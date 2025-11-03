Perú

Tragedia en el río Marañón: tres fallecidos y dos desaparecidos tras caída de camioneta en La Libertad

El accidente ocurrió en una zona de difícil acceso del distrito de Cochorco. Las brigadas mantienen la búsqueda pese al caudal elevado

Guardar
La camioneta cayó al río
La camioneta cayó al río Marañón la madrugada del 31 de octubre, con cinco ocupantes y una carga de pollos. (Composición: Infobae)

En el anexo de Chagualito, un punto remoto del distrito de Cochorco, el ambiente permanece en tensión desde la madrugada del 31 de octubre. La caída de una camioneta al río Marañón alteró la rutina de las familias que viven cerca del cauce y abrió un proceso de búsqueda que no se detiene. El paso de los días no disminuye la preocupación de los habitantes ni de los equipos de rescate que se desplazan por la zona.

Los primeros reportes oficiales describen un escenario complejo, marcado por la fuerza del río y por la dificultad para acceder al área donde quedó el vehículo. Las autoridades locales resaltan que el terreno impone límites y que cada tramo recorrido representa un desafío adicional. A pesar de ello, las brigadas permanecen en el lugar desde las primeras horas posteriores al accidente.

En medio de estas labores, se confirmó la recuperación de tres víctimas mortales. Las familias recibieron la información entre el dolor y la incertidumbre, ya que dos personas todavía no han sido ubicadas. Las voces de los parientes reflejan un pedido común: que el despliegue no disminuya y que se empleen todos los recursos disponibles para ampliar el radio de búsqueda.

Mientras las horas avanzan, los equipos que participan en la zona buscan alternativas para superar los efectos del caudal elevado, originado por las lluvias recientes en varias provincias de la región. Esa condición, según las autoridades, complica cada maniobra cerca del río Marañón y obliga a ajustar constantemente la estrategia.

Operativo prolongado en el río Marañón

Tragedia en el río Marañón:
Tragedia en el río Marañón: tres fallecidos y dos desaparecidos tras caída de camioneta en La Libertad

Las labores de búsqueda continuaron este domingo en el anexo de Chagualito, donde la camioneta con cinco ocupantes cayó al río. Hasta el momento se recuperaron tres víctimas mortales, identificadas con las iniciales Y.A.R. (19, femenina), K.N.P.G. (27, masculino) y D.J.P.G. (22, masculino). Dos personas aún permanecen desaparecidas.

Brigadas de rescate de la Policía Nacional del Perú se mantienen en el área. La institución señaló que los esfuerzos se orientan a ubicar a los dos pasajeros que no fueron encontrados tras el accidente del 31 de octubre. El vehículo cayó por un abismo hasta llegar a las aguas del Marañón, lo que generó una corriente intensa alrededor del punto de impacto.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad informó que el cuerpo de la joven de 19 años, quien ocupaba el asiento del copiloto, fue entregado a sus familiares. En otro reporte se comunicó que el cadáver del ciudadano de iniciales K.N.P.G. fue llevado a la morgue de Huamachuco.

La tarde de este domingo 2 de noviembre, la Policía de rescate confirmó la ubicación del cuerpo de D.J.P.G., de 22 años, en el sector Shicún. Con él, suman tres las personas encontradas desde el inicio del operativo.

Participación de diversas entidades en el área del siniestro

El terreno accidentado y la
El terreno accidentado y la fuerza del caudal dificultan las labores de rescate. (Andina)

Personal de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad llegó al lugar para reforzar las acciones que realiza la Comisaría de Chagual y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales. Las instituciones coordinan cada desplazamiento en la ribera y evalúan nuevas rutas para avanzar en áreas donde el acceso resulta limitado.

El COER de La Libertad informó que el accidente ocurrió a las 07:15 del 31 de octubre. La camioneta roja, una 4x4 identificada con la frase “Dios es amor”, llevaba cinco ocupantes y una carga de pollos cuando se precipitó por un abismo hasta llegar al Marañón. El impacto contra el agua generó un desplazamiento inmediato del vehículo, lo que dificultó las primeras acciones de rescate.

Efectivos de la Comisaría Rural Chagual y del equipo de operaciones especiales desplegaron un operativo desde las primeras horas. En sus reportes más recientes, la Policía Nacional confirmó el uso de drones para ampliar la búsqueda, debido al aumento del caudal causado por las lluvias en las provincias de Pataz, Bolívar y Sánchez Carrión.

Temas Relacionados

La Libertadrío Marañónaccidenteperu-noticias

Más Noticias

Rafael López Aliaga a una mujer que le pidió ayuda para niños con autismo: “Por la salvajada de Vizcarra, ha crecido mucho”

El exalcalde de Lima atribuyó a la pandemia y a las medidas de confinamiento el aumento de casos de autismo, tras recibir un pedido de apoyo para niños con TEA

Rafael López Aliaga a una

Drones lanzan miles de semillas para reforestar la Amazonía: así funciona la tecnología que restaurará más de 2.000 hectáreas

El innovador sistema ecológico utiliza cápsulas biodegradables con sensores de humedad que permiten asegurar la germinación incluso en suelos erosionados por la minería y los incendios

Drones lanzan miles de semillas

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada

La lucha por la permanencia y los cupos internacionales entra en su etapa más intensa. Revisa cómo va tu equipo en la clasificación del campeonato local

Tabla de posiciones de la

Detención y cambios en la tenencia: las sanciones que se plantean para padres o tutores que impidan régimen de visitas

La parlamentaria Rosangella Barbarán propuso endurecer las consecuencias para quienes dificulten el contacto entre menores y sus padres separados

Detención y cambios en la

Día Mundial del Sándwich: historia, curiosidades y secretos del plato más universal

Cada 3 de noviembre el mundo rinde homenaje al sándwich, un clásico que traspasó fronteras y se reinventó en miles de versiones. Su origen se remonta al siglo XVIII y hoy es sinónimo de creatividad, cultura y sabor global

Día Mundial del Sándwich: historia,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga a una

Rafael López Aliaga a una mujer que le pidió ayuda para niños con autismo: “Por la salvajada de Vizcarra, ha crecido mucho”

Red de ollas comunes de Lima denuncia que José Jerí solo convocó a aliadas de Rafael López Aliaga en acto oficial

Rosangella Barbarán molesta tras críticas por estar en la playa en Semana de Representación: “¿Por qué pretenden satanizar todo?”

Rafael López Aliaga llama “vaga” a Keiko Fujimori: “¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar insultando”

¿Quién controla a José Jerí? Así opera el círculo íntimo que construye la imagen de “mano dura” del presidente interino

ENTRETENIMIENTO

Películas para ver esta noche

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

La contundente respuesta de Josimar ante los rumores de paternidad: “No tengo que asumir nada que no me corresponde”

Laura Spoya confirma que los Good Time fueron convocados por otro canal de streaming tras su salida de TodoGood

El Valor de la Verdad EN VIVO: Leslie Moscoso revelará todo el drama que vivió con su exesposo

Karla Bacigalupo revela que concursó en Miss Perú en honor a su abuela: “Debe estar orgullosa en el cielo”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 2 de la primera fase

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario vs Atenea 3-0: resumen del triunfo de las ‘pumas’ por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

César Vallejo sueña con volver a Liga 1: fechas de los partidos ante Deportivo Moquegua por el repechaje de ascenso