Somos Perú apuesta por George Forsyth como candidato a las Elecciones 2026: ¿quiénes lo acompañan en su lista?

George Forsyth, candidato de Somos Perú a la las Elecciones 2026, según informó Uvaldo Pizarro, vocero del partido. (Infobae Perú)

Somos Perú hizo oficial la postulación de George Forsyth como su candidato presidencial para las elecciones generales de 2026, colocando nuevamente en el centro de la política nacional a una figura que ya ha tenido protagonismo en otros comicios.

Según confirmaron fuentes vinculadas a Somos Perú a Infobae Perú, “en las próximas horas” el partido anunciará públicamente, por medio de su vocero, los nombres de quienes acompañarán a Forsyth en la fórmula presidencial. Solo hasta mañana 31 de octubre se pueden inscribir a los candidatos que que competirán en las elecciones primarias.

Esta definición cierra una etapa de especulación interna y alinea la estrategia de los partidos hacia una campaña en la que se volverán a ver algunos otros rostros como Keiko Fujimori y César Acuña. El propio Forsyth ya no es una cara nueva.

El proceso de selección

Uvaldo Pizarro, vocero de Somos Perú, explicó los motivos detrás de la designación de George Forsyth. El dirigente resaltó que el cumplimiento de los plazos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resultó decisivo en la consolidación del perfil del exalcalde de La Victoria como candidato.

“Nuestro candidato es George Forsyth“, indicó Pizarro, quien detalló que tanto Werner Salcedo, gobernador del Cusco, como Jorge Pérez, gobernador de Lambayeque, quedaron fuera debido a que no renunciaron a sus cargos antes del hito fijado por el cronograma electoral.

Así, el círculo interno del partido del corazón descartó a ambos funcionarios regionales por no cumplir con un requisito obligatorio para poder postular, dejando vía libre a Forsyth, quien en la pasada elección presidencial con Victoria Nacional que no llegó a pasar la valla electoral.

George Forsyth se mantiene tercero en las encuestas.

La conversación con Forsyth y su disposición para asumir un nuevo reto político al interior de Somos Perú fue confirmada por Pizarro, quien subrayó que el expostulante cumple el requisito fundamental de afiliación partidaria, condición indispensable para ser elegido candidato.

En una reciente publicación en Facebook, Patricia Li, presidenta de Somos Perú, compartió una foto junto al exalcalde, en la que se observa a ambos formando con las manos el símbolo del corazón. “Con mi somista George Forsyth Sommer. Juntos somos fuertes. Un solo corazón”, escribió.

Regreso esperado

El nombre de George Forsyth vuelve a asociarse indisolublemente a Somos Perú tras un recorrido que incluyó otros episodios políticos. Forsyth ganó notoriedad en 2018 al alcanzar la alcaldía de La Victoria representando a la organización, pero su carrera experimentó un giro brusco en 2020, cuando renunció a ese cargo y al partido para postularse a la presidencia bajo la agrupación Victoria Nacional.

George Forsyth votó en un colegio de La Victoria.

Esa experiencia terminó con la disolución de su nuevo partido tras no superar la valla electoral en 2021, donde Forsyth se ubicó en el octavo puesto.

El proceso de definición interna en Somos Perú no solo involucra el cumplimiento de requisitos formales, sino que responde a una lógica de optimización y racionalización de recursos políticos. Así lo expuso Uvaldo Pizarro, quien mencionó que “los cálculos son personales”, aludiendo a las decisiones de Jorge Pérez y Werner Salcedo respecto a sus cargos.

Ambos gobernadores participaron el mes pasado en el congreso nacional del partido, donde expusieron ante la militancia, aunque solo la renuncia oportuna habría permitido que alguno competiera finalmente por la candidatura presidencial. La ausencia de tal decisión terminó consolidando la oferta de Forsyth.

El papa León XIV recibió la camiseta de Alianza Lima de manos de George Forsyth. - Crédito: Instagram

Desde la perspectiva contable y corporativa, la decisión de apostar nuevamente por Forsyth permite a Somos Perú capitalizar un alto grado de reconocimiento público, lo que reduce los recursos necesarios para posicionar a un nombre no nuevo, pero que ha estado alejado durante los últimos meses de la política.

No obstante, la experiencia previa en Victoria Nacional representa un riesgo que el partido deberá gestionar con una propuesta diferenciada y concreta que responda a las expectativas del electorado, advierten ya algunos expertos.

Agregan que la confirmación anticipada de George Forsyth como candidato ofrece al electorado una temprana referencia sobre el rumbo que tomará la agrupación en la próxima contienda.

“Es nuestro candidato natural”, insistió Pizarro durante sus declaraciones a la prensa, reflejando la apuesta por la familiaridad y la coherencia tras los movimientos internos.

Mientras se espera el anuncio de los nombres que completarán la fórmula, el proceso vivido por Somos Perú marca otro capítulo en la organización de la carrera presidencial, en la que la anticipación y la estrategia interna configurarán el escenario electoral en los próximos meses.