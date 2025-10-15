George Forsyth volverá a postular a la presidencia en 2026 con el partido de José Jerí, confirma vocero

Fuente: RPP

El exalcalde de La Victoria y excandidato presidencial George Forsyth volverá a postular a la presidencia en las elecciones de 2026, esta vez bajo la bandera del partido Somos Perú, confirmó este martes el portavoz de dicha agrupación política, Uvaldo Pizarro.

En diálogo con RPP, el vocero aclaró que inicialmente el partido al que pertenece el actual presidente interino, José Jerí, contemplaba tres figuras: el gobernador de Cusco, Werner Salcedo; el de Lambayeque, Jorge Pérez; y Forsyth.

“(Los gobernadores) no han renunciado. Hasta el día de ayer tenían para renunciar de acuerdo al hito del cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No lo han hecho. Consecuentemente, nuestro candidato es George Forsyth”, aseguró.

Explicó que el exfutbolista está afiliado a Somos Perú, requisito indispensable para la inscripción electoral, y precisó que “no hay invitación para los candidatos presidenciales, ni para los presidentes, ni vicepresidentes”.

Forsyth formó parte de Somos Perú durante su gestión municipal y regresa tras su paso fallido por las presidenciales de 2021 con Victoria Nacional

Forsyth estuvo vinculado al partido durante su gestión como alcalde de La Victoria, pero después decidió alejarse para postular en las presidenciales de 2021 con Victoria Nacional, agrupación que desapareció tras no superar la valla electoral. “Y ahora vuelve a Somos Perú”, confirmó Pizarro.

También mencionó que durante el congreso nacional realizado el mes pasado, los tres aspirantes tuvieron la oportunidad de dirigirse a la militancia. Agregó que con Jerí, Somos Perú busca demostrar confianza en la ciudadanía.

“Creo que este gobierno de transición y porque está un somista en la Presidencia, ténganlo por seguro de que va a hacer las cosas bien, va a demostrar que en Somos Perú sí hay gente capaz”, concluyó.

Con este panorama, el hijo del diplomático y exlegislador Harold Forsyth volverá a enfrentarse en las urnas con el exgobernador de La Libertad, César Acuña, y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quienes dimitieron a sus cargos el último lunes.

En 2021, el exfutbolista manifestó estar “harto” de la vieja política y se presentó como representante de una “nueva generación” dispuesta a combatir la corrupción enquistada y devolver la estabilidad al país tras años convulsos.

En la contienda de 2026, Forsyth competirá nuevamente con figuras como César Acuña y Rafael López Aliaga

Además, confió en que los comicios permitieran retirar del Congreso a la “antigua casta política”, a la que responsabilizó por el “clima de conflicto” instaurado en Perú, aunque finalmente no tuvo éxito.

Polémica

Durante esa campaña, además, el exportero de Alianza Lima y del equipo nacional afrontó una polémica relacionada con su origen. Rechazó poseer raíces chilenas o venezolanas, aunque su nacimiento ocurrió en Caracas y su madre es oriunda de Chile.

Explicó que su identidad es completamente peruana, pues llegó al mundo en territorio venezolano por cuestiones laborales de su padre, quien era diplomático, y fue registrado en el consulado peruano. También mencionó que cuenta con ciudadanía alemana por parte materna, pero insistió en que jamás obtuvo la chilena.