Sicario del Tren de Aragua volverá al Perú: Estado peruano pedirá su extradición desde España por asesinato

El Gobierno peruano solicitó la extradición de Luis José Rodríguez Rodríguez, alias ‘Mamera’, considerado líder de una facción del Tren de Aragua conocida como ‘Los Gallegos’, tras su reciente captura en España.

La resolución, refrendada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, autoriza el pedido para que el criminal extranjero sea entregado por las autoridades españolas y llegue al Perú próximamente para enfrentar un proceso judicial.

Según la resolución oficial publicada en El Peruano, alias ‘Mamera’ es acusado de ser autor del delito de homicidio calificado, por el asesinato de Isaac Hilario Huamanyalli, hecho que las autoridades atribuyen a una violenta disputa por el control de la prostitución en la capital.

Fue detenido sin oponer resistencia tras años prófugo. Perú lo acusa de asesinar a un rival por el control del mercado sexual. Composición: Policía Nacional España/ Infobae Perú

Captura y situación actual de ‘Mamera’ en España

El criminal venezolano fue capturado en junio del 2025 en el distrito madrileño de Vicálvaro, donde residía junto a su pareja desde el año 2023. La operación involucró la cooperación entre la Policía Nacional de España, organismos internacionales y la Dirección de Investigación Criminal de Perú, que lograron su detención sin que el imputado opusiera resistencia.

Aunque en un primer momento negó su identidad, las autoridades luego confirmaron que se trataba del prófugo, que utilizaba su nombre real en Madrid y que hizo más complicada su ubicación. Luego su arresto, fue trasladado a prisión provisional y quedó bajo custodia de la Audiencia Nacional de España, encargada de evaluar el pedido de extradición.

El proceso de extradición continúa, con ‘Mamera’ bajo estricta vigilancia. La notificación roja de Interpol fue crucial para activar la alerta internacional y coordinar la captura. Al momento de ser detenido, Rodríguez Rodríguez no portaba armas ni documentos falsos, y la cooperación policial fue fundamental para identificar sus movimientos tras años de fuga.

Luis Rodríguez fue detenido, en febrero de 2020, en un búnker de Punta Negra con más de 120 extranjeros. Misteriosamente, fue dejado en libertad. | Foto: Policía Nacional

Antecedentes criminales y hechos imputados

Los antecedentes de ‘Mamera’ lo vinculan directamente con el Tren de Aragua, organización delictiva originaria de Venezuela considerada una de las más peligrosas de América Latina. Rodríguez Rodríguez es señalado como cabecilla de la facción ‘Los Gallegos’, brazo operativo de la organización en Perú que se hizo con el control del negocio de la prostitución en el distrito de Lince.

Se le atribuye participación en el asesinato de un miembro de banda rival en un local de comida rápida de Lima, perpetrado en enero de 2020, dentro de una guerra entre mafias por el dominio del mercado sexual. Las investigaciones señalan que el ataque incluyó la intervención de al menos otras dos personas. Luego de su primera detención en Perú, “Mamera” aprovechó su libertad condicional y huyó del país.

Contexto del Tren de Aragua y su impacto en Perú

El Tren de Aragua ha ejercido influencia en Perú a través de delitos como trata de personas, extorsión, sicariato y control territorial de mercados ilícitos, especialmente en áreas con alta presencia de migrantes venezolanos. Reportes de inteligencia citados por Infobae Perú indican que Los Gallegos operaron como avanzada en Lima y ciudades fronterizas, involucrándose en secuestros, cobro de cupos y homicidios selectivos.