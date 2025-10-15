Perú

George Forsyth volverá a postular a la presidencia en 2026 con el partido de José Jerí, confirma vocero

El vocero Uvaldo Pizarro ratificó que el exfutbolista será candidato presidencial de Somos Perú para los próximos comicios, luego de que no se materializaran las renuncias de otros posibles aspirantes de Somos Perú

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: RPP

El exalcalde de La Victoria y excandidato presidencial George Forsyth volverá a postular a la presidencia en las elecciones de 2026, esta vez bajo la bandera del partido Somos Perú, confirmó este martes el portavoz de dicha agrupación política, Uvaldo Pizarro.

En diálogo con RPP, el vocero aclaró que inicialmente el partido al que pertenece el actual presidente interino, José Jerí, contemplaba tres figuras: el gobernador de Cusco, Werner Salcedo; el de Lambayeque, Jorge Pérez; y Forsyth.

“(Los gobernadores) no han renunciado. Hasta el día de ayer tenían para renunciar de acuerdo al hito del cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No lo han hecho. Consecuentemente, nuestro candidato es George Forsyth”, aseguró.

Explicó que el exfutbolista está afiliado a Somos Perú, requisito indispensable para la inscripción electoral, y precisó que “no hay invitación para los candidatos presidenciales, ni para los presidentes, ni vicepresidentes”.

Forsyth formó parte de Somos
Forsyth formó parte de Somos Perú durante su gestión municipal y regresa tras su paso fallido por las presidenciales de 2021 con Victoria Nacional

Forsyth estuvo vinculado al partido durante su gestión como alcalde de La Victoria, pero después decidió alejarse para postular en las presidenciales de 2021 con Victoria Nacional, agrupación que desapareció tras no superar la valla electoral. “Y ahora vuelve a Somos Perú”, confirmó Pizarro.

También mencionó que durante el congreso nacional realizado el mes pasado, los tres aspirantes tuvieron la oportunidad de dirigirse a la militancia. Agregó que con Jerí, Somos Perú busca demostrar confianza en la ciudadanía.

“Creo que este gobierno de transición y porque está un somista en la Presidencia, ténganlo por seguro de que va a hacer las cosas bien, va a demostrar que en Somos Perú sí hay gente capaz”, concluyó.

Con este panorama, el hijo del diplomático y exlegislador Harold Forsyth volverá a enfrentarse en las urnas con el exgobernador de La Libertad, César Acuña, y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quienes dimitieron a sus cargos el último lunes.

En 2021, el exfutbolista manifestó estar “harto” de la vieja política y se presentó como representante de una “nueva generación” dispuesta a combatir la corrupción enquistada y devolver la estabilidad al país tras años convulsos.

En la contienda de 2026,
En la contienda de 2026, Forsyth competirá nuevamente con figuras como César Acuña y Rafael López Aliaga

Además, confió en que los comicios permitieran retirar del Congreso a la “antigua casta política”, a la que responsabilizó por el “clima de conflicto” instaurado en Perú, aunque finalmente no tuvo éxito.

Polémica

Durante esa campaña, además, el exportero de Alianza Lima y del equipo nacional afrontó una polémica relacionada con su origen. Rechazó poseer raíces chilenas o venezolanas, aunque su nacimiento ocurrió en Caracas y su madre es oriunda de Chile.

Explicó que su identidad es completamente peruana, pues llegó al mundo en territorio venezolano por cuestiones laborales de su padre, quien era diplomático, y fue registrado en el consulado peruano. También mencionó que cuenta con ciudadanía alemana por parte materna, pero insistió en que jamás obtuvo la chilena.

Temas Relacionados

George Forsythperu-politicaElecciones 2026Somos PerúJosé JeríJurado Nacional de EleccionesJNE

Más Noticias

Qué se celebra el 15 de octubre en el Perú: una fecha que revela los hitos de la modernidad y la identidad nacional

Acontecimientos diversos ocurridos en esta fecha ilustran la evolución cultural, industrial y urbana del país, mostrando cómo la memoria colectiva se construye a partir de gestos, innovaciones y figuras emblemáticas

Qué se celebra el 15

San Juan de Lurigancho: tres censistas encañonados y asaltados frente a vecinos y cámaras

Un violento asalto en plena labor del Censos Nacionales 2025 aviva el debate sobre la seguridad ciudadana en el distrito más poblado

San Juan de Lurigancho: tres

Elmer Schialer feliz con nuevo gabinete ministerial de José Jerí: “Será un gobierno espectacular, lo mejor que ha podido escogerse”

Excanciller participó de la designación de los sucesores al equipo que integró durante la gestión de Dina Boluarte, quien fue vacada por el Congreso el pasado 10 de octubre

Elmer Schialer feliz con nuevo

Senamhi advierte que fenómeno meteorológico impactará la costa peruana desde este miércoles 15 de octubre

El organismo advierte sobre incremento de la velocidad del viento, con posibles levantamientos de polvo y reducción de visibilidad en regiones como Lima, Ica, Piura y otras zonas costeras

Senamhi advierte que fenómeno meteorológico

Perfil de Sandra Gutiérrez, la “guerrera somista” con sentencias que asume el Ministerio de la Mujer en pleno rechazo feminista a José Jerí

La nueva titular del MIMP inicia su gestión en medio de una mancha sobre el presidente interino, junto con un preocupante aumento de feminicidios y violencia sexual en el país

Perfil de Sandra Gutiérrez, la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elmer Schialer feliz con nuevo

Elmer Schialer feliz con nuevo gabinete ministerial de José Jerí: “Será un gobierno espectacular, lo mejor que ha podido escogerse”

Perfil de Sandra Gutiérrez, la “guerrera somista” con sentencias que asume el Ministerio de la Mujer en pleno rechazo feminista a José Jerí

Fernando Rospigliosi renunciará a la presidencia del Congreso: Fuerza Popular decidió retirarse de la Mesa Directiva

Solo cuatro mujeres integran el gabinete de José Jerí, manchado por una denuncia de violación archivada

Perfil y hoja de vida de Aldo Prieto Barrera, nuevo titular del MTC y mano derecha de Gustavo Adrianzén

ENTRETENIMIENTO

Candelaria Tinelli desmiente rumores de

Candelaria Tinelli desmiente rumores de conflicto con Milett Figueroa: “Todo bien, muy felices y la verdad que nunca hubo nada”

Jean Paul Gabuteau es captado ingresando a un hotel por la noche y saliendo de madrugada sin su esposa Silvia Cornejo

‘Floricienta’ regresa al Perú: fecha, lugar y venta de entradas para ver a Flor Bertotti

Ibai Llanos ya no viene a Perú: Este es el país de Latinoamérica que eligió y peruanos lamentan

Fiorella Chirichigno, expareja de Paolo Guerrero, anunció el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja alemana

DEPORTES

Mapi Rodríguez comparó a Francisco

Mapi Rodríguez comparó a Francisco Hervás con César Arrese y apuntó: “Me está dando mucha confianza, no como el otro DT”

‘Big 3’ peruano dirá presente en el Challenger de Lima: Buse y Bueno competirán en el cuadro principal; Varillas desde la ‘qualy’

Jesús Castillo se perfila para suplir a Pedro Aquino como ancla de Alianza Lima en duelo ante Sport Boys por Torneo Clausura 2025

Dónde ver Ecuador vs México HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

¿Jorge Sampaoli puede ser opción para dirigir a la selección peruana? La inesperada revelación sobre el DT argentino