable de nombrar a los integrantes de la Comisión Organizadora que coordinará la adecuación institucional

Ucayali suma una nueva universidad

Paulo Autuori opinó de la controversial indirecta del DT de Cusco FC: “Sus palabras no valen nada, un cero a la izquierda”

El técnico de Sporting Cristal se refirió a las declaraciones de Miguel Rondelli, quien señaló que otros clubes con mayor presupuesto no están peleando por el título de la Liga 1

Paulo Autuori opinó de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal arrancó la jornada con un triunfo frente Ayacucho FC, y se vienen duelos interesantes: Universitario visitará a Alianza Atlético, Alianza Lima hará lo suyo con Atlético Grau y Cusco FC recibirá a Garcilaso. Entérate cómo van las ubicaciones

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Héctor Valer no se arrepiente

Héctor Valer no se arrepiente de sus acciones en Puno, negó haber escupido a periodista y lo denunció por agresión

La MML no gana ni con la Procuraduría Ad Hoc de su lado: Corte de EE. UU ratifica rechazo del discovery

Fiscal de la Nación interino pone en la mira a equipos especiales del Ministerio Público: propuesta genera respaldo y rechazo

Todos los poderes del Estado desaprobados: Congreso llegó a 89% de rechazo ciudadano

INPE anuncia cierre de la Base Naval del Callao y traslado de Vladimiro Montesinos, Polay Campos y “Artemio” al penal Ancón II

ENTRETENIMIENTO

Ana Siucho toma drástica medida

Ana Siucho toma drástica medida luego que la madre de Edison Flores revelara entre lágrimas que no veía a sus nietas

Gustavo Salcedo rompe su silencio y se disculpa con Christian Rodríguez tras agredirlo: “Estoy dando la cara”

‘Cri Cri’ contó como cambió su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

Esposo de Camucha Negrete recuerda sus últimos momentos con la actriz: “Ella está conmigo”

Maju Mantilla se pronuncia tras la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez: “Rechazo todo acto de violencia”

DEPORTES

Juan Reynoso confrontó a periodistas

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

Paulo Autuori opinó de la controversial indirecta del DT de Cusco FC: “Sus palabras no valen nada, un cero a la izquierda”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

DT de Circolo lanzó polémico comentario sobre salida de Sandra Ostos tras fichar por Alianza Lima: “Tenemos jugadoras que quieren estar en el club”