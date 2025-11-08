George Forsyth será el candidato presidencial de Somos Perú, confirma vocero: ¿Quiénes serán sus vicepresidentes?

Después de quedar en el octavo lugar, en las elecciones presidenciales del 2021, George Forsyth volverá encabezar la fórmula de Somos Perú. El vocero de la agrupación, Uvaldo Pizarro, indicó a RPP que Johanna Gabriela Lozada Baldwin y Herbe Olave Ugarte, serán sus acompañantes en la primera y segunda vicepresidencia.

La agrupación presentó su propuesta en coordinación con su órgano electoral central y la Oficina Nacional de Procesos Elector (ONPE). “De esta manera, esta plancha presidencial estará continuando con el cronograma electoral planteado por el JNE”, indicó Pizarro.

Perfil de la fórmula presidencial

El exarquero de Alianz Lima, la Selección Peruana y exalcalde George Forsyth Sommer está afiliado a Somos Perú desde 2021. Su incursión política se remonta a 2010, cuando ocupó el cargo de regidor distrital en La Victoria por el PPC-Unidad Nacional. En 2018 buscó la alcaldía del mismo distrito con Somos Perú y logró la victoria, superando los 40 mil votos. Renunció a la alcaldía en 2020 para postular a las elecciones presidenciales de 2021 por Victoria Nacional.

Durante ese proceso, Forsyth obtuvo el octavo lugar en la carrera presidencial con poco más de 814 mil votos, es decir, el 5,65 % de los sufragicios. Luego intentó la alcaldía de Lima, volviendo a Somos Perú, y quedó tercero, detrás de Daniel Urresti.

En la candidatura a la primera vicepresidencia figura Johanna Gabriela Lozada Baldwin, secretaria nacional de Descentralización, Gobiernos Regionales y Locales para el periodo 2025-2029 en el Comité Ejecutivo Nacional de Somos Perú. Según el portal Infogob, su militancia data de 2019 y ha sido candidata a regidora en Víctor Larco Herrera (La Libertad) en 2018, al Congreso en 2020 y 2021, y a la gobernación regional en 2022.

Por su parte, Herbe Olave Ugarte aspira a la segunda vicepresidencia y es afiliado a Somos Perú desde 2021. En los comicios de 2022 fue elegido consejero regional de Cusco, lo que añade al binomio presidencial un componente de representación territorial.

“Es nuestro candidato natural”, había dicho Uvaldo Pizarro sobre George Forsyth en octubre, durante declaraciones a la prensa. En ese sentido, ya había adelantado quién estaría al frente de la fórmula, pero faltaba la confirmación.

El poder de Somos Perú

En los últimos años, Somos Perú ha ganado relevancia en la política peruana. Enn el Congreso, pasó de tener cinco a 10 legisladores, por ejemplo, y a mediados de este año lograron que José Jerí sea elegido del Poder Legislativo, lo que eventualmente lo llevó a la presidencia del país, luego de la vacancia a Dina Boluarte.

El partido ‘somista’ cuenta con seis gobernadores regionales, 28 alcaldías provinciales, 212 regidores y 173 alcaldías distritales, aproximadamente. Esto refleja que su presencia es importante en varias regiones. Fue fundad por el exalcalde de Lima, Alberto Andrade y su presidenta actualmente es Patricia Li Sotelo, exalcaldesa de Punta Negra.

Forsyth tuvo popularidad en su etapa como burgomaestre de La Victoria, por lo que se esperaba que tuviera un gran desempeño durante los comicios presidenciales, pero este no fue el caso.