Sicario entra a la oficina para matar a empresario, pero el arma se traba y la víctima queda ilesa

A bordo de una motocicleta, el sicario y su cómplice llegaron al negocio en La Libertad para acabar con la vida del empresario frente a los trabajadores; sin embargo, el ataque falló y escaparon rápidamente

Empresario salva su vida gracias a que arma de sicario se trabó en La Libertad. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

Un empresario de la provincia de Pacasmayo, en La Libertad, enfrentó un intento de asesinato frente a su negocio, ubicado en la localidad de Ciudad de Dios, distrito de Guadalupe. El ataque se produjo alrededor de las 7:20, mientras realizaba tareas habituales en su oficina. El arma del sicario se trabó, lo que impidió que la víctima sufriera daños.

Dos sujetos en motocicleta llegaron al exterior del local, dedicado al servicio de pesaje de camiones. Uno descendió con una pistola y avanzó directamente hacia la oficina del empresario. La situación desencadenó confusión y pánico entre los trabajadores presentes, quienes reconocieron el peligro y huyeron del lugar; en su escape, algunos tropezaron.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia, desde la llegada del sicario, su intento de disparo, hasta la huida de ambos delincuentes. Miembros de la Policía Nacional arribaron minutos después para iniciar las investigaciones y asegurar la zona.

Empresario quedó a salvo tras intento de asesinato

Imágenes de 24 Horas de Panamericana Televisión mostraron que la motocicleta se detuvo abruptamente frente al negocio, y uno de los ocupantes descendió con rapidez, empuñando su pistola. Avanzó decidido hacia la oficina principal, donde el empresario trabajaba frente a su computadora, sin percibir el inminente peligro.

En el momento en que vio al hombre armado, levantó las manos en señal de rendición. Los empleados presenciaron la escena con horror y, en segundos, corrieron hacia la salida, abandonando objetos y documentos con desesperación. La tensión se reflejó en la precipitada huida de uno de ellos, quien cayó al intentar escapar.

Los delincuentes huyeron rápidamente en la motocicleta que los esperaba frente al negocio, tras no lograr concretar el ataque armado.

El agresor apuntó al empresario e intentó disparar, pero el arma presentó una falla mecánica. Al darse cuenta de que no podía ejecutar el ataque, retrocedió rápidamente y salió de la oficina. Corrió hacia la motocicleta, donde su cómplice lo aguardaba, y ambos se alejaron a toda velocidad, dejando tras de sí un ambiente de silencio y desconcierto.

Las cámaras grabaron cada detalle: la entrada del agresor, la reacción del empresario y la fuga de los delincuentes. La Policía Nacional acudió poco después, asegurando el lugar y recogiendo evidencia. Los peritos inspeccionaron la oficina y las puertas en busca de huellas para obtener indicios sobre los atacantes y su paradero. Vecinos alertados por los gritos se aproximaron, asegurando que el ataque fue un acto planificado que estuvo cerca de convertirse en tragedia.

Las autoridades sospechan de ajuste de cuentas o extorsión

Según la PNP y fuentes de investigación consultadas por Trome, el ataque estaría relacionado con un intento de extorsión o un ajuste de cuentas, delitos recurrentes en la región de La Libertad. La identidad del empresario permanece reservada; él es dueño de una empresa dedicada a la fabricación de balanzas para vehículos y actualmente cuenta con protección policial.

Momento en que el sicario armado ingresó a la oficina del empresario en Ciudad de Dios, Guadalupe, antes de que su arma se trabara y fallara el atentado.

“El tipo de crímenes que se da cuando los delincuentes no logran cobrar extorsiones es frecuente en la zona. Felizmente, el arma se trabó y no hubo una tragedia”, afirmó una fuente de la investigación a Trome. Este caso se suma al aumento de robos, atentados armados y extorsiones reportados en los recientes meses en Guadalupe y áreas cercanas.

Vecinos y comerciantes manifestaron su preocupación por la creciente inseguridad y exigieron mayor presencia policial y patrullaje en las calles. La División de Investigación Criminal continúa tras los responsables, mientras la comunidad permanece alerta después del atentado frustrado.

