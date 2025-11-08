Perú

Cadetes patrullarán las calles durante estado de emergencia: Esta será la labor de los estudiantes de la PNP y FF. AA en los operativos

La disposición publicada en el Diario El Peruano prevé que cadetes de último año de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas realicen apoyo administrativo y operativos en zonas críticas, bajo estricta supervisión, como parte de una nueva estrategia coordinada contra el crimen en Lima y Callao

El gobierno del presidente José Jerí anunció la incorporación de cadetes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en tareas de soporte y presencia disuasiva mientras esté vigente el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, prevé destinar a los alumnos de último año de escuelas policiales y militares a labores administrativas, operativas y de entrenamiento bajo estricta supervisión institucional.

Según lo publicado por El Peruano, la normativa dispone que los cadetes apoyen en las comisarías, bajo la supervisión de sus superiores, y participen en actividades operativas que contribuyan a la estrategia contra el crimen organizado y la inseguridad.

La inclusión de estas fuerzas en formación representa un esfuerzo por fortalecer la respuesta oficial ante delitos como extorsión y trata de personas, fenómenos que preocupan a autoridades y ciudadanos.

La acción forma parte de un paquete de medidas complementarias que aborda el estado de emergencia declarado el 21 de octubre, incorporando estrategias que extienden la capacidad operativa y logística de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las zonas de mayor conflicto.

El Peruano detalló que los cadetes de las escuelas de Oficiales y Sub Oficiales de la PNP, junto con los alumnos de formación militar, no solo prestarán apoyo administrativo, sino también actuarán en las marchas de campaña e instrucción dentro de zonas previamente determinadas.

Estas actividades tendrán fines de entrenamiento, reforzarán la presencia estatal en áreas de alto riesgo y respaldarán las acciones cívico-militares, siempre bajo la coordinación directa de comandantes y el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO).

Los procedimientos son definidos bajo estrictas medidas de seguridad. Queda establecido que toda acción ejecutada por estos estudiantes debe coordinarse con las autoridades locales y el propio CCO, apuntando a evitar incidentes que comprometan a la población civil o la integridad de los propios cadetes.

Nueva estructura de mando y datos para combatir el crimen

La norma también introduce una estructura de comando y control inédita. El CCO, según informó El Peruano, estará encabezado por el Comandante General de la Policía Nacional del Perú e integrará a figuras clave como el Jefe de Estado Mayor Conjunto, el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia y representantes de los ministerios y gobiernos locales.

Entre las novedades, destaca que el CCO tendrá a su cargo la implementación de una plataforma digital del sistema unificado de datos sobre criminalidad y operaciones, una herramienta orientada a la interoperabilidad entre policías, militares y autoridades civiles. Esta plataforma busca mejorar el diagnóstico y la planificación de las respuestas ante delitos complejos y emergentes.

Cuatro comités reforzarán el trabajo del comando y ayudarán a evitar la duplicidad de funciones. El Comité de Coordinación Distrital (CCD) centrará su intervención en zonas críticas, mientras que el Comité de Inteligencia recopilará y analizará información sensible. Al mismo tiempo, un Comité de Fiscalización ejecutará controles sobre mercados ilegales y otras actividades ilícitas. Por su parte, el Comité de Comunicación Estratégica supervisará la difusión de información oficial y campañas preventivas.

