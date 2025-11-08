Perú

Incendio en Chosica: así quedó la fábrica y almacén de productor químicos tras dantesco siniestro

De acuerdo con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, tres predios resultaron afectados, aunque el incidente no dejó daños a la vida ni a la salud de las personas

Guardar
Incendio en Cajamarquilla: bomberos controlaron
Incendio en Cajamarquilla: bomberos controlaron siniestro en fábrica y siguieron tareas de remoción| FOTO: OEFA

Un incendio de gran magnitud afectó una fábrica y almacén de productos químicos en la avenida La Florida, en el distrito de Lurigancho-Chosica, durante la noche del 7 de noviembre. Según reportó el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), el siniestro requirió la intervención de más de 100 efectivos y 30 unidades especializadas para evitar que las llamas se extendieran a inmuebles colindantes.

La emergencia se prolongó por varias horas y fue finalmente controlada durante la madrugada. El CGBVP informó que, tras la contención del fuego, permanecen seis unidades trabajando en la remoción de escombros debido a la presencia de focos de calor residuales en la zona afectada.

Participaron en las labores de apoyo personal de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Salud (Minsa), Sedapal y Serenazgo, quienes coordinaron acciones para asegurar el perímetro y asistir en tareas de logística. De acuerdo con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, tres predios resultaron afectados, aunque el incidente no dejó daños a la vida ni a la salud de las personas.

Incendio en Cajamarquilla: bomberos controlaron
Incendio en Cajamarquilla: bomberos controlaron siniestro en fábrica y siguieron tareas de remoción| Municipalidad de San Antonio

El CGBVP indicó que la rápida intervención conjunta permitió circunscribir la emergencia y evitar consecuencias mayores en una zona con múltiples instalaciones industriales.

Acciones de instituciones

Diversas instituciones públicas implementaron medidas específicas para apoyar el control del incendio en la empresa de almacenamiento de aceites vegetales residuales en Cajamarquilla, sobre un área superior a 500 metros cuadrados, según informó la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Incendio arrasó fábrica de químicos
Incendio arrasó fábrica de químicos en Lurigancho-Chosica, zona industrial permanece bajo vigilancia|OEFA

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente brindó soporte técnico mediante el despliegue de personal especializado que realizó vuelos con dron para identificar focos activos y zonas de alta temperatura.

El COER de la MML coordinó el envío de cisternas de agua por parte de Sedapal, aseguran el suministro hídrico necesario para el combate del fuego. También se gestionó la llegada de más cisternas a través del sistema de NODOS y se mantuvo contacto operativo con la OEFA para la evaluación ambiental constante y el control de posibles contaminantes.

Incendio en Cajamarquilla: bomberos controlaron
Incendio en Cajamarquilla: bomberos controlaron siniestro en fábrica y siguieron tareas de remoción| FOTO: OEFA

La Dirección de Red de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) permaneció alerta para prestar atención médica inmediata, en caso de que alguna persona resultara afectada durante la emergencia. Por su parte, la Policía Nacional del Perú asumió el control del tránsito y la seguridad en los alrededores del incendio, permitiendo el ingreso de las unidades de emergencia y el resguardo de los predios cercanos.

Canales de ayuda

  • Bomberos: Línea directa para reportes de incendios y emergencias que requieran la intervención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú al 116.
  • Policía Nacional del Perú: 105 es el número para solicitar apoyo policial, reportar situaciones de riesgo, pedir ayuda para evacuación o control del tránsito.
  • Ministerio de Salud (Minsa): 113 es la línea gratuita nacional para pedir asistencia médica de urgencia, orientación y traslado de heridos en una emergencia.
  • Sedapal: 317-8000 (opción 3), canal para reportar cortes de agua o requerir envío de cisternas en zonas afectadas durante emergencias.
  • Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): 0-800-11718 para alertar sobre riesgos ambientales, humo, contaminación o exposición a sustancias tóxicas relacionadas con el incendio.

Temas Relacionados

Chosicaperu-noticiasIncendio

Más Noticias

Franco Velazco lanzó advertencia a la FPF sobre los derechos de TV de Universitario en 2026: “De repente no queremos transmitir nuestros partidos″

El administrador de la ‘U’ confirmó que el contrato con el Consorcio terminará en diciembre y mostró firme postura sobre alinearse a la Federación la próxima temporada

Franco Velazco lanzó advertencia a

¿Qué significa el plan de austeridad del Gobierno de Jerí para reducir el gasto público del Estado?

Decreto de Urgencia Nº 008-2025. José Jerí y su ministra de Economía y Finanzas buscan cumplir la regla fiscal este año. A eso va su plan de austeridad, el cual solo aplicará hasta fines de 2025

¿Qué significa el plan de

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con cerca de mil soles

Una nueva modalidad de engaño afecta a quienes trabajan en taxis para aplicativos. Delincuentes aprovechan la urgencia simulada para obtener dinero a través de transferencias instantáneas

Falso pasajero se hace pasar

Santoral del día: conoce los santos que se celebran el 8 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del día: conoce los

Efemérides del 8 de noviembre: ¿Qué se celebra un día cómo hoy?

Acontecimientos que transformaron el rumbo de la humanidad y que se recuerdan este sábado

Efemérides del 8 de noviembre:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Salvoconducto a Betssy Chávez: ¿Qué

Salvoconducto a Betssy Chávez: ¿Qué es y por qué lo necesita para salir del Perú?

Betssy Chávez podría quedarse indefinidamente en la embajada de México si Perú le niega el salvoconducto, advierte excanciller

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Vicente Alanoca, candidato presidencial de izquierda, prefiere no llamar dictadura al régimen de Nicolás Maduro

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori, porque estaba de vacaciones

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez rechaza que su

Christian Domínguez rechaza que su demanda a Melanie Martínez se haya hecho pública: “Solo teníamos acceso los dos”

Christian Domínguez defiende a sus padres por mensajes que enviaron a su hija y afirma que actuaron “en condición de abuelos”

Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug: “Estamos tratando de solucionar nuestros temas”

Actor Gonzalo Revoredo es acusado de ausencia paterna y económica: “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”

Farruko sorprende con su visita a Cusco: conoció Machu Picchu, subió a la Montaña de Siete Colores y disfrutó de los paisajes peruanos

DEPORTES

Franco Velazco lanzó advertencia a

Franco Velazco lanzó advertencia a la FPF sobre los derechos de TV de Universitario en 2026: “De repente no queremos transmitir nuestros partidos″

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026