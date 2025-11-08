Perú

George Forsyth será el candidato presidencial de Somos Perú, confirma vocero: ¿Quiénes serán sus vicepresidentes?

A pesar de quedar octavo en las elecciones generales del 2021, Forsyth volverá intentar ganar la presidencia en los comicios del 2026

Guardar

Después de quedar en el octavo lugar, en las elecciones presidenciales del 2021, George Forsyth volverá encabezar la fórmula de Somos Perú. El vocero de la agrupación, Uvaldo Pizarro, indicó a RPP que Johanna Gabriela Lozada Baldwin y Herbe Olave Ugarte, serán sus acompañantes en la primera y segunda vicepresidencia.

La agrupación presentó su propuesta en coordinación con su órgano electoral central y la Oficina Nacional de Procesos Elector (ONPE). “De esta manera, esta plancha presidencial estará continuando con el cronograma electoral planteado por el JNE”, indicó Pizarro.

George Forsyth votó en un
George Forsyth votó en un colegio de La Victoria.

Perfil de la fórmula presidencial

El exarquero de Alianz Lima, la Selección Peruana y exalcalde George Forsyth Sommer está afiliado a Somos Perú desde 2021. Su incursión política se remonta a 2010, cuando ocupó el cargo de regidor distrital en La Victoria por el PPC-Unidad Nacional. En 2018 buscó la alcaldía del mismo distrito con Somos Perú y logró la victoria, superando los 40 mil votos. Renunció a la alcaldía en 2020 para postular a las elecciones presidenciales de 2021 por Victoria Nacional.

Durante ese proceso, Forsyth obtuvo el octavo lugar en la carrera presidencial con poco más de 814 mil votos, es decir, el 5,65 % de los sufragicios. Luego intentó la alcaldía de Lima, volviendo a Somos Perú, y quedó tercero, detrás de Daniel Urresti.

En la candidatura a la primera vicepresidencia figura Johanna Gabriela Lozada Baldwin, secretaria nacional de Descentralización, Gobiernos Regionales y Locales para el periodo 2025-2029 en el Comité Ejecutivo Nacional de Somos Perú. Según el portal Infogob, su militancia data de 2019 y ha sido candidata a regidora en Víctor Larco Herrera (La Libertad) en 2018, al Congreso en 2020 y 2021, y a la gobernación regional en 2022.

Por su parte, Herbe Olave Ugarte aspira a la segunda vicepresidencia y es afiliado a Somos Perú desde 2021. En los comicios de 2022 fue elegido consejero regional de Cusco, lo que añade al binomio presidencial un componente de representación territorial.

“Es nuestro candidato natural”, había dicho Uvaldo Pizarro sobre George Forsyth en octubre, durante declaraciones a la prensa. En ese sentido, ya había adelantado quién estaría al frente de la fórmula, pero faltaba la confirmación.

George Forsyth, candidato de Somos
George Forsyth, candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima, habla con Infobae.

El poder de Somos Perú

En los últimos años, Somos Perú ha ganado relevancia en la política peruana. Enn el Congreso, pasó de tener cinco a 10 legisladores, por ejemplo, y a mediados de este año lograron que José Jerí sea elegido del Poder Legislativo, lo que eventualmente lo llevó a la presidencia del país, luego de la vacancia a Dina Boluarte.

El partido ‘somista’ cuenta con seis gobernadores regionales, 28 alcaldías provinciales, 212 regidores y 173 alcaldías distritales, aproximadamente. Esto refleja que su presencia es importante en varias regiones. Fue fundad por el exalcalde de Lima, Alberto Andrade y su presidenta actualmente es Patricia Li Sotelo, exalcaldesa de Punta Negra.

Forsyth tuvo popularidad en su etapa como burgomaestre de La Victoria, por lo que se esperaba que tuviera un gran desempeño durante los comicios presidenciales, pero este no fue el caso.

Temas Relacionados

George ForsythSomos PerúElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Exministro de Energía y Minas advierte intereses políticos tras intento de ampliar el REINFO: “Están buscando votos”

Jorge Montero cuestionó la iniciativa de algunos parlamentarios que plantea una nueva ampliación del REINFO hasta el 2027

Exministro de Energía y Minas

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

La cantante se refirió a la denuncia del cumbiambero contra la mamá de su hija mayor y pidió que piense primero en la adolescente.

Pamela Franco se pronuncia tras

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Inna Moll grabó un trend viral durante la concentración del certamen en Tailandia, pero el contenido desató una ola de críticas que podría afectar su desempeño.

Otro escándalo en ‘Miss Universo

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

El director de Miss Universo Tailandia ofreció disculpas públicas y explicó su versión del altercado con Fátima Bosch, luego del polémico conflicto que sacudió el certamen internacional.

Mr. Nawat pide disculpas y

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘cremas’ saldrán a defender su invicto ante las de Puente Piedra en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias de este gran enfrentamiento

Universitario vs Deportivo Soan EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro de Energía y Minas

Exministro de Energía y Minas advierte intereses políticos tras intento de ampliar el REINFO: “Están buscando votos”

Canciller Hugo de Zela participará en la cumbre Celac–UE, en Colombia, en reemplazo del presidente de Perú

Salvador del Solar no habría cerrado el Congreso y Martín Vizcarra lo sabía: “Yo me hubiera comportado de otra manera”

José Jerí promete intensificar lucha contra la delincuencia: “Esta guerra la vamos a ganar todos juntos”

Abogado de Betssy Chávez defiende asilo y acusa a Perú de “dar la espalda al derecho internacional”

ENTRETENIMIENTO

Quién es Melanie Martínez, la

Quién es Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez y madre de su primera hija que ahora enfrenta una demanda del cantante de cumbia

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Soan EN

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario confirmó fecha para la Noche Crema 2026: ¿qué pasará con la Noche Blanquiazul de Alianza Lima?